STTK: Tasa-arvolain muutosesitykset ovat sumutusta, raskaus- ja perhevapaasyrjintä ei hallituksen toimin vähene

26.3.2026 14:05:07 EET | STTK ry. | Tiedote

Lakiesitykset ovat oikean suuntaisia, mutta täysin riittämättömiä torjumaan raskaus- ja perhevapaasyrjintää.

Hallituksen esitys tasa-arvolain muutoksista raskaus- ja perhevapaasyrjintään liittyen siirtyy tänään eduskuntakäsittelyyn. Esityksen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti vähentää työelämän raskaus- ja perhevapaasyrjintää.

STTK:n puheenjohtajan Else-Mai Kirvesniemen mielestä lakimuutokset ovat silkkaa sumutusta, kun samaan aikaan eduskunnassa käsitellään määräaikaisten työsuhteiden helpottamiseen tähtäävää lakiesitystä. Työsopimuslailla halutaan heikentää määräaikaisissa työsuhteissa olevien turvaa mahdollistamalla perusteettomat määräaikaiset työsopimukset vuodeksi.
─ Toisella kädellä yritetään antaa, mutta toisella otetaan, ja lopputulos jopa heikkenee nykytilaan verrattuna. Raskaus- ja perhevapaasyrjintä ei hallituksen toimenpiteillä vähene, Kirvesniemi kiteyttää.

Tasa-arvolain muutosesitysten perusteella lakia täsmennettäisiin siten, että syrjintäperusteisiin lisättäisiin määräaikaisuus, vanhemmuus ja perheenhuoltovelvollisuus. Muutoksia tehtäisiin myös esimerkiksi vuokratyötä koskeviin velvoitteisiin ja yrityksille määrättäisiin selvitysvelvollisuus määräaikaisen työsuhteen päättymisen syistä tilanteessa, jossa työntekijä on ilmoittanut raskaudesta tai synnytyksestä.

Kirvesniemi pitää muutosesityksiä kosmeettisina ja molempien lakien kokonaisuutta arvioiden raskaus- ja perhevapaasyrjintä todennäköisesti lisääntyisi nykyisestä.
─ Monilta osin tasa-arvolain muutosesityksillä vain täsmennettäisiin nykyistä oikeustilaa. Esitykset ovat oikean suuntaisia, mutta täysin riittämättömiä torjumaan raskaus- ja perhevapaasyrjintää. Raskaana olevien tai perhevapaata käyttävien turva työmarkkinoilla ei merkittävästi paranisi.

STTK:n puheenjohtaja toistaa järjestönsä aiemman vaatimuksen keskeyttää työsopimuslain määräaikaisten työsopimusten ehtoja heikentävä lakivalmistelu eduskunnassa.
─ Lakiesitys on palautettava kokonaan uuteen valmisteluun, Kirvesniemi vaatii.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye