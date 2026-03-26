Lehtipuhaltimen käyttö kielletty hiekoitushiekan poistoon Vaasassa
26.3.2026 14:14:06 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan kaupunki muistuttaa kiinteistöjen omistajia, haltijoita, huoltoyhtiöitä ja urakoitsijoita tekemään katujen kevätsiivouksen niin, ettei siitä synny turhaa pölyä. Lehtipuhaltimen käyttö tähän tarkoitukseen on kielletty.
Vaasan ympäristönsuojelumääräysten mukaan lehtipuhaltimien käyttö hiekoitushiekan ja muun katupölyn poistoon on kielletty. Syynä on se, että puhaltaminen nostaa pölyn ilmaan ja heikentää ilmanlaatua. Siitä on haittaa terveydelle ja viihtyisyydelle.
Jos kieltoa rikkoo, seurauksena voi olla poliisin sakkomenettely.
Suosi mekaanista keräämistä tai imulakaisua
Määräyksen mukaan hiekoitushiekka ja muu katupöly on poistettava keväällä mahdollisimman pian lumen sulamisen jälkeen, ja pölyämistä on ehkäistävä eri keinoin.
Suositeltavia menetelmiä ovat esimerkiksi hiekan kerääminen mekaanisesti, alueiden kastelu ennen puhdistusta sekä imulakaisu tai muu pölyä sitova kalusto.
Kunnossapitolain 14 § mukaan kunnalla on oikeus antaa määräyksiä katujen ja yleisten alueiden kunnossapidosta. Siihen voi sisältyä myös käytettävien työmenetelmien ja laitteiden rajoituksia, kuten lehtipuhaltimien käytön kieltäminen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Esa HirvijärviYmpäristötoimenjohtajaPuh:0407775176esa.hirvijarvi@vaasa.fi
Kuvat
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lövblåsare får inte användas för att ta bort halksand26.3.2026 14:14:31 EET | Pressmeddelande
Vasa stad påminner fastigheters ägare, innehavare, servicebolag och entreprenörer om att undvika onödig dammbildning när gatorna vårstädas. Det är förbjudet att använda lövblåsare för vårstädningen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme