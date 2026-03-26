Lehtipuhaltimen käyttö kielletty hiekoitushiekan poistoon Vaasassa

Vaasan ympäristönsuojelumääräysten mukaan lehtipuhaltimien käyttö hiekoitushiekan ja muun katupölyn poistoon on kielletty. Syynä on se, että puhaltaminen nostaa pölyn ilmaan ja heikentää ilmanlaatua. Siitä on haittaa terveydelle ja viihtyisyydelle.

Jos kieltoa rikkoo, seurauksena voi olla poliisin sakkomenettely.

Suosi mekaanista keräämistä tai imulakaisua

Määräyksen mukaan hiekoitushiekka ja muu katupöly on poistettava keväällä mahdollisimman pian lumen sulamisen jälkeen, ja pölyämistä on ehkäistävä eri keinoin.

Suositeltavia menetelmiä ovat esimerkiksi hiekan kerääminen mekaanisesti, alueiden kastelu ennen puhdistusta sekä imulakaisu tai muu pölyä sitova kalusto.

Kunnossapitolain 14 § mukaan kunnalla on oikeus antaa määräyksiä katujen ja yleisten alueiden kunnossapidosta. Siihen voi sisältyä myös käytettävien työmenetelmien ja laitteiden rajoituksia, kuten lehtipuhaltimien käytön kieltäminen.