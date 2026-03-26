Avaruusteemainen leikkipaikka Pohjois-Helsinkiin

Siltamäessä sijaitseva leikkipuisto Jalopeura on peruskorjauksen tarpeessa. Puisto uudistetaan kokonaan ja siitä tulee Pohjois-Helsingin ensimmäinen teemaleikkipaikka. Siltamäki on edustava esimerkki 1970-luvun lähiörakentamisesta ja Jalopeura on aikakaudelle tyypillinen leikkipuisto.

Peruskorjauksen yhteydessä puretaan leikkipuistorakennus sekä puiston keskellä sijaitseva kahluuallas. Kahluualtaan tilalle toteutetaan uusi, monipuolinen vesileikkialue. Sisääntuloalueelle rakennetaan matala muuri, jota koristavat koululaisten avaruusaiheiset piirustukset. Pääsisääntulon tuntumaan sijoitetaan avaruudesta ja aurinkokunnastamme kertovia infotauluja.

Puistoon lisätään tunnelmaa luovaa valaistusta

Puiston valaistus uusitaan kokonaisuudessaan. Yleisvalaistuksen lisäksi penkkeihin, katoksiin ja vesileikkialueelle suunnitellaan maltillisia valoefektejä. Lisäksi osa leikkivälineistä, kuten keinut ja karuselli, tuottavat liike-energian avulla valoa. Puistoon sijoitetaan myös planeettoja muistuttavia valopalloja.

Leikkipaikan koko ja sijainti säilyy nykyisellään, samoin puistokäytävät ja pääasialliset sisääntulot. Suurin osa leikkipaikan nykyisestä kasvillisuudesta säilyy ja alueelle tehdään täydennysistutuksia.

Asukkailta toivotaan palautetta suunnitelmasta

Leikkipaikka Jalopeuran puistosuunnitelmaluonnos on valmistunut ja siihen voi tutustua osoitteessa hel.fi/suunnitelmat. Luonnoksesta voi antaa palautetta 7. huhtikuuta asti osoitteessa https://app.maptionnaire.com/q/jalopeura. Asukkailta toivotaan kommentteja muun muassa puistoon suunnitelluista leikkivälineistä, kasvillisuudesta ja valaistuksesta.

Helsingin tavoitteena on rakentaa 15 teemaleikkipuistoa vuoteen 2040 mennessä, mikä tarkoittaa keskimäärin yhtä kohdetta vuodessa. Paikan valinnassa huomioidaan muun muassa tasapuolinen jakautuminen eri suurpiirien välillä ja saavutettavuus julkisella liikenteellä tai jalan. Teemaleikkipuistoiksi on valittu kohteita, joiden rakentaminen tai peruskorjaus on ajankohtaista lähitulevaisuudessa.