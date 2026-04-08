Sonia Wahlroosin uusi ruokakirja opastaa kohti kevyttä, suolistoystävällistä ja ravitsevaa elämäntapaa
8.4.2026 10:22:00 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Malliaikoinaan Sonia Wahlroos koki omakohtaisesti jatkuvan laihduttamisen haitat keholle ja mielelle. Ravintoterapeutiksi opiskellut Wahlroos jakaa nyt Kehon koodi –uutuuskirjassaan parhaat oppinsa ravitsevan, suolistoystävällisen ja painonhallintaa tukevan elämäntavan löytämiseen.
Kehon koodi korostaa pienten arjen valintojen merkitystä. Monia yleisiä vaivoja, kuten turvotusta, väsymystä tai painonnousua ei tarvitse hyväksyä väistämättöminä, vaan niihin voi usein vaikuttaa jo pienillä muutoksilla.
Teos pureutuu hyvinvoinnin kolmeen ydinalueeseen: painonhallintaan, suoliston tasapainoon ja energian lisäämiseen arjessa. Kirja tarjoaa runsaasti reseptiikkaa sekä mielenkiintoisia tietoiskuja, jotka auttavat hahmottamaan oman kehon tarpeita.
Kehon koodi ei tarjoa täydellisyyttä, vaan realistisen ja lempeän lähestymistavan hyvinvointiin. Se auttaa löytämään itselle sopivan rytmin ja ruokavalion ilman turhaa stressiä.
Kirjan ydinviesti on: et ole rikki, et ole epäonnistunut – et vain ole vielä löytänyt kehollesi sopivaa tapaa voida hyvin.
“Elämäntapamuutos alkaa pienistä teoista – yksi ateria ja yksi oivallus kerrallaan. Kun kehoa kuuntelee ja sille tarjoaa oikeanlaista polttoainetta sen sijaan, että sitä kontrolloi, kaikki helpottuu”, Wahlroos toteaa.
Wahlroosilta on aiemmin ilmestynyt suureen suosioon singahtanut Haarukallinen hyvinvointia (Otava, 2025).
KUTSU JULKISTAMISTILAISUUTEEN
Median edustajat ovat tervetulleita kirjan julkistamistilaisuuteen Otavaan 28.4. klo 14. Tarjolla on kirjan reseptiikalla loihdittua lounasta sekä ihanat goody bagit. Paikkoja rajoitettu määrä.
Aika: Tiistai 28.4. klo 14.00-15.30
Paikka: Otava, Uudenmaankatu 10, Helsinki
Ohjelma: Sonia Wahlroos johdattaa kirjan teemoihin ja opastaa, miten itselle saa rakennettua ravitsevan, kevyen ja suolistoystävällisen ruokavalion. Tarjolla late lunch sekä ihanat goody bagit!
Ilmoittautuminen: tästä linkistä >>
tai sähköpostitse adele.couavoux@otava.fi
Kehon koodi ilmestyy painettuna kirjana ja on arvostelu- ja käsittelyvapaa 22.4.
Haastattelupyynnöt, pdf-vedokset ja arvostelukappaleet: adele.couavoux@otava.fi
Yhteyshenkilöt
Adèle Couavoux
Tietokirjat
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme