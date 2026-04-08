Sonia Wahlroosin uusi ruokakirja opastaa kohti kevyttä, suolistoystävällistä ja ravitsevaa elämäntapaa

Kehon koodi korostaa pienten arjen valintojen merkitystä. Monia yleisiä vaivoja, kuten turvotusta, väsymystä tai painonnousua ei tarvitse hyväksyä väistämättöminä, vaan niihin voi usein vaikuttaa jo pienillä muutoksilla.

Teos pureutuu hyvinvoinnin kolmeen ydinalueeseen: painonhallintaan, suoliston tasapainoon ja energian lisäämiseen arjessa. Kirja tarjoaa runsaasti reseptiikkaa sekä mielenkiintoisia tietoiskuja, jotka auttavat hahmottamaan oman kehon tarpeita.

Kehon koodi ei tarjoa täydellisyyttä, vaan realistisen ja lempeän lähestymistavan hyvinvointiin. Se auttaa löytämään itselle sopivan rytmin ja ruokavalion ilman turhaa stressiä.

Kirjan ydinviesti on: et ole rikki, et ole epäonnistunut – et vain ole vielä löytänyt kehollesi sopivaa tapaa voida hyvin.

“Elämäntapamuutos alkaa pienistä teoista – yksi ateria ja yksi oivallus kerrallaan. Kun kehoa kuuntelee ja sille tarjoaa oikeanlaista polttoainetta sen sijaan, että sitä kontrolloi, kaikki helpottuu”, Wahlroos toteaa.

Wahlroosilta on aiemmin ilmestynyt suureen suosioon singahtanut Haarukallinen hyvinvointia (Otava, 2025).

KUTSU JULKISTAMISTILAISUUTEEN

Median edustajat ovat tervetulleita kirjan julkistamistilaisuuteen Otavaan 28.4. klo 14. Tarjolla on kirjan reseptiikalla loihdittua lounasta sekä ihanat goody bagit. Paikkoja rajoitettu määrä.

Aika: Tiistai 28.4. klo 14.00-15.30

Paikka: Otava, Uudenmaankatu 10, Helsinki

Ohjelma: Sonia Wahlroos johdattaa kirjan teemoihin ja opastaa, miten itselle saa rakennettua ravitsevan, kevyen ja suolistoystävällisen ruokavalion. Tarjolla late lunch sekä ihanat goody bagit!

tai sähköpostitse adele.couavoux@otava.fi

Kehon koodi ilmestyy painettuna kirjana ja on arvostelu- ja käsittelyvapaa 22.4.

Haastattelupyynnöt, pdf-vedokset ja arvostelukappaleet: adele.couavoux@otava.fi