Varhalle määräys saattaa kuntoon potilaiden jatkohoitoon pääsy Tyks Akuutista

Lupa- ja valvontaviraston arvion mukaan Varha ei ole riittävästi huolehtinut siitä, että jatkohoitoon pääsyn ongelmat Tyks Akuutissa vähenevät tai saadaan poistettua. Varha sai viime vuonna asiasta huomautuksen valvontaviranomaiselta.

Varhalta saadun selvityksen mukaan päivystyksen tilanne on ollut kuormittunut erityisesti iäkkäiden potilaiden osalta, koska he eivät ole päässeet siirtymään päivystyksestä yleislääketieteen ja geriatrian vuodeosastoille riittävän nopeasti. Varhan mukaan jonotuksen juurisyy on yleislääketieteen osastoille kertynyt ikääntyneiden palveluihin jonottavien suuri määrä, ja tästä syystä johtuva liian vähäinen vuodeosastojen paikkamäärä sairaanhoidollisia palveluita tarvitseville.

Lupa- ja valvontaviraston mukaan Varha on ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin jatkohoitopaikkaongelman ratkaisemiseksi, mutta toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä. Saadun selvityksen mukaan päivystyksessä osastopaikkaa odottavien toimintakykyä ei voida ylläpitää, säännöllisen lääkehoidon toteuttaminen Turun päivystyksessä on haastavaa, eikä vuorokausirytmin puuttuminen tue hyvää hoitoa. Lisäksi päivystyksessä ei ole tarpeeksi sairaalasänkyjä. Lupa- ja valvontaviraston mukaan myös päivystyksen muu toiminta voi häiriintyä ja potilasturvallisuus vaarantua, kun osastopaikkaa odottavat kuormittavat päivystystä.

Lupa- ja valvontaviraston mukaan jatkohoitopaikkaa odottavien potilaiden asianmukaisen hoidon sekä päivystyksen potilasturvallisuuden kannalta ei ole riittävää, jos tilanne korjaantuu vasta vuoden 2026 loppuun mennessä. Lupa- ja valvontavirasto katsoo Tyks Akuutissa jatkohoitopaikkaa pitkään odottamaan joutuvien potilaiden tilanteen olevan niin vakava, että asiaan on välttämätöntä saada korjaus jo aiemmin.

Lain mukaan hyvinvointialueella on oltava riittävä osaaminen, toimintakyky ja valmius vastata sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Sen on myös huolehdittava alueensa asukkaiden palvelutarpeen mukaisesta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuudesta kaikissa tilanteissa.

Lupa- ja valvontavirasto pyytää Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta toimittamaan 15.9.2026 mennessä selvityksen siitä, että potilaiden terveydenhuollon jatkohoitopalveluita on saatavilla asianmukaisesti ja viivytyksettä Tyks Akuutin toimipisteissä jatkohoitoa odottaville potilaille.



