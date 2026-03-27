Varhalle määräys saattaa kuntoon potilaiden jatkohoitoon pääsy Tyks Akuutista
30.3.2026 08:15:00 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto on 26.3.2026 määrännyt Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) huolehtimaan siitä, että potilaat pääsevät viivytyksettä siirtymään jatkohoitoon päivystystarpeen päätyttyä Turun yliopistollisen sairaalan Akuutin päivystystoimipisteissä. Varhan pitää hoitaa asia kuntoon 31.8.2026 mennessä.
Lupa- ja valvontaviraston arvion mukaan Varha ei ole riittävästi huolehtinut siitä, että jatkohoitoon pääsyn ongelmat Tyks Akuutissa vähenevät tai saadaan poistettua. Varha sai viime vuonna asiasta huomautuksen valvontaviranomaiselta.
Varhalta saadun selvityksen mukaan päivystyksen tilanne on ollut kuormittunut erityisesti iäkkäiden potilaiden osalta, koska he eivät ole päässeet siirtymään päivystyksestä yleislääketieteen ja geriatrian vuodeosastoille riittävän nopeasti. Varhan mukaan jonotuksen juurisyy on yleislääketieteen osastoille kertynyt ikääntyneiden palveluihin jonottavien suuri määrä, ja tästä syystä johtuva liian vähäinen vuodeosastojen paikkamäärä sairaanhoidollisia palveluita tarvitseville.
Lupa- ja valvontaviraston mukaan Varha on ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin jatkohoitopaikkaongelman ratkaisemiseksi, mutta toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä. Saadun selvityksen mukaan päivystyksessä osastopaikkaa odottavien toimintakykyä ei voida ylläpitää, säännöllisen lääkehoidon toteuttaminen Turun päivystyksessä on haastavaa, eikä vuorokausirytmin puuttuminen tue hyvää hoitoa. Lisäksi päivystyksessä ei ole tarpeeksi sairaalasänkyjä. Lupa- ja valvontaviraston mukaan myös päivystyksen muu toiminta voi häiriintyä ja potilasturvallisuus vaarantua, kun osastopaikkaa odottavat kuormittavat päivystystä.
Lupa- ja valvontaviraston mukaan jatkohoitopaikkaa odottavien potilaiden asianmukaisen hoidon sekä päivystyksen potilasturvallisuuden kannalta ei ole riittävää, jos tilanne korjaantuu vasta vuoden 2026 loppuun mennessä. Lupa- ja valvontavirasto katsoo Tyks Akuutissa jatkohoitopaikkaa pitkään odottamaan joutuvien potilaiden tilanteen olevan niin vakava, että asiaan on välttämätöntä saada korjaus jo aiemmin.
Lain mukaan hyvinvointialueella on oltava riittävä osaaminen, toimintakyky ja valmius vastata sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Sen on myös huolehdittava alueensa asukkaiden palvelutarpeen mukaisesta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuudesta kaikissa tilanteissa.
Lupa- ja valvontavirasto pyytää Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta toimittamaan 15.9.2026 mennessä selvityksen siitä, että potilaiden terveydenhuollon jatkohoitopalveluita on saatavilla asianmukaisesti ja viivytyksettä Tyks Akuutin toimipisteissä jatkohoitoa odottaville potilaille.
Lisätietoja:
Aluehallintoylilääkäri Maria Raitakari
etunimi.sukunimi@lvv.fi
0295 254 000 (vaihde)
Liitteet
Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
PL 20
13035 LVV
lvv.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme