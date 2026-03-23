Yli 30 vuotta vanha huoneenvuokralaki päivittyy – tätä muutos käytännössä tarkoittaa
26.3.2026 13:56:38 EET | Suomen Vuokranantajat ry | Tiedote
Hallitus on tänään 26.3.2026 antanut esityksensä huoneenvuokralain ja asunto-osakeyhtiölain päivittämiseksi. Huoneenvuokralain kohdalla on kyse merkittävästä asumisen lainsäädäntömuutoksesta, sillä nykyinen laki on yli 30 vuotta vanha. Uusi laki astuu voimaan näillä näkymin syksyn aikana. Suomen Vuokranantajien lakiasiainjohtaja Tarik Ahsanullah kertoo, mitä muutoksia vuokra-asumisen arkeen on luvassa.
Sähköinen viestintä ja hybridisopimukset muuttuvat
Käytännössä yksi merkittävimmistä muutoksista liittyy viestintään vuokrasuhteen aikana. Jatkossa osapuolet voivat sopia, että kaikki vuokrasuhteen viestintä purkuilmoitusta myöden hoidetaan sähköisten kanavien kautta.
”Sähköisen tiedoksiannon mahdollistamisella on iso käytännön merkitys. Jatkossa varoituksen tai vuokrasuhteen päättämisilmoituksen välttely ei ole yhtä helppoa kuin nykyisin”, Ahsanullah selostaa.
Toinen merkittävä muutos liittyy niin sanottuihin hybridisopimuksiin, joiden tarkoituksena on sopia ensin tietty minimiasumisaika, jonka jälkeen sopimus jatkuu automaattisesti.
”Tällaiset sopimukset ovat olleet hyvin yleisiä vuokramarkkinoilla jo pitkään, vaikka laki ei ole niitä tunnistanut. Nyt lakiin tulee säännös siitä, miten asiasta tulee sopia ja mitä se tarkoittaa. Lakimuutos edellyttää useiden vuokrasopimusmallien päivittämistä”, Ahsanullah korostaa.
Irtisanomisaikojen muutokset vain vähäisiä
Nykyisin vuokranantajan irtisanomisaika on kolme kuukautta ja vähintään vuoden kestäneissä vuokrasuhteissa kuusi kuukautta. Vuokralaisella on puolestaan aina yhden kuukauden irtisanomisaika. Vuokranantajan pidempi kuuden kuukauden irtisanomisaika on lyhentymässä neljään kuukauteen. Vuokralaisen irtisanomisaikaan ei ole tulossa mitään muutoksia.
”Muutos on oikeansuuntainen, mutta liian pieni. Muissa Pohjoismaissa lähtökohtana on molemminpuolinen kolmen kuukauden irtisanomisaika. Erityisen pettyneitä olemme siihen, ettei vuokralaisen irtisanomisaikaa voi edes yhteisesti sopimalla pidentää. Sopimusvapauden lisääminen olisi tarjonnut uudenlaista joustoa vuokramarkkinoille, jolloin esimerkiksi pidempään irtisanomisaikaan sitoutumalla olisi voinut saada asunnon edullisemmalla vuokralla”, Ahsanullah selittää.
Lain perusperiaatteet säilyvät ennallaan – ajantasaistaminen tärkeää koko vuokramarkkinoiden kannalta
Päivitystä valmisteltiin laajasti alan asiantuntijoista koostuneessa oikeusministeriön työryhmässä. Työn aikana syntyi useita pienempiä käytäntöihin vaikuttavia muutoksia, mutta isoihin periaatteisiin ei ollut tarvetta koskea.
”Kenelläkään alan toimijoista ei ollut tahtotilaa lähteä rakentamaan lakia täysin uudestaan, ja valtaosa muutosehdotuksista saatiin aikaan työryhmässä yksimielisesti. Se on vahva osoitus siitä, että suomalainen vuokralainsäädäntö on kansainvälisesti vertaillen onnistunutta. Tämän päivitystyön jälkeen voidaankin hyvin olettaa, ettei vuokralainsäädäntöön tarvitse tehdä uusia merkittäviä muutoksia vuosikausiin”, Ahsanullah arvioi.
Asunto-osakeyhtiölain päivitys mahdollistaa puuttumisen lyhytvuokraukseen ja vahvistaa osakkaiden tiedonsaantioikeutta
Hallitus antoi samassa valtioneuvoston istunnossa esityksensä myös asunto-osakeyhtiölain päivittämiseksi. Suomessa vuokra-asunnoista lähes 40 prosenttia sijaitsee tavallisissa asunto-osakeyhtiöissä, minkä vuoksi lailla on merkitystä myös vuokramarkkinoille. Asunto-osakeyhtiölakiin tehtiin lukuisia päivityksiä, mutta kokonaisuudistukselle tai suurille muutoksille ei nähty tarvetta.
Asunto-osakeyhtiölain päivitys mahdollistaa tehokkaamman puuttumisen lyhytvuokrauksen aiheuttamiin ongelmiin.
”Jatkossa lyhytvuokrauksesta aiheutuva todellinen haitta muille asukkaille voisi olla huoneiston hallintaanottoperuste. Lyhytvuokrausta ei kuitenkaan voisi edelleenkään kieltää kokonaan ilman kaikkien osakkaiden suostumusta. Laki korostaa jatkossa entisestään sitä, että lyhytvuokraajan on harjoitettava toimintaansa siten, ettei muille asukkaille aiheudu haittaa”, Ahsanullah kertoo.
Toinen muutos koskee osakkaiden tiedonsaantioikeuksia. Jatkossa osakkaalla olisi oikeus saada viivytyksettä tieto yhtiöllä olevasta osakehuoneistoa koskevasta asiakirjasta, jolla on merkitystä huoneiston käytön ja kunnossapidon tai niistä aiheutuvien kustannusten arvioinnin taikka osakkeenomistajan oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamisen kannalta. Säännöksen tarkoituksena on varmistaa, että osakkeenomistajalla on käytössään riittävät tiedot oman asemansa ja vastuunsa arvioimiseksi.
”Tämä lisäys saatiin lakiin meidän aloitteestamme. Aiemmin on ollut hyvin ongelmallista, ettei yhtiön ole tarvinnut luovuttaa esimerkiksi huoneistossa teetetyn kosteuskartoitusraportin tuloksia osakkaalle”, Ahsanullah selventää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tarik AhsanullahLakiasiainjohtaja, Suomen Vuokranantajat ryPuh:045 1143 854tarik.ahsanullah@vuokranantajat.fi
Kuvat
Suomen Vuokranantajat ry on valtakunnallinen vuokranantajien edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Teemme vuokraustoiminnasta palkitsevampaa, turvallisempaa ja helpompaa. Jäsenenämme on yli 35 000 vuokranantajaa. Järjestö edustaa Suomen yksityisiä vuokranantajia, jotka vuokraavat yhteensä noin 40 prosenttia kaikista vuokra-asunnoista. Yksityisiä vuokranantajia on Suomessa noin 370 000 ja yksittäinen vuokranantaja omistaa keskimäärin 1-3 asuntoa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Vuokranantajat ry
Asuntojen vuokrat -tilaston supistaminen tai jopa lakkauttaminen vaarantaisi asuntomarkkinoiden läpinäkyvyyden23.3.2026 05:11:00 EET | Tiedote
Vuokra-asumisen järjestöt varoittavat, että Tilastokeskuksen vuokratilastoinnin heikentäminen vähentäisi asuntomarkkinoiden läpinäkyvyyttä, päätöksenteon tietopohjaa ja markkinoiden toimivuutta. Järjestöjen mukaan luotettava vuokratilasto on keskeinen osa toimivaa asuntomarkkinaa ja talouden tietoinfrastruktuuria.
Vuokramarkkinan haasteet kääntyivät uudelleen kasvuun vuonna 2025 – tarjonta kasvoi ja loppuvuodesta vuokrat kääntyivät laskuun koko maassa13.3.2026 06:05:00 EET | Tiedote
Suomen Vuokranantajien analyysin mukaan vuosi 2025 oli vuokramarkkinoilla poikkeuksellisen haastava. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen tarjonta nousi koko maan tasolla ennätykseen, keskimäärin 34 300 asuntoon, eikä tarjonta erityisesti suurimmissa kaupungeissa juuri vähentynyt. Samalla vuokrakehitys heikkeni: pääkaupunkiseudulla vuokrat laskivat keskimäärin 0,5 prosenttia (2024: +0,5 %), ja muualla Suomessa vuokrien nousu hidastui selvästi 0,6 prosenttiin (2024: 1,9 %). Katsaus on tehty yhdessä Vuokraovi.com kanssa.
Vuokranantajakysely 2026: Vuokralaisen näkökulma korostuu aiempaa enemmän – asuntosijoittamista ei rakenneta pelkän arvonnousun varaan11.2.2026 00:00:00 EET | Tiedote
Suomen Vuokranantajien tuore Vuokranantaja 2026 -kysely kertoo yksityisten vuokranantajien ajattelun muutoksesta viime vuosien markkinahaasteiden jälkeen. Vuokralaisvalinta, sijainti ja vuokralaisen näkökulma korostuvat aiempaa selvemmin, eikä tuotto-odotuksia rakenneta enää pelkän arvonnousun varaan. Samalla vuokralaisen löytäminen on yhä useammin haastavaa. Kyselyyn vastasi reilu 1600 asuntosijoittajaa.
Vuokrien lasku syvenee ja laajenee – vapaarahoitteiset vuokrat laskivat jo koko maassa15.1.2026 08:59:52 EET | Tiedote
Tilastokeskus on julkaissut vuokratilastot vuoden 2025 viimeiseltä neljännekseltä loka-joulukuulta. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat laskivat nyt sekä pääkaupunkiseudulla että muualla Suomessa. Pääkaupunkiseudulla vuokrat laskivat 1,3 prosenttia vuoden takaisesta, ja muualla maassa laskua kertyi 0,5 prosenttia. Kyseessä on poikkeuksellinen tilanne, jossa vuokrien lasku ei enää rajoitu yksittäisiin kaupunkeihin tai alueisiin, kommentoi Suomen Vuokranantajien ekonomisti Eemeli Karlsson.
Jatkovalmistelussa esitetään kaivattuja muutoksia huoneenvuokralain irtisanomisaikoihin17.12.2025 15:00:00 EET | Tiedote
Huoneenvuokralain uudistamisen jatkovalmistelussa ehdotetaan suurempia muutoksia irtisanomisaikoihin, kuin mitä aiemmassa työryhmämietinnössä oli esitetty. Jatkovalmistelussa ehdotetut muutokset toisivat toivottua tasapainoa vuokralaisen ja vuokranantajan irtisanomisaikoihin, kertoo Suomen Vuokranantajat ry:n yhteiskuntasuhdepäällikkö Juho Kärkkäinen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme