Kauppasopimus Yhdysvaltojen kanssa: parlamentti asettaa ehtoja tullietuuksien hyväksymiselle

Etuudet voitaisiin keskeyttää, jos Yhdysvallat ottaa käyttöön uusia tariffeja

Sopimus astuisi voimaan vain, jos Yhdysvallat noudattaa sitoumuksiaan

Tullivapaus raukeaisi 31.3.3028, ellei sitä uusittaisi erikseen

Tänään äänestetyt lakiesitykset poistaisivat tullit useimmilta Yhdysvalloista tuoduilta teollisuustuotteilta ja takaisivat Yhdysvalloista tuotaville maa- ja kalataloustuotteille paremman pääsyn EU-markkinoille kesällä 2025 tehdyn Turnberryn sopimuksen mukaisesti.

Keskeytyslauseke

Kannassaan mepit haluavat vahvistaa keskeytyslauseketta, jonka perusteella Yhdysvaltojen tullietuudet voidaan peruuttaa. Komissio voisi ehdottaa osittaista tai täyttä keskeyttämistä esimerkiksi silloin, jos Yhdysvallat päättää ottaa käyttöön uusia tulleja tai tariffeja, jotka ylittävät sovitun 15 %:n enimmäismäärän. Sopimus voitaisiin keskeyttää myös silloin, jos Yhdysvallat esimerkiksi syrjisi EU:n taloudellisia toimijoita, uhkaisi jäsenmaiden alueellista koskemattomuutta tai painostaisi niitä taloudellisesti.

Voimaantulolauseke

Mepit haluavat lisätä lakiin kohdan, jonka mukaan tullietuudet astuisivat voimaan vasta, kun sovitut ehdot täyttyvät. Tullietuudet tulisivat voimaan vain, jos Yhdysvaltojen laskisi tariffit EU-tuotteille, joissa on enintään 50 % terästä ja alumiinia, 15 prosenttiin tai sen alle. Yli 50 % terästä tai alumiinia sisältävien tuotteiden kohdalla yhdysvaltalaisten vastaavien tuotteiden saamat edut peruttaisiin kuusi kuukautta lain voimaantulon jälkeen, ellei Yhdysvallat laske tariffejaan EU-tuotteille 15 prosenttiin tai sen alle.

Raukeamispäivä

Parlamentin kannan mukaan lain tulisi raueta automaattisesti 31.3.2028, ellei tätä ennen hyväksytä uutta lakia, jonka yhteydessä aiemman lain vaikutukset arvioitaisiin.

Suojamekanismi

Parlamentin kannan mukaan komission tulee tarkkailla lakien vaikutuksia. Se voisi myös keskeyttää etuudet, jos tuonti Yhdysvalloista on niin suurta, että tästä aiheutuu merkittävää haittaa EU:n teollisuudelle (esimerkiksi jos tietyn tuoteryhmän tuonti kasvaa 10 %).

Kommentti

Esittelijä Bernd Lange (S&D, DE) sanoi: “Tämä äänestys antaa meille vahvan mandaatin neuvotteluihin neuvoston kanssa. Parlamentti kannattaa sopimusta vain, jos se sisältää vahvat ja selkeät suojalausekkeet. Sopimus voi astua voimaan vain silloin, kun Yhdysvallat on täysin täyttänyt sitoumuksensa. Aion puolustaa tätä mandaattia neuvotteluissa. Lisäksi kantamme sisältää voimaantulo- ja keskeytyslausekkeet, jotta laki raukeaa, jos EU-maihin kohdistuu uusia tulliuhkia tai painostusta.”

Lehdistötilaisuus

Esittelijä Bernd Lange pitää klo 13 CET lehdistötilaisuuden aiheesta parlamentin Anna Politkovskaja -lehdistösalissa (Spaak 0A50).

Seuraavaksi

Kaksi säädöstä hyväksyttiin äänin 417 puolesta, 154 vastaan ja 71 tyhjää (tullien mukauttaminen ja tariffikiintiöiden avaaminen tiettyjen Yhdysvalloista peräisin olevien tavaroiden tuonnille) sekä äänin 437 puolesta, 144 vastaan ja 60 tyhjää (tullien soveltamatta jättäminen tiettyjen tavaroiden tuonnissa). Parlamentti on nyt valmiina aloittamaan neuvottelut EU:n jäsenvaltioita edustavan neuvoston kanssa lakien lopullisesta muodosta.

Taustaa

Heinäkuussa 2025 EU ja Yhdysvallat pääsivät poliittiseen yhteisymmärrykseen tulli- ja kauppakysymyksistä (ns. Turnberryn sopimus). Sopimuksen sisältö selviää tarkemmin EU:n ja Yhdysvaltojen puitesopimuksesta, josta osapuolet antoivat elokuussa 2025 yhteisen julkilausuman. Tämän jälkeen komissio teki kaksi lakiesitystä, joilla toteutetaan käytännössä sopimuksen tullisitoumukset.

Lisätietoa