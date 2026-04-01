De som söker krishjälp har allt svårare problem

“Det utmanande ekonomiska läget och de stora nedskärningar som har gjorts i det sociala skyddet och i tjänster syns nu i människors vardag. Situationen har försvagats mycket för dem som är i allra svagast position, men nedskärningarna syns nu också i minskad ork hos de finländare som tidigare klarat sig rätt bra”, säger Sanna Vesikansa, som är chef för Kristjänsterna vid MIELI rf.

Problem som hänger ihop med det ekonomiska läget, som svårigheter att klara boendekostnaderna, är allt oftare ett tema också i samtal som gäller familje- och parrelationer.

Krisarbetare vid alla MIELI rf:s och dess medlemsorganisationers kriscenter berättar att många som tar kontakt berättar att de inte har fått den hjälp de skulle behöva. Speciellt unga kvinnor talar mycket om självdestruktivitet. Rusmedel är inte nödvändigtvis den primära orsaken till att någon tar kontakt, men de är allt oftare en del av diskussionen.

I det stora hela är det hopplöshet, brist på verktyg och framtidstro som kommer fram i diskussionerna.

Vesikansa hoppas att man skulle bli medveten om vilka effekter nedskärningarna har och snabbt korrigera läget.

- Ekonomin går att få i skick också utan att människors psykiska hälsa och välbefinnande lider. Det är viktigt att satsa på kristålighet, välbefinnande och tilltro i Finland, säger Vesikansa.

“När de ekonomiska problemen ökar är det väldigt viktigt med kostnadsfria tjänster, så att ingen låter bli att söka hjälp för att den inte har råd”.

- Klient vid MIELI RF:s kriscenter 2025

Hjälpen ger resultat

Nästan alla som har kontaktat kristjänsterna upplever att de har fått bra hjälp.

De som har sökt hjälp upplever att de är mer hoppfulla och att känslan av att klara av svåra situationer stärks klart.

Det som tydligt kommer fram i responsen är en känsla av att bli bemött, krisarbetarens yrkeskunskap, tjänstens tillgänglighet samt hur smidigt det är att använda tjänsten och hur konkret effekten av den är.

Redan efter ett samtal berättar klienterna att de mår bättre. Efter att ha sökt krishjälp vågar klienten dessutom ofta söka hjälp också från andra tjänster.

“Jag är väldigt glad över den kompetenta hjälp jag fått. Om jag inte hade pratat om mina problem, vet jag inte i vilket skick jag skulle vara just nu. Hjälpen har varit ovärderlig!"

-Klient vid Mieli RF:s kriscenter 2025

Alla kan stödja krisarbetet

Med kampanjen Mielibandet samlar man varje år in medel till arbete för psykisk hälsa och till krishjälp. I år pågår kampanjen 1.4-30.6.20206.

I år är Käärijä frontfigur för Mielibandet.

Själva bandet designas varje år av årets unga designer. Mielibandet 2026 har designats av Enni Lähderinne. Liljekonvaljen som blommar på bandet symboliserar en ny början, vår och hopp.



Mer information om kampanjen, var man kan köpa Mielibandet och hur man donerar: mielinauha.fi (på finska).

Mer info om krishjälp

Sanna Vesikansa, chef för Krisverksamheten, +358 40 745 9586

