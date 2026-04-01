De som söker krishjälp har allt svårare problem
1.4.2026 00:00:00 EEST | MIELI Suomen Mielenterveys ry | Tiedote
De som söker hjälp av MIELI RF:s krisarbete har allt allvarligare och mer mångfacetterade problem. Arbetslöshet, ekonomiska problem och utmaningar med att klara vardagen hopar sig och upplevs belastande. Tillsammans med relationsbekymmer är dessa de vanligaste faktorerna som orsakar ångest.
“Det utmanande ekonomiska läget och de stora nedskärningar som har gjorts i det sociala skyddet och i tjänster syns nu i människors vardag. Situationen har försvagats mycket för dem som är i allra svagast position, men nedskärningarna syns nu också i minskad ork hos de finländare som tidigare klarat sig rätt bra”, säger Sanna Vesikansa, som är chef för Kristjänsterna vid MIELI rf.
Problem som hänger ihop med det ekonomiska läget, som svårigheter att klara boendekostnaderna, är allt oftare ett tema också i samtal som gäller familje- och parrelationer.
Krisarbetare vid alla MIELI rf:s och dess medlemsorganisationers kriscenter berättar att många som tar kontakt berättar att de inte har fått den hjälp de skulle behöva. Speciellt unga kvinnor talar mycket om självdestruktivitet. Rusmedel är inte nödvändigtvis den primära orsaken till att någon tar kontakt, men de är allt oftare en del av diskussionen.
I det stora hela är det hopplöshet, brist på verktyg och framtidstro som kommer fram i diskussionerna.
Vesikansa hoppas att man skulle bli medveten om vilka effekter nedskärningarna har och snabbt korrigera läget.
- Ekonomin går att få i skick också utan att människors psykiska hälsa och välbefinnande lider. Det är viktigt att satsa på kristålighet, välbefinnande och tilltro i Finland, säger Vesikansa.
“När de ekonomiska problemen ökar är det väldigt viktigt med kostnadsfria tjänster, så att ingen låter bli att söka hjälp för att den inte har råd”.
- Klient vid MIELI RF:s kriscenter 2025
Hjälpen ger resultat
Nästan alla som har kontaktat kristjänsterna upplever att de har fått bra hjälp.
De som har sökt hjälp upplever att de är mer hoppfulla och att känslan av att klara av svåra situationer stärks klart.
Det som tydligt kommer fram i responsen är en känsla av att bli bemött, krisarbetarens yrkeskunskap, tjänstens tillgänglighet samt hur smidigt det är att använda tjänsten och hur konkret effekten av den är.
Redan efter ett samtal berättar klienterna att de mår bättre. Efter att ha sökt krishjälp vågar klienten dessutom ofta söka hjälp också från andra tjänster.
“Jag är väldigt glad över den kompetenta hjälp jag fått. Om jag inte hade pratat om mina problem, vet jag inte i vilket skick jag skulle vara just nu. Hjälpen har varit ovärderlig!"
-Klient vid Mieli RF:s kriscenter 2025
Alla kan stödja krisarbetet
I år är Käärijä frontfigur för Mielibandet.
Själva bandet designas varje år av årets unga designer. Mielibandet 2026 har designats av Enni Lähderinne. Liljekonvaljen som blommar på bandet symboliserar en ny början, vår och hopp.
Mer information om kampanjen, var man kan köpa Mielibandet och hur man donerar: mielinauha.fi (på finska).
Mer info om krishjälp
Sanna Vesikansa, chef för Krisverksamheten, +358 40 745 9586
Mer info om kampanjen Mielivandet
Jutta Kajander, specialist i marknadskommunikation, +358 40 801 4429
förnamn.efternamn@mieli.fi
MIELI rf erbjudet tjänster och hjälp med låg tröskel i svåra livssituationer per telefon, ansikte mot ansikte och på nätet. MIELI rf:s kristelefon har jour på svenska må-fre under vissa klockslag (se mieli.fi) och på finska 24 timmar i dygnet under årets alla dagar.
Kostnadsfria krismottagningar finns på 30 orter runt om i Finland. MIELI rf gör också främjande arbete för psykisk hälsa, så att allt fler ska kunna stärka sin egen och sina närståendes psykiska hälsa.
En stark psykisk hälsa skyddar i svåra livssituationer och hjälper en att klara sig igenom kriser.
Med kampanjen Mielibandet samlar man varje år in medel till arbete för psykisk hälsa och till krishjälp. I år pågår kampanjen 1.4-30.6.2026.
Kriisiapua hakevien ongelmat entistä vaikeampia1.4.2026 00:00:00 EEST | Tiedote
MIELI ry:n kriisityöstä apua hakevien ongelmat ovat yhä vakavampia ja monisyisempiä. Työttömyys, talousvaikeudet ja arjessa selviytymisen haasteet kasaantuvat ja kuormittavat. Ne ovat yhdessä ihmissuhdehuolien kanssa tavallisimpia tekijöitä ahdistavan olon taustalla.
Ännu ett rekordår för MIELI Kristelefon: mer än 111 000 besvarade samtal21.1.2026 00:01:00 EET | Pressmeddelande
Allt fler som ringer MIELI Kristelefon söker hjälp för självdestruktivitet. För dem som ringer ger samtalen hopp, konkreta lösningar och en känsla av att bli hörd.
MIELI Kriisipuhelimessa jälleen ennätysvuosi: yli 111 000 vastattua puhelua21.1.2026 00:01:00 EET | Tiedote
Yhä useampi soittaja haki apua itsetuhoisuuteen. Yhteydenottajille keskustelut tuovat toivoa, konkreettisia ratkaisuja ja kuulluksi tulemisen tunteen.
MIELI Kriisipuhelin ja -chat päivystävät läpi joulun18.12.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Kriisipuhelin ja -chat päivystävät joulunpyhinä, koska ihmiset tarvitsevat keskusteluapua myös loma-aikana. Jouluna linjoilla kuuluvat muun muassa yksinäisyys, parisuhdeongelmat ja päihteet.
MIELI rf: Politiken måste beakta beslutens inverkan på den psykiska hälsa8.10.2025 10:33:21 EEST | Tiedote
Det finns ofta strukturella faktorer bakom psykiska utmaningar, faktorer som individen har svårt att påverka. Därför är det viktigt att politiken systematiskt gör en bedömning av vilken inverkan besluten har på den psykiska hälsan. Världsdagen för psykisk hälsa som firas 10.10 är en viktig stund för att lyfta upp både de individuella och de strukturella dimensionerna av psykisk hälsa.
