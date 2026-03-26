Ennakkotiedote: liikuntajaosto päättää uudesta yleisavustuksesta 31.3.2026
27.3.2026 08:56:38 EET | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päättää kokouksessaan 31.3.2026 liikunnan uudesta yleisavustuksesta.
Liikunnan avustusten kokonaisvaltaisen uudistamisen tuloksena esitettävä yleisavustus kohdennettaisiin nykyisiä toiminnan ja tilankäytön avustuksia vahvemmin kaupunkistrategian ja toimintaympäristön vaatimusten mukaisesti. Uusien myöntämisperusteiden mukaisesti tukea kohdennettaisiin jatkossa enemmän lasten, nuorten ja ikääntyneiden toimintaan sekä soveltavaan liikuntaan. Lisäksi toiminnan vastuullisuus ja saavutettavuus vaikuttaisivat avustuksen määrään.
Kokouksen asialista on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.
Samalta sivulta löytyvät myös:
- muut päätösasiakirjat
- kokousaikataulu
- tieto jaoston jäsenistä.
Jaoston puheenjohtaja on Arja Karhuvaara (Kok.).
Ilpo Kiiskinenviestintäpäällikkö, Helsingin kaupunki, kulttuuri ja vapaa-aikaPuh:050 0211261ilpo.kiiskinen@hel.fi
