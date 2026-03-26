Hyvinvointialuejohtajan johtajasopimus aluehallituksen käsittelyssä
26.3.2026 14:04:46 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Aluehallitus käsittelee kokouksessaan 31.3. hyvinvointialuejohtajan johtajasopimusta. Hyvinvointialueen ja hyvinvointialuejohtajan on tehtävä hyvinvointialuelain mukaisesti johtajasopimus, jossa sovitaan hyvinvointialueen johtamisen edellytyksistä.
Aluevaltuusto valitsi 17.2. Piia Vuorelan Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajaksi kuuden vuoden määräajaksi. Aluevaltuuston valintapäätös on tulossa lainvoimaiseksi 8.4.
Johtajasopimuksella tavoitellaan johtamisen toimivallan jaon, erityisesti poliittisen ja viranhaltijajohdon välisen työnjaon selkeyttä, johtamistyön tavoitteiden asettamisen ja arvioinnin helpottamista sekä strategisen johtamisen vahvistamista.
– Johtajasopimus on tärkeä poliittisen johdon ja virkajohdon yhteisyön kannalta sekä hyvinvointialuejohtajan tavoitteiden asettamisen ja niiden seuraamisen kannalta. Palkkauksen osalta olemme lähteneet tasosta, joka on ollut aiemmalla hyvinvointialuejohtajalla, aluehallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehto kertoo.
Hyvinvointialuejohtajan palkka on esityksen mukaan 16 500 euroa kuussa.
Aluehallituksen puheenjohtaja on valmistellut hallintosäännön mukaisesti hyvinvointialuejohtajan johtajasopimuksen. Johtajasopimusta on valmisteltu yhteistyössä hyvinvointialuejohtajaksi valitun Piia Vuorelan kanssa.
Aluehallituksen kokouksen 31.3. esityslista on osoitteessa www.hyvaks.fi/aluehallitus (suora linkki asianomaiseen kohtaan: Dynasty tietopalvelu : Keski-Suomen hyvinvointialue)
Yhteyshenkilöt
Jani Ylälehtoaluehallituksen puheenjohtajaKeski-Suomen hyvinvointialuePuh:0400 922 636jani.ylalehto@hyvaks.fi
Tero ManninenViestintäjohtajaViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialueella ollaan pettyneitä lisärahoitushakemusta koskevaan päätökseen26.3.2026 14:44:09 EET | Tiedote
Valtioneuvosto on tänään päättänyt Keski-Suomen hyvinvointialueen lisärahoitushakemuksesta. Valtioneuvosto ei myöntänyt lisärahoitusta Keski-Suomen hyvinvointialueen vuoden 2025 rahoitukseen.
Keski-Suomen hyvinvointialueen tilinpäätös ennakkotietojen mukainen26.3.2026 14:14:12 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen vuoden 2025 tilinpäätöksen mukaan alijäämää kertyi 52,8 miljoonaa euroa. Toimintakulujen kasvu taittui ja vuoden 2025 toimintakulut olivat 0,6 prosenttia pienemmät kuin vuoden 2024 toimintakulut. Vuoden 2025 tulos oli 89 miljoonaa euroa edellisvuoden tulosta ja 27,5 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempi.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote25.3.2026 15:00:41 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 25.3.2026 RAKENNUSPALO KESKISUURI MUURAME Pelastuslaitos sai tehtävän keskisuuresta rakennuspalosta klo 14:38 Karhotielle Muurameen. Omakotitalossa havaittu savua sisällä. Syyksi paljastui tippunut lämpölamppu, joka oli kärynnyt lattialla. Varsinaista paloa ei ollut. Pelastuslaitos tuuletti omakotitalon tilat, ja ensihoito tarkasti yhden paikalla olleen henkilön. Henkilövahinkoja ei syntynyt. Tehtävälle hälytettiin seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä, josita kolme toimi kohteessa.
Pääsiäisen poikkeusaukioloajat 30.3.–6.4.202625.3.2026 08:25:21 EET | Tiedote
Pääsiäisviikko 30.3.-6.4.2026 tuo tullessaan joitain poikkeavia aukioloaikoja palveluihimme. Poikkeavat aukioloajat ja niiden korvaavat palvelutiedot löydät verkkosivuiltamme osoitteesta www.hyvaks.fi/paasiaisen-aukioloajat
Vammaispalvelujen kuljetuspalvelun asiakkaat ehtivät vielä hakea mukaan joukkoliikennekokeiluun24.3.2026 15:05:23 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue hakee vammaispalvelulain mukaisen liikkumisen tuen kuljetuspalvelun asiakkaita kokeilemaan Linkki joukkoliikenteen käyttöä taksimatkojen rinnalla. Kokeiluun voi hakea 31.3. mennessä. Mukaan kokeiluun mahtuu 10 vapaaehtoista asiakasta.
