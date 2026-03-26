Keski-Suomen hyvinvointialue

Hyvinvointialuejohtajan johtajasopimus aluehallituksen käsittelyssä

26.3.2026 14:04:46 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Aluehallitus käsittelee kokouksessaan 31.3. hyvinvointialuejohtajan johtajasopimusta. Hyvinvointialueen ja hyvinvointialuejohtajan on tehtävä hyvinvointialuelain mukaisesti johtajasopimus, jossa sovitaan hyvinvointialueen johtamisen edellytyksistä.

Aluevaltuusto valitsi 17.2. Piia Vuorelan Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajaksi kuuden vuoden määräajaksi. Aluevaltuuston valintapäätös on tulossa lainvoimaiseksi 8.4.

Johtajasopimuksella tavoitellaan johtamisen toimivallan jaon, erityisesti poliittisen ja viranhaltijajohdon välisen työnjaon selkeyttä, johtamistyön tavoitteiden asettamisen ja arvioinnin helpottamista sekä strategisen johtamisen vahvistamista.

– Johtajasopimus on tärkeä poliittisen johdon ja virkajohdon yhteisyön kannalta sekä hyvinvointialuejohtajan tavoitteiden asettamisen ja niiden seuraamisen kannalta. Palkkauksen osalta olemme lähteneet tasosta, joka on ollut aiemmalla hyvinvointialuejohtajalla, aluehallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehto kertoo.

Hyvinvointialuejohtajan palkka on esityksen mukaan 16 500 euroa kuussa.

Aluehallituksen puheenjohtaja on valmistellut hallintosäännön mukaisesti hyvinvointialuejohtajan johtajasopimuksen. Johtajasopimusta on valmisteltu yhteistyössä hyvinvointialuejohtajaksi valitun Piia Vuorelan kanssa.

Aluehallituksen kokouksen 31.3. esityslista on osoitteessa www.hyvaks.fi/aluehallitus (suora linkki asianomaiseen kohtaan: Dynasty tietopalvelu : Keski-Suomen hyvinvointialue)

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.   
    
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.  

Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.    

Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.   

