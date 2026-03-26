Akseli Lehtonen Kokoomuksen eduskuntaryhmän sosiaaliturvan ja työelämän asiantuntijaksi

Sosiaaliturvan ja työelämän asiantuntija vastaa työmarkkinoihin, työelämäasioihin ja sosiaaliturvaan liittyvien kysymysten seurannasta ja poliittisesta valmistelusta eduskuntaryhmän tukena. Lehtonen siirtyy asiantuntijaksi kansanedustaja Heikki Vestmanin eduskunta-avustajan tehtävästä.

Lehtonen suorittaa parhaillaan loppuun oikeustieteen opintojaan Helsingin yliopistossa, keskittyen erityisesti työ- ja sosiaalioikeuteen. Oikeusnotaarin lopputyön Lehtonen kirjoitti suomalaisen yleissitovuusjärjestelmän suhteesta perustuslakiin ja perusoikeuksiin. Lehtosella on lisäksi kokemusta vapaan toimittajan työstä ennen muuta Verkkouutisilta.

Kunnallispolitiikassa Lehtonen vaikuttaa Espoon varavaltuutettuna ja opiskelijapolitiikassa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston jäsenenä. Kokoomusnuorissa Lehtonen on aiemmin toiminut muun muassa liittohallituksen jäsenenä ja tällä hetkellä sisä- ja oikeuspolitiikan verkoston puheenjohtajana. Lehtonen on myös Kokoomuksen oikeuspolitiikan verkoston sihteeri.

Lehtonen aloittaa tehtävässään mahdollisimman pian.

