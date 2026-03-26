Akseli Lehtonen Kokoomuksen eduskuntaryhmän sosiaaliturvan ja työelämän asiantuntijaksi
26.3.2026 14:48:59 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmä on valinnut uudeksi sosiaaliturvan ja työelämän asiantuntijaksi Akseli Lehtosen. Eduskuntaryhmä päätti valinnasta torstaina 26.3.2026.
Sosiaaliturvan ja työelämän asiantuntija vastaa työmarkkinoihin, työelämäasioihin ja sosiaaliturvaan liittyvien kysymysten seurannasta ja poliittisesta valmistelusta eduskuntaryhmän tukena. Lehtonen siirtyy asiantuntijaksi kansanedustaja Heikki Vestmanin eduskunta-avustajan tehtävästä.
Lehtonen suorittaa parhaillaan loppuun oikeustieteen opintojaan Helsingin yliopistossa, keskittyen erityisesti työ- ja sosiaalioikeuteen. Oikeusnotaarin lopputyön Lehtonen kirjoitti suomalaisen yleissitovuusjärjestelmän suhteesta perustuslakiin ja perusoikeuksiin. Lehtosella on lisäksi kokemusta vapaan toimittajan työstä ennen muuta Verkkouutisilta.
Kunnallispolitiikassa Lehtonen vaikuttaa Espoon varavaltuutettuna ja opiskelijapolitiikassa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston jäsenenä. Kokoomusnuorissa Lehtonen on aiemmin toiminut muun muassa liittohallituksen jäsenenä ja tällä hetkellä sisä- ja oikeuspolitiikan verkoston puheenjohtajana. Lehtonen on myös Kokoomuksen oikeuspolitiikan verkoston sihteeri.
Lehtonen aloittaa tehtävässään mahdollisimman pian.
Lisätiedot:
Akseli Lehtonen, p. 044 367 9090
Mikko Kortelainen, Kokoomuksen eduskuntaryhmän pääsihteeri p. 050 301 8334
Avainsanat
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme