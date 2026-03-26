Keski-Suomen hyvinvointialueen tilinpäätös ennakkotietojen mukainen

Vt. hyvinvointialuejohtaja Kati Kallimon mukaan tilinpäätös kertoo talouden suunnan kääntämisestä.

– Kertaakaan aiemmin tällä vuosituhannella Keski-Suomessa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden menot ole ennen tätä pienentyneet, Kallimo toteaa.

Vuonna 2024 toimintakulujen kasvu oli noin 4 prosenttia ja vuosina 2022–2023 sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten kasvu oli yli 10 prosenttia vuosittain.

– Viime vuonna meillä on toteutettu laajat sopeuttamistoimenpiteet. Olemme hyvinvointialueella nyt sitoutuneet joka tasolla talouden ja toiminnan yhteensovittamiseen. Viime vuosi ei ollut helppo ja haluan kiittää henkilöstöämme keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden eteen tehdystä työstä talouspaineiden keskellä. Talouden käänne edesauttaa myös sitä, että arviointimenettelynkin jälkeen toimimme omana hyvinvointialueena, Kallimo sanoo.

Vuoden 2025 talousarvioon sisältyi yhteensä 50,3 miljoonan euron toimenpidekokonaisuus talouden tasapainottamistoimenpiteistä. Sopeuttamistoimenpiteiden toteuma oli yhteensä 49,7 miljoonaa euroa eli ne toteutuivat 99 prosenttisesti. Talousarvioon sisältyneiden toimenpiteiden lisäksi toteutettiin noin 9 miljoonan euron lisäsäästöjä. Kokonaisuudessaan sopeutustoimilla saavutettiin yli 60 miljoonan euron vaikutukset vuonna 2025.

Konsernipalveluiden toimialajohtaja Lasse Lepän mukaan suurin selittävä tekijä hyvinvointialueiden alijäämälle on se, että valtion rahoitus ei vastannut hyvinvointialueelle siirtyneen toiminnan tosiasiallista kustannustasoa.

– Laskelmiemme mukaan saimme rahoitusta 45,6 miljoonaa euroa liian vähän. Ilman rahoituksen vajetta olisimme olleet jo melkein nollatuloksessa, Leppä kertoo.

Rahoitukseen sisältyi ensimmäistä kertaa rahoitusmallin mukainen jälkikäteistarkistus, joka korjasi rahoituksen tasoa aiemmista vuosista. Keski-Suomen hyvinvointialueen rahoituksessa jälkikäteistarkistus oli 67 miljoonaa euroa.

– Rahoituksen jälkikäteistarkastus olisi pitänyt olla Keski-Suomen osalta suurempi. Tämänkin osalta näkyy rahoitusjärjestelmän ongelmat, Leppä kertoo.

Tilivuoden 2025 toimintakulut olivat 1 475,1 miljoonaa euroa ja ne toteutuivat 21,7 miljoonaa euroa muutettua talousarviota pienempänä. Toimintakuluista oli henkilöstökuluja 714,4 miljoonaa euroa. Palvelujen ostot olivat 536,7 miljoonaa euroa.

Asiakastyytyväisyys pysyi koko vuoden lähes erinomaisella tasolla suositteluindeksin ollessa 68. Hoitoon pääsy on pysytellyt edellisvuosien tasossa.

Perusterveydenhuollon kiireettömässä hoidossa 3 kuukauden hoitotakuu toteutui täysin ja 80 prosenttia terveydenhuollon asiakkaista pääsi hoitoon kahden viikon sisään. Ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkaa odotti vuoden 2025 lopussa 135 henkilöä kun vuoden 2024 lopussa paikkaa odotti 182 henkilöä. Erikoissairaanhoidossa yli kuusi kuukautta jonottaneita oli vuoden 2025 lopussa noin 150 henkilöä ja vuoden 2024 lopussa noin 200 henkilöä.

Aluehallitus käsittelee tilinpäätöstä kokouksessaan 31.3. Aluevaltuuston on tarkoitus käsitellä tilinpäätöstä 5.5.

Aluehallituksen esityslista on osoitteessa www.hyvaks.fi/aluehallitus

Keski-Suomen hyvinvointialueen tilinpäätöksen ennakkotiedot ennustetta paremmat (tiedote 18.2.)

