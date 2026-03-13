Kryptovaluutat ovat vakiinnuttaneet asemansa Suomessa – noin 380 000 suomalaista omistaa kryptoja

Suomessa arviolta 8,2 prosenttia aikuisista omistaa tällä hetkellä kryptovaluuttoja, ilmenee K33 Researchin Finnish Crypto Adoption Survey 2026 -tutkimuksesta. Tämä vastaa noin 380 000 henkilöä. Vaikka osuus on laskenut viime vuoden 11 prosentista, kryptovaluutat ovat edelleen laajasti tunnettu ja käytetty omaisuusluokka Suomessa.

Tutkimuksen mukaan 9,2 prosenttia suomalaisista on omistanut kryptovaluuttoja aiemmin, mutta ei enää omista niitä. Yhteensä 17,4 prosenttia suomalaisista eli lähes 800 000 ihmistä on siis joko omistanut tai omistaa kryptovaluuttoja. Entisiä omistajia on nyt enemmän kuin nykyisiä omistajia.

Sukupolvimuutos ja muuttuvat sijoittajaprofiilit

Kryptovaluuttojen omistuksen lasku näkyy erityisesti nuorissa ikäryhmissä. 18–29-vuotiaista kryptovaluuttoja omistaa nyt 10 prosenttia, kun vuotta aiemmin osuus oli 24 prosenttia. Myös 30–39-vuotiaiden ryhmässä omistus on vähentynyt 21 prosentista 13 prosenttiin. Tutkimuksen mukaan juuri nuorten aikuisten omistuksen väheneminen selittää käytännössä koko laskun Suomessa.

Samaan aikaan tutkimus viittaa siihen, että suomalainen kryptosijoittajakunta on aiempaa kypsempi. 40–49-vuotiaat muodostavat nyt suurimman yksittäisen ikäryhmän kryptonomistajien joukossa. Myös naisten omistuksessa näkyy poikkeuksellinen piirre: yli 40-vuotiaiden naisten kryptoomistus on yleisempää kuin nuoremmissa naisikäryhmissä, mikä erottaa Suomen muista Pohjoismaista.

Miehistä 13 prosenttia omistaa kryptovaluuttoja, naisista 4 prosenttia. Naiset muodostavat noin 23 prosenttia suomalaisista kryptonomistajista.

Kvarn X:n perustajan Joonas Järvisen mukaan omistuksen lasku kertoo ennen kaikkea lyhyen aikavälin markkinasyklistä, ei rakenteellisesta muutoksesta.

"Omistuksen lasku heijastaa ennen kaikkea lyhyen aikavälin markkinasykliä, jota ovat vetäneet erityisesti nuoret sijoittajat, jotka liikkuvat tyypillisesti markkinamomentumin mukana. Kyse ei siis ole rakenteellisesta muutoksesta. Olennaisempaa on markkinan osallistumisen syvyys, sen kypsyminen sekä vanhempien sijoittajaryhmien kasvava mukanaolo. Lähes 800 000 suomalaista – eli lähes joka viides aikuinen – on jo ollut kosketuksissa kryptovaluuttoihin. Tämän tasoinen levinneisyys luo vahvan perustan tulevalle kasvulle, kun markkinaolosuhteet vakautuvat ja luottamus palautuu. Tässä mielessä Suomi on pitkällä aikavälillä yhä hyvin linjassa muiden Pohjoismaiden ja laajempien eurooppalaisten trendien kanssa.”

Keskeiset havainnot Suomesta

Bitcoin on edelleen yleisin suomalaisten omistama kryptovaluutta. Tutkimuksen mukaan 64 prosenttia kryptonomistajista omistaa bitcoinia, 32 prosenttia etheriä ja 29 prosenttia XRP:tä. Lisäksi noin kolmannes nykyisistä omistajista on ostanut ensimmäiset kryptovaluuttansa vuosina 2024–2025.

Omistukset ovat useimmiten euromääräisesti melko pieniä. Tutkimuksen mukaan 57 prosenttia suomalaisista kryptonomistajista omistaa kryptoja alle 1 000 eurolla, kun taas 19 prosentilla omistusten arvo ylittää 5 000 euroa. Suomalaisten yhteenlasketun kryptovarallisuuden arvioidaan olevan noin 5 miljardia euroa.

Myös tulevaisuuden odotukset ovat varovaisempia kuin vuotta aiemmin. Nyt 23 prosenttia suomalaisista arvioi ostavansa kryptovaluuttoja seuraavan kymmenen vuoden aikana, kun viime vuonna vastaava osuus oli 41 prosenttia. Nykyisistä omistajista 82 prosenttia arvioi kuitenkin ostavansa kryptoja lisää seuraavan kymmenen vuoden aikana, ja entisistä omistajista 45 prosenttia uskoo palaavansa markkinoille.

Suomalaisten kiinnostus kryptovaluuttoihin säilyy

Tutkimuksen perusteella kryptovaluuttojen omistus on Suomessa lyhyellä aikavälillä vähentynyt, mutta kiinnostus ei ole kadonnut. Laaja nykyisten ja entisten omistajien joukko viittaa siihen, että kryptovaluutoilla on edelleen vahva asema osana suomalaista sijoituskenttää.

K33 Researchin seniorianalyytikko Vetle Lunde sanoo:

"Suomi erottuu tänä vuonna selvällä omistuksen laskulla, joka johtuu lähes kokonaan nuorten aikuisten vetäytymisestä markkinalta. Vaikka innostus on hiipunut, suuri entisten omistajien joukko osoittaa, että Suomi on edelleen ‘nukkuva jättiläinen’, jos markkinatunnelma paranee."

Nordic Blockchain Associationin Magnus Jones lisää:

“Suomen tulokset poikkeavat jyrkästi muista Pohjoismaista. Vaikka omistus on laskenut, entisten omistajien suuri määrä – ja monien heistä vahva aikomus palata – osoittaa, ettei Suomen kryptotarina ole missään nimessä ohi.”

Tietoa tutkimuksesta

Finnish Crypto Adoption Survey 2026 perustuu Norstatin toteuttamaan kyselyyn, johon vastasi 1 068 suomalaista aikuista. Raportti on osa laajempaa pohjoismaista tutkimuskokonaisuutta, joka kattaa Suomen lisäksi Ruotsin, Norjan ja Tanskan.