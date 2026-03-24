Kevyen polttoöljyn hinnannousu iskee yhteiskunnan perustoimintoihin

Kone- ja infra-alan yritykset vastaavat laajasti yhteiskunnan perustoimintojen ja teollisuuden raaka-ainehuollon jatkuvuudesta. Polttonesteiden raju hinnannousu vaarantaa näiden yritysten toimintakykyä.

Työkonealan yrityksissä käytetyn kevyen polttoöljyn keskihinta oli Tilastokeskuksen seurannan mukaan 1,21 € litralta tammikuussa 2026. Nyt kevyen polttoöljyn pumppuhinta on yli 2,15 € litralta. Hinta on noussut lähes 80 prosenttia.

Samaan aikaan dieselin litrahinta on noussut 1,80 €:sta reiluun 2,30 €:oon, yli 30 prosenttia.

Mikäli Suomessa päädyttäisiin tasapuolisesti lievittämään yritysten kohtaamaa kustannuskriisiä, kevyttä polttoöljyä toiminnassaan tarvitsevia yrityksiä ei pidä unohtaa.

Hinnannousut ovat poikkeuksellisen suuria ja ennakoimattomia, eikä yksittäinen yritys ole voinut niihin vaikuttaa. Tämä on ajanut monen yrityksen ja yrittäjän kassat tiukoille huolimatta sopimuksissa mahdollisesti käytössä olevista polttoaineklausuuleista. Polttoaineiden osuus koneurakointipalveluiden kokonaiskustannuksista on merkittävä.

Harkittaessa kohdennettuja toimia lieventää tilannetta on hyvä palauttaa mieleen Ukrainan sodan alun energiakriisissä toteutettu polttoainetuki tilanteesta eniten kärsineille työkone- ja kuljetusyrittäjille. Tämä toimisi oikeudenmukaisesti myös siksi, että kohonneet polttoaineiden hinnat korottavat merkittävästi valtion arvonlisäverokertymää. Kohonneet verotuotot on mahdollista kohdentaa energiakriisin helpottamiseen, ja siten lievitys ei edellyttäisi valtion lisävelanottoa.





Matti Peltola, toimitusjohtaja Koneyrittäjät, p. 040 9009412

Paavo Syrjö, toimitusjohtaja INFRA, p. 040 560 1803