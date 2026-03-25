Yrittäjät: Hallituksen esitys vahvistaa pienyrittäjien asemaa elintarvikeketjussa
26.3.2026 14:16:53 EET | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen elintarvikemarkkinalain muutoksista. Suomen Yrittäjien mielestä esitys parantaa elintarvikealan pienyritysten asemaa. ”Muutokset vahvistavat alkutuottajien pienyritysten asemaa ja vievät elintarvikeketjua kohti nykyistä oikeudenmukaisempaa suuntaa”, lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen Suomen Yrittäjistä sanoo.
Eduskunnalle annetun elintarvikemarkkinalakiesityksen tavoitteena on lisätä elintarvikemarkkinoiden toimivuutta ja parantaa neuvotteluvoimaltaan heikommassa asemassa olevien yritysten, erityisesti maataloustuotteita ja elintarvikkeita myyvien tavarantoimittajien, suojaa.
”Hallitus arvioi, että esitys vaikuttaa myönteisesti muihin kuin suuriin kaupan toimijoihin ja lisää kilpailun tasapuolisuutta. Uusi lainsäädäntö on välttämätöntä pienyrittäjien toimintamahdollisuuksien turvaamiseksi”, Toivonen sanoo.
Esityksen keskeiset ehdotukset ovat:
- ostajan oman tuotemerkin suosimisen kiellon lisääminen lakiin
- alkutuottajien ja elintarviketeollisuuden liikesalaisuuksien ja kustannuksia aiheuttavilta tietopyynnöiltä suojan vahvistaminen
- suoja kaupallisilta kostotoimilta
- uusi säännös, joka antaa elintarvikemarkkinavaltuutetulle paremmat edellytykset puuttua neuvotteluvoiman väärinkäyttöön
- mahdollisuus hakea markkinaoikeudelta kieltoa kohtuuttomien sopimusehtojen tai -käytäntöjen jatkamiselle.
Maatalous- ja elintarvikealan kustannukset nousevat – maksuehtolakia valvottava
Lähi-idän tilanne vaikuttaa maatalous- ja elintarvikealaan juuri nyt. Yrittäjien mielestä on oletettavaa, että maatalous- ja elintarvikealalla toimivien yritysten kustannukset nousevat energianhinnan noustessa. Samalla useat pienyrittäjät joutuvat kamppailemaan kohtuuttomien maksuehtojen kanssa.
– On erittäin tärkeää, että maksuehtolainsäädäntöä aletaan viimein valvoa ja hallitus osoittaa siihen kehysriihessä riittävät resurssit. Nyt vallitseva käytäntö on, että pienet yritykset joutuvat toimimaan suurten yritysten pankkeina. Kustannusten noustessa tämä ongelma korostuu entisestään.
Tiina Toivonenlainsäädäntöasioiden päällikköPuh:041 528 5679tiina.toivonen@yrittajat.fi
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Yrittäjät
Yrittäjät varoittaa laajoista energiatukitoimista: Veroale voi pahentaa tilannetta25.3.2026 06:55:00 EET | Tiedote
Lähi-idän kriisi lisää epävarmuutta sekä nostaa energian ja logistiikan kustannuksia pk-yrityksissä. Suomen Yrittäjät varoittaa Orpon hallitusta energian ja polttoaineiden laajamittaisista veronalennuksista ja hintasääntelystä. Veroalet voivat jopa pahentaa tilannetta. - Jos veronalennukset lisäävät kysyntää tilanteessa, jossa energiaa on niukasti saatavilla, ongelma vain syvenee, johtaja, pääekonomisti Päivi Puonti Suomen Yrittäjistä sanoo.
Yrittäjät: Työperäinen hyväksikäyttö vääristää työmarkkinoita19.3.2026 12:15:00 EET | Tiedote
Työperäisen hyväksikäytön sääntelyn uudistus on eduskunnassa valiokuntakäsittelyssä. Rangaistuksia aiotaan kiristää. Suomen Yrittäjät pitää uudistusta tärkeänä ja tarpeellisena. – Työperäiseen hyväksikäyttöön on pystyttävä puuttumaan tehokkaasti. Se vääristää kilpailua oikein toimivien yritysten kustannuksella, asiantuntija Niko Nurmela Yrittäjistä sanoo.
Yrittäjägallup: Yli neljännes työnantajista tehnyt paikallisia sopimuksia15.3.2026 16:11:00 EET | Tiedote
Yli neljännes työehtosopimusta noudattavista työnantajayrityksistä on tehnyt vähintään yhden paikallisen sopimuksen viimeisen vuoden aikana, osoittaa Yrittäjägallup. ”Tulokset kertovat, että tällä vaalikaudella tehdyt paikallisen sopimisen lainsäädäntömuutokset ovat olleet tarpeen”, toteaa johtaja Atte Rytkönen-Sandberg Suomen Yrittäjistä.
Yrittäjät: Lähi-idän kriisi lisää epävarmuutta - vaikutukset tuntuvat pk-yrityksissä13.3.2026 06:25:00 EET | Tiedote
- Lähi-idän tilanne on vakava, ja laajenemisen riski on olemassa. Suomalaisten pk-yritysten ja koko talouden kehityksen kannalta on erittäin toivottavaa, että tilanne rauhoittuu nopeasti ja kytevä epävarmuus vähenee. Energian ja polttoaineen hinnannousu nostaa suoraan suomalaisyritysten kustannuksia ja lisää epävarmuutta. Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.
Yrittäjät: Koronasta tehtävä jälkiselvitys – yritysten kokemukset jäivät raportissa sivuun12.3.2026 12:30:00 EET | Tiedote
Valtioneuvoston kanslia julkaisi perjantaina 6.3.2026 raportin korona-ajan rajoituksista. Raportti on yritysten näkökulmasta puutteellinen. Siksi tarvitaan erillinen, riippumaton selvitys siitä, miten rajoitukset vaikuttivat elinkeinovapauteen, yrityksiin ja yrittäjiin, Suomen Yrittäjät esittää.
