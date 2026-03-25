Suomen Yrittäjät

Yrittäjät: Hallituksen esitys vahvistaa pienyrittäjien asemaa elintarvikeketjussa

26.3.2026 14:16:53 EET | Suomen Yrittäjät | Tiedote

Jaa

Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen elintarvikemarkkinalain muutoksista. Suomen Yrittäjien mielestä esitys parantaa elintarvikealan pienyritysten asemaa. ”Muutokset vahvistavat alkutuottajien pienyritysten asemaa ja vievät elintarvikeketjua kohti nykyistä oikeudenmukaisempaa suuntaa”, lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen. Kuva: Johanna Erjonsalo

Eduskunnalle annetun elintarvikemarkkinalakiesityksen tavoitteena on lisätä elintarvikemarkkinoiden toimivuutta ja parantaa neuvotteluvoimaltaan heikommassa asemassa olevien yritysten, erityisesti maataloustuotteita ja elintarvikkeita myyvien tavarantoimittajien, suojaa.

”Hallitus arvioi, että esitys vaikuttaa myönteisesti muihin kuin suuriin kaupan toimijoihin ja lisää kilpailun tasapuolisuutta. Uusi lainsäädäntö on välttämätöntä pienyrittäjien toimintamahdollisuuksien turvaamiseksi”, Toivonen sanoo.

Esityksen keskeiset ehdotukset ovat:

  • ostajan oman tuotemerkin suosimisen kiellon lisääminen lakiin
  • alkutuottajien ja elintarviketeollisuuden liikesalaisuuksien ja kustannuksia aiheuttavilta tietopyynnöiltä suojan vahvistaminen
  • suoja kaupallisilta kostotoimilta
  • uusi säännös, joka antaa elintarvikemarkkinavaltuutetulle paremmat edellytykset puuttua neuvotteluvoiman väärinkäyttöön
  • mahdollisuus hakea markkinaoikeudelta kieltoa kohtuuttomien sopimusehtojen tai -käytäntöjen jatkamiselle.

Maatalous- ja elintarvikealan kustannukset nousevat – maksuehtolakia valvottava

Lähi-idän tilanne vaikuttaa maatalous- ja elintarvikealaan juuri nyt. Yrittäjien mielestä on oletettavaa, että maatalous- ja elintarvikealalla toimivien yritysten kustannukset nousevat energianhinnan noustessa. Samalla useat pienyrittäjät joutuvat kamppailemaan kohtuuttomien maksuehtojen kanssa.

– On erittäin tärkeää, että maksuehtolainsäädäntöä aletaan viimein valvoa ja hallitus osoittaa siihen kehysriihessä riittävät resurssit. Nyt vallitseva käytäntö on, että pienet yritykset joutuvat toimimaan suurten yritysten pankkeina. Kustannusten noustessa tämä ongelma korostuu entisestään.

Avainsanat

suomenyrittäjätelintarvikealalainsäädäntö

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Yrittäjät

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
