Adlercreutz: Nyt varmistamme oppilaille yhdenvertaisen ja oikeudenmukaisen arvioinnin
26.3.2026 14:19:55 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
– Osaamistakuu perusopetuksessa on tärkeä uudistus. Sen avulla voimme varmistaa, että jokaisella oppilaalla on riittävät tiedot ja taidot siirtyä seuraavalle vuosiluokalle. Samalla se varmistaa, että arviointi on oikeudenmukaista riippumatta siitä, missä koulussa oppilas opiskelee, sanoo RKP:n puheenjohtaja ja opetusministeri Anders Adlercreutz.
– Koulun tulee olla oikeudenmukainen ja ennakoitava. Oppilaiden on voitava luottaa siihen, että samat vaatimukset koskevat kaikkia kuntia ja kouluja, Adlercreutz sanoo.
Uudistus tarkoittaa käytännössä sitä, että arviointia ja vuosiluokalta toiselle siirtymistä koskevat säännökset täsmennetään laissa. Tavoitteena on tukea opettajia ja varmistaa yhdenvertainen arviointi koko maassa. Yhtenäiset kriteerit sille, milloin oppilas voi siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, varmistavat, että oppilaalla on tarvittavat tiedot ja taidot seuraavaa vaihetta varten.
– Jos oppilas ei tukitoimista huolimatta ole saavuttanut tarvittavaa osaamista ja saa hylätyn arvosanan yhdessä tai useammassa oppiaineessa, hän ei voi siirtyä seuraavalle vuosiluokalle. Näin huolehdimme siitä, että kaikilla lapsilla on riittävä osaamistaso seuraavaa vuosiluokkaa varten, Adlercreutz sanoo.
Oppilaalle, joka ei saavuta tavoitteita, on annettava mahdollisuus osoittaa osaamisensa uudelleen. Samalla otetaan käyttöön vaatimus välitodistuksesta 9. vuosiluokalla, jotta oppilas saa käsityksen osaamisestaan ennen jatko-opintoja.
Yhteyshenkilöt
Andreas Elfvingspecialmedarbetare, erityisavustaja (Anders Adlercreutz)Puh:+358 50 310 0274
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Norrback: Rättvisare livsmedelskedja stärker både producenter och konsumenter26.3.2026 14:35:38 EET | Pressmeddelande
Regeringen har idag överlämnat en lagförslaget till riksdagen om ändringar i livsmedelsmarknadslagen. Syftet är att skapa mer rättvisa spelregler i livsmedelskedjan och stärka den svagare parten, särskilt producenterna.
Norrback: Reilummat pelisäännöt vahvistavat koko ruokaketjua26.3.2026 14:35:38 EET | Tiedote
Hallitus on tänään antanut eduskunnalle esityksen elintarvikemarkkinalain muutoksista. Tavoitteena on luoda oikeudenmukaisemmat pelisäännöt ruokaketjuun ja vahvistaa heikommassa asemassa olevaa osapuolta, erityisesti tuottajia.
Adlercreutz samlade tidigare undervisningsministrar: Skolan utgör grunden för Finlands framgång25.3.2026 19:06:16 EET | Pressmeddelande
Undervisningsminister Anders Adlercreutz bjöd på onsdagen den 25 mars in sina företrädare till en gemensam lunch i statsrådets festvåning i Helsingfors. Totalt deltog 13 tidigare undervisningsministrar i mötet, som satte fokus på den finländska grundskolans utveckling och framtid.
Adlercreutz keräsi entiset opetusministerit yhteen: Koulu on Suomen menestyksen perusta25.3.2026 19:06:16 EET | Tiedote
Opetusministeri Anders Adlercreutz kutsui keskiviikkona 25. maaliskuuta edeltäjänsä yhteiselle lounaalle Valtioneuvoston juhlahuoneistoon. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 13 entistä opetusministeriä, ja keskustelun keskiössä olivat suomalaisen peruskoulun kehitys ja tulevaisuus.
Henriksson hämtar 23 Europaparlamentariker till Finland på unikt besök25.3.2026 18:17:15 EET | Pressmeddelande
Svenska folkpartiets tidigare partiordförande, Europaparlamentariker Anna-Maja Henriksson som också fungerar som den mittenliberala gruppen Renew Europes vice ordförande kommer med en jättedelegation från Europaparlamentet till Finland på torsdag.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme