Jääpadot uhkaavat rakennuksia Kiiminkijoessa
26.3.2026 15:27:48 EET | Elinvoimakeskukset | Tiedote
Jääpatojen aiheuttamat tulvat ovat uhanneet asuinrakennuksia useissa paikoissa Kiiminkijoen rannoilla. Jääpatoriski Oulun pohjoispuolella jatkuu loppuviikon aikana, koska lämmennyt sää nostaa Kiiminkijoen, Iijoen ja Kuivajoen vedenpintoja. Virtaamahuiput jäävät ennusteiden mukaan pääosin keskimääräistä pienemmiksi. Lapin elinvoimakeskus muistuttaa jokivarsien asukkaita omatoimisen varautumisen ja suojautumisen tärkeydestä. Ohjeet kiinteistön suojaamiseen tulvalta löytyvät tiedotteen lopusta.
Kiiminkijoen nouseva vedenpinta on saanut jäitä liikkeelle tämän viikon aikana. Syntyneet jääpadot ovat uhanneet rakennuksia useissa kohteissa, kuten Vesalan kylän, Kurkelansaaren ja viimeisimpänä Ylikiimingin Nuijamiesten lavan kohdalla. Vesalan kylän kohdalle syntynyt jääpato purettiin koneella. Kiiminkijoen virtaama lähtee ennusteiden mukaan laskuun viikonlopun aikana.
Iijoen ensimmäinen tulvahuippu on ennusteiden mukaan tulossa viikonlopun aikana ja se on jäämässä keskimääräistä pienemmäksi. Myös Kuivajoella tulvahuippu on tulossa viikonlopun aikana ja siitä on ennusteiden mukaan tulossa keskimääräinen.
Tiedote on laadittu Lapin elinvoimakeskuksessa. Aluehallinnon uudistuksen myötä Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueen vesitaloustehtävät hoidetaan Lapin elinvoimakeskuksesta.
Jokialueiden vesitilanteisiin ja tulvaennusteisiin voi tutustua vesi.fi palvelussa:
Lestijoki, Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Pattijoki, Oulujoki, Kiiminkijoki, Iijoki, Kuivajoki
Yhteyshenkilöt
Lapin elinvoimakeskus:
Vesitilanne:
vesitalousasiantuntija Riku Sanaksenaho, p. 050 396 0753, etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
Säännöstely:
vesitalousasiantuntija Mikko Hinkkanen, p. 0295 038 817, etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
Tulvantorjuntatoimenpiteet:
vesitalousasiantuntija Miikka Annunen, p. 0295 038 304, etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
Valtakunnallinen tulvakeskus:
Vesistömallin ennusteet: tutkija Harri Myllyniemi, Suomen ympäristökeskus, p. 040 861 7743, etunimi.sukunimi@syke.fi
Ryhmäpäällikkö Ari Koistinen, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 287, etunimi.sukunimi@syke.fi
Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia. Elinvoimakeskukset hoitavat muun muassa elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
