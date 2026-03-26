Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Norrback: Reilummat pelisäännöt vahvistavat koko ruokaketjua

26.3.2026 14:35:38 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

Jaa

Hallitus on tänään antanut eduskunnalle esityksen elintarvikemarkkinalain muutoksista. Tavoitteena on luoda oikeudenmukaisemmat pelisäännöt ruokaketjuun ja vahvistaa heikommassa asemassa olevaa osapuolta, erityisesti tuottajia.

– Odotan innolla asian käsittelyä eduskunnassa. Esitys on huolellisesti valmisteltu ja on tärkeä askel kohti tasapainoisempaa elintarvikemarkkinaa, sanoo kansanedustaja Anders Norrback (RKP).

Lakiesitys sisältää muun muassa säännöksen, joka kieltää kauppaa suosimasta omia tuotemerkkejään epäasiallisella tavalla. Lisäksi tuottajien sopimussuojaa vahvistetaan ja heille annetaan oikeus vaatia sopimusten uudelleenneuvottelua poikkeuksellisissa tilanteissa, kuten kriiseissä. Samalla valvontaa tehostetaan. Tavoitteena on parantaa alkutuotannon kannattavuutta ja luoda oikeudenmukaisemmat toimintaedellytykset koko ketjuun ilman, että kuluttajien valinnanvapautta rajoitetaan tai hintatasoon vaikutetaan merkittävästi.

– Kyse ei ole halpojen tuotteiden kieltämisestä, vaan siitä, että kaikkia toimijoita kohdellaan reilusti. Jos haluamme säilyttää kotimaisen ruoantuotannon, sen on oltava myös kannattavaa tuottajille. Kun markkina toimii paremmin, hyötyvät sekä tuottajat, teollisuus että kuluttajat, Norrback sanoo.

Esityksen arvioidaan vahvistavan tuottajien asemaa, parantavan elintarviketeollisuuden kilpailuedellytyksiä ja lisäävän vakautta koko ruokaketjuun. Uudistus on myös linjassa hallituksen ruokapoliittisen selonteon kanssa, jossa korostetaan kannattavuutta, huoltovarmuutta ja kestävää ruoantuotantoa. Selonteko annettiin tänään myös eduskunnan käsiteltäväksi.

– On hyvä, että ne toimet, joiden valmistelussa olen saanut olla mukana, sekä parlamentaarisessa maatalouden kannattavuusryhmässä, että hallitusneuvotteluissa, etenevät nyt konkreettisesti. Nyt odotan asian käsittelyä maa- ja metsätalousvaliokunnassa, Norrback toteaa.

Yhteyshenkilöt

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
