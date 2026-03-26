Keski-Suomen hyvinvointialueella ollaan pettyneitä lisärahoitushakemusta koskevaan päätökseen
26.3.2026 14:44:09 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Valtioneuvosto on tänään päättänyt Keski-Suomen hyvinvointialueen lisärahoitushakemuksesta. Valtioneuvosto ei myöntänyt lisärahoitusta Keski-Suomen hyvinvointialueen vuoden 2025 rahoitukseen.
Vt. hyvinvointialuejohtaja Kati Kallimon mukaan päätös oli odotettu.
– Vaikka lisärahoitus on tarkoitettu varmistamaan alueiden rahoituksen riittävyyttä, on sitä myönnetty ainoastaan yhdelle alueelle ja murto-osa heidän hakemastaan. Tämä elementti hyvinvointialueiden rahoitusmallissa ei siis käytännössä ole käytössä. Silti tämä on tietysti pettymys. Hakemuksemme oli hyvin perusteltu, Kallimo kertoo.
Keski-Suomen hyvinvointialueen lisärahoitushakemusta käsiteltiin alkuvuoden aikana valtiovarainministeriön asettamassa valmisteluryhmässä. Ryhmään kuului edustajia sekä ministeriöistä että hyvinvointialueelta.
Valtioneuvoston päätöksessä todetaan, että valmisteluryhmässä ministeriöt ja Keski-Suomen hyvinvointialue eivät saavuttaneet yhteisymmärrystä hyvinvointialueen lisärahoituksen tarpeesta.
– Hyvinvointialueena perustelimme lisärahoituksen tarvetta sillä, että nykyinen rahoitustaso on rakenteellisesti riittämätön ja perustuu puutteelliseen tietopohjaan, minkä vuoksi lain mukaiset palvelut uhkaavat vaarantua, vt. hyvinvointialuejohtaja Kati Kallimo toteaa.
Ministeriöt puolestaan olivat yksimielisiä siitä, ettei alueella ole oikeutta lisärahoitukseen.
– Tässä näkyy ministeriöiden ja hyvinvointialueen katsantokantojen ero. Ministeriö katsoo asiaa enemmän valtakunnan keskiarvolaskelmien kautta ja me tietysti alueellisten olosuhteiden ja palveluiden toimivuuden näkökulmasta, Kallimo lisää.
Hyvinvointialue haki lisärahoitusta 46 miljoonaa euroa. Haettu summa vastaa hyvinvointialueen arviota vuoden 2025 rahoituksen vajeesta. Rahoituksen vajeen vuoksi hyvinvointialue on tehnyt myös oikaisuvaatimukset vuosien 2023–2026 rahoituksesta.
– Alijäämistämme vajaa kolmannes on seurausta vajaasta rahoituksesta. Vuoden 2025 rahoituksen oikaisuvaatimus on parhaillaan hallinto-oikeuden käsittelyssä. Odotamme myös vuosien 2023–2024 ja vuoden 2026 rahoituksen oikaisuvaatimuksiin päätöstä valtiovarainministeriöstä, konsernipalveluiden toimialajohtaja Lasse Leppä toteaa.
– Vaikka emme lisärahoitusta saaneet on hyvä, että viime viikolla saimme valtiovarainministeriön selvityshenkilöiden raportista tukea rahoitusjärjestelmän korjaamisvaateillemme. On ollut pitkä tie siihen, että valtion taholta on tunnistettu ja tunnustettu nykyisen rahoitusjärjestelmän toimimattomuudesta koituvat ongelmat. Nyt itse rahoitusjärjestelmän korjaamistoimenpiteet on aloitettava mahdollisimman pikaisesti, jotta alueiden eriytymiskehitys saataisiin pysäytettyä. Tämä on erinomaisen tärkeää siksikin, että lisärahoituksen myöntämisen kynnys on nyt nostettu niin korkealle, että se ei näyttäydy tosiasiallisena keinona rahoituksen riittämättömyyden korjaamiseksi, Leppä lisää.
Lue lisää:
Valtioneuvoston päätös Keski-Suomen hyvinvointialueen hakemukseen lisärahoituksesta vuodelle 2025
https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=5970
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kati Kallimovt. hyvinvointialuejohtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue
Lasse LeppäToimialajohtaja, konsernipalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aija SuntioinenTalousjohtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue
Tero ManninenViestintäjohtajaViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme