Tekoälysäädös: lisäaikaa sääntöjen soveltamiselle, kielto keinotekoisille alastonkuville

Lisäaikaa ja selkeät päivämäärät tiettyjen suuririskisiä tekoälyjärjestelmiä koskevien sääntöjen voimaantulolle

Joustavuutta yrityksille tiettyjen sääntöjen osalta

Jos järjestelmä on muiden EU:n tuoteturvallisuussääntöjen piirissä, tekoälysäädöksen vaatimukset voivat olla kevyemmät



Euroopan parlamentti on torstaina hyväksynyt kantansa tekoälysäädöstä koskevaan yksinkertaistamisehdotukseen äänin 569 puolesta, 45 vastaan ja 23 tyhjää.

Ehdotus viivästyttäisi tiettyjen suuririskisiä tekoälyjärjestelmiä koskevien sääntöjen soveltamista. Näin varmistetaan, että sääntöjen toimeenpanoa koskevat ohjeet ja standardit ovat valmiita ennen soveltamista.

Mepit ehdottavat kannassaan selkeitä soveltamispäiviä ennustettavuuden ja oikeusvarmuuden varmistamiseksi (komissio ehdotti voimaantulon sitomista standardien ja ohjeiden julkaisuun):

2. joulukuuta 2027 itsenäisille järjestelmille (mukaan lukien biometriset järjestelmät, joita käytetään kriittisessä infrastruktuurissa, koulutuksessa, työllisyydessä, keskeisissä palveluissa, lainvalvonnassa, oikeuslaitoksessa tai rajavalvonnassa)

2. elokuuta 2028 järjestelmille, joihin sovelletaan muita EU:n tuoteturvallisuussääntöjä.

Parlamentti kannattaa myös lisäaikaa 2. marraskuuta 2026 asti ennen kuin järjestelmien kehittäjien on merkittävä tekoälyn luomaan ääni-, kuva-, video- tai tekstisisältöön, että se on synteettistä.

Alastonkuvasovellusten kieltäminen

Kannassaan parlamentti ehdottaa kieltoa tekoälyjärjestelmille, jotka luovat deepfake-alastonkuvia tunnistettavista henkilöistä ilman näiden suostumusta

Kieltoa ei sovellettaisi tekoälyjärjestelmiin, jotka estävät erityisillä turvatoimilla käyttäjiä luomasta tällaisia kuvia.

Lisää joustavuutta ja tukea pienille midcap-yrityksille

Mepit kannattavat sitä, että esitys antaisi palveluntarjoajien käsitellä henkilötietoja tekoälyjärjestelmien vinoumien ja vääristymien havaitsemiseksi ja korjaamiseksi. Samalla he haluavat, että tämä tapahtuu vain silloin, kun se on ehdottoman välttämätöntä, ja käsittelyyn sovelletaan turvatoimia.

Mepit kannattavat pk-yritysten poikkeusten laajentamista pieniin midcap-yrityksiin kasvuyritysten tukemiseksi silloin, kun ne eivät kasvun vuoksi ole enää pk-yrityksille suunnattujen poikkeusten piirissä. Komission määritelmän mukaan pienillä midcap-yrityksillä on alle 750 työntekijää ja niiden liikevaihto on enintään 150 miljoonan euroa tai taseen loppusumma 129 miljoonaa euroa.

Mepit katsovat, että tekoälysäädöksen mukaiset velvoitteet voivat olla lievempiä tuotteille, joita jo säännellään alakohtaisilla tuoteturvallisuussäännöillä (esim. lääkinnälliset laitteet, radiolaitteet ja lelut). Näin vältetään päällekkäiset vaatimukset ja niistä syntyvät hallinnollinen taakka.

Katso esittelijöiden lausunnot valiokunnan äänestyksen jälkeen täältä.

Seuraavaksi

Neuvottelut neuvoston kanssa lain lopullisesta muodosta voidaan nyt aloittaa.

Taustaa

Tänään äänestetty lainsäädäntö on osa seitsemättä yksinkertaistamista koskevaa omnibus-lakipakettia, jota Euroopan komissio ehdotti 19. marraskuuta 2025 (”digitaalinen omnibus”). Parlamentti käsittelee parhaillaan myös muita pakettiin sisältyviä ehdotuksia: digitaalista omnibus-asetusta tietojen käyttöä ja tietosuojaa koskevien lakien muuttamisesta ja ehdotusta eurooppalaisten yrityslompakoiden perustamisesta.

Lisätietoa