Tekoälysäädös: lisäaikaa sääntöjen soveltamiselle, kielto keinotekoisille alastonkuville
26.3.2026 14:42:00 EET | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote
Mepit tukevat ehdotusta, jolla yksinkertaistetaan tekoälyä koskevia sääntöjä, ja haluavat samalla kieltää deepfake-alastonkuvia luovat sovellukset.
- Lisäaikaa ja selkeät päivämäärät tiettyjen suuririskisiä tekoälyjärjestelmiä koskevien sääntöjen voimaantulolle
- Joustavuutta yrityksille tiettyjen sääntöjen osalta
- Jos järjestelmä on muiden EU:n tuoteturvallisuussääntöjen piirissä, tekoälysäädöksen vaatimukset voivat olla kevyemmät
Euroopan parlamentti on torstaina hyväksynyt kantansa tekoälysäädöstä koskevaan yksinkertaistamisehdotukseen äänin 569 puolesta, 45 vastaan ja 23 tyhjää.
Ehdotus viivästyttäisi tiettyjen suuririskisiä tekoälyjärjestelmiä koskevien sääntöjen soveltamista. Näin varmistetaan, että sääntöjen toimeenpanoa koskevat ohjeet ja standardit ovat valmiita ennen soveltamista.
Mepit ehdottavat kannassaan selkeitä soveltamispäiviä ennustettavuuden ja oikeusvarmuuden varmistamiseksi (komissio ehdotti voimaantulon sitomista standardien ja ohjeiden julkaisuun):
- 2. joulukuuta 2027 itsenäisille järjestelmille (mukaan lukien biometriset järjestelmät, joita käytetään kriittisessä infrastruktuurissa, koulutuksessa, työllisyydessä, keskeisissä palveluissa, lainvalvonnassa, oikeuslaitoksessa tai rajavalvonnassa)
- 2. elokuuta 2028 järjestelmille, joihin sovelletaan muita EU:n tuoteturvallisuussääntöjä.
Parlamentti kannattaa myös lisäaikaa 2. marraskuuta 2026 asti ennen kuin järjestelmien kehittäjien on merkittävä tekoälyn luomaan ääni-, kuva-, video- tai tekstisisältöön, että se on synteettistä.
Alastonkuvasovellusten kieltäminen
Kannassaan parlamentti ehdottaa kieltoa tekoälyjärjestelmille, jotka luovat deepfake-alastonkuvia tunnistettavista henkilöistä ilman näiden suostumusta
Kieltoa ei sovellettaisi tekoälyjärjestelmiin, jotka estävät erityisillä turvatoimilla käyttäjiä luomasta tällaisia kuvia.
Lisää joustavuutta ja tukea pienille midcap-yrityksille
Mepit kannattavat sitä, että esitys antaisi palveluntarjoajien käsitellä henkilötietoja tekoälyjärjestelmien vinoumien ja vääristymien havaitsemiseksi ja korjaamiseksi. Samalla he haluavat, että tämä tapahtuu vain silloin, kun se on ehdottoman välttämätöntä, ja käsittelyyn sovelletaan turvatoimia.
Mepit kannattavat pk-yritysten poikkeusten laajentamista pieniin midcap-yrityksiin kasvuyritysten tukemiseksi silloin, kun ne eivät kasvun vuoksi ole enää pk-yrityksille suunnattujen poikkeusten piirissä. Komission määritelmän mukaan pienillä midcap-yrityksillä on alle 750 työntekijää ja niiden liikevaihto on enintään 150 miljoonan euroa tai taseen loppusumma 129 miljoonaa euroa.
Mepit katsovat, että tekoälysäädöksen mukaiset velvoitteet voivat olla lievempiä tuotteille, joita jo säännellään alakohtaisilla tuoteturvallisuussäännöillä (esim. lääkinnälliset laitteet, radiolaitteet ja lelut). Näin vältetään päällekkäiset vaatimukset ja niistä syntyvät hallinnollinen taakka.
Seuraavaksi
Neuvottelut neuvoston kanssa lain lopullisesta muodosta voidaan nyt aloittaa.
Taustaa
Tänään äänestetty lainsäädäntö on osa seitsemättä yksinkertaistamista koskevaa omnibus-lakipakettia, jota Euroopan komissio ehdotti 19. marraskuuta 2025 (”digitaalinen omnibus”). Parlamentti käsittelee parhaillaan myös muita pakettiin sisältyviä ehdotuksia: digitaalista omnibus-asetusta tietojen käyttöä ja tietosuojaa koskevien lakien muuttamisesta ja ehdotusta eurooppalaisten yrityslompakoiden perustamisesta.
Lue lisää julkaisijalta Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto
Handelsuppgörelsen mellan EU och USA: Europaparlamentet slår fast villkor för sänkta EU-tullar på amerikanska produkter26.3.2026 13:59:43 EET | Pressmeddelande
På torsdagen antog Europaparlamentet sin ståndpunkt om två förslag som syftar till att genomföra tillrelaterade aspekter i EU:s handelsuppgörelse med USA, det så kallade Turnberryavtalet.
Kauppasopimus Yhdysvaltojen kanssa: parlamentti asettaa ehtoja tullietuuksien hyväksymiselle26.3.2026 13:59:43 EET | Tiedote
Torstaina Euroopan parlamentti hyväksyi kantansa lakeihin, joilla toimeenpannaan EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasopimuksen tulleja koskevat osat.
Eurooppanuorten hanke ehdokkaana Kaarle Suuri -nuorisopalkinnon saajaksi17.3.2026 11:07:55 EET | Tiedote
Eurooppanuorten Helsingissä lokakuussa 2025 järjestämä nuorten EU-huippukokous EU Youth Summit on Suomen ehdokas vuoden 2026 eurooppalaisen Kaarle Suuri -nuorisopalkinnon saajaksi.
Pakettimatkat: parlamentti hyväksyi uudet säännöt matkustajien suojaamiseksi12.3.2026 14:43:52 EET | Tiedote
Mepit hyväksyivät pakettimatkadirektiivin päivityksen, joka parantaa kuluttajansuojaa mm. koronaviruspandemiasta saatujen kokemusten perusteella.
Tekijänoikeuksien vahvistaminen tekoälyn aikakaudella10.3.2026 15:59:53 EET | Tiedote
Euroopan parlamentti painottaa, että luovan alan suojelemiseksi tarvitaan avoimuutta ja reiluja korvauksia, kun tekoälyjärjestelmät käyttävät tekijänoikeudella suojattua sisältöä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme