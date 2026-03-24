Nopeammin hoitoon ja uudistuksia palveluihin: sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan vuosi 2025
27.3.2026 08:32:50 EET | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen vuosi 2025 sujui erinomaisesti. Uudistimme palvelujamme rohkeasti ja kehitimme kustannustehokkaimpia toimintatapoja. Nyt terveysasemille saa yhteyttä nopeammin, huumeiden käyttäjille tarjotaan uudenlaisia palveluja ja pelastustoimen toimintavalmius on entistä parempi.
”Vuosi 2025 oli meille menestyksekäs. Kohtaamiset, asumis- ja hoitovuorokaudet sekä sähköinen asiointi lisääntyivät monissa palveluissamme. Taloutemme oli tasapainossa ja onnistuimme hillitsemään menojen kasvua. Haluamme jatkossakin vastata parhaalla mahdollisella tavalla helsinkiläisten palvelutarpeisiin, vaikka rahoitustamme tiukennetaankin kohtuuttomasti tulevina vuosina”, sanoo toimialajohtaja Juha Jolkkonen.
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluissa miljoonittain asiakaskohtaamisia vuoden 2025 aikana, esimerkiksi:
- 3 598 484 kotihoidon asiointia
- 1 593 608 asumisvuorokautta iäkkäiden pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa hoidossa
- 1 679 689 asiointia terveysasemien hoitajavastaanotoilla
- 1 179 453 asiointia terveysasemien lääkärivastaanotoilla
- 841 530 asumisvuorokautta mielenterveyspalvelujen asumispalveluissa
- 366 794 asiointia äitiys- ja lastenneuvolassa
- 319 505 asumisvuorokautta vammaisten ympärivuorokautisessa palveluasumisessa
- 7905 pelastuslaitoksen hälytystehtävää ja 50 750 ensihoitotehtävää.
Lisäksi kohtaisimme helsinkiläisiä lukuisissa muissa palveluissamme.
Sähköinen asiointi lisääntyi: Maisa-asiakasportaalissa oli vuoden aikana 28,6 miljoonaa asiakaskontaktia.
Nopeammin hoitoon
Terveysasemille saa yhteyttä aiempaa nopeammin. Joulukuussa 2025 soitimme takaisinsoittopyynnön jättäneille asiakkaillemme keskimäärin 45 minuutissa ja vastasimme Maisa-viesteihin keskimäärin 1,1 päivässä.
Suun terveydenhuollon peruutusaikajono nopeutti hoitoon pääsyä. Jos potilas peruu vastaanottoaikansa, tätä aikaa tarjotaan tekstiviestitse muille potilaille, joiden vastaanottoaika olisi vasta myöhemmin. Peruutusaikajonoon liittyneet asiakkaat hoitoon pääsy nopeutui keskimäärin 23 päivällä.
Uusia palveluja huumeista irtautumiseksi
Tartuimme pahentuneeseen huumetilanteeseen ripeästi ja kokeilimme uusia toimenpiteitä huumeista irtautumiseksi. Merkittävin muutos on vieroitushoitoon pääsyn nopeuttaminen: huumevieroitusta tarvitsevat pääsevät nyt laitoshoitoon viimeistään seuraavana arkipäivänä.
Päihdepalvelujen laitospalveluissa kokeillaan palkkiohoitomenetelmää, jonka vaikuttavuudesta on jo näyttöä: asiakkaat haastetaan miettimään, saisiko päihteettömyydestä elämään enemmän iloa kuin päihteiden käytöstä.
C-hepatiitin liikkuva testaus ja hoito alkoi syyskuussa. Pakettiauton palvelupisteestä saa myös B-hepatiittitestejä, HIV-testejä, raskaustestejä ja maksan ultraäänitutkimuksia. Tavoitteenamme on saada kaikki suonensisäisten huumeiden käyttäjät palvelun piiriin.
Muita uudistuksia
Alle 23-vuotiaiden mielenterveyspalveluissa tarjoamme lyhytinterventiota kouluissa, oppilaitoksissa, mielenterveyspalvelujen Miepeissä ja perhekeskuksissa.
Lapsiperheiden kotipalvelu muuttui maksuttomaksi. Muutos vahvisti lapsiperheiden varhaisen tuen palveluja.
Etähoitoa saavien asiakkaiden läheisillä on mahdollisuus soittaa videopuheluita asiakkaan etähoitolaitteeseen. Asiakas itse päättää, keille soittomahdollisuus ja omaisliittymä avataan.
Avasimme vammaispalvelujen Lastentalon ja Kontulan pelastusaseman.
Asukkaat ja henkilöstö ovat entistä tyytyväisempiä
Olemme iloisia, että asiakkaamme ovat entistä tyytyväisempiä palveluihimme. Tästä kertoo se, että NPS-suositteluindeksimme nousi jälleen edellisestä vuodesta ja oli nyt 69. Myös henkilöstömme tyytyväisyys oli korkealla tasolla ja on noussut. Ammattilaisistamme 84 prosenttia suosittelisi meitä työnantajana ja 93 prosenttia pitää työtään merkityksellisenä.
Yhteyshenkilöt
Jaana Juutilainen-SaariViestintä- ja osallisuuspäällikköPuh:09 310 42240jaana.juutilainen-saari@hel.fi
Outi HuidaPalvelu- ja henkilöstöviestintäpäällikköPuh:09 310 27979outi.huida@hel.fi
Anna LehtirantaTurvallisuus- ja varautumisviestintäpäällikköPuh:09 310 30014anna.lehtiranta@hel.fi
Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille yhteistyöllä ja vahvalla osaamisella
Toinen linja 4A
PL 6000 00099 Helsingin kaupunki
09 310 5015 (vaihde)
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 24.3. kokouksen päätöstiedote24.3.2026 18:53:06 EET | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla oli kokous tiistaina 24. maaliskuuta 2026. Kokouksen päätöstiedote on kaupungin verkkosivuilla.
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 24.3. kokouksen ennakkotiedote20.3.2026 14:17:40 EET | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla on kokous tiistaina 24. maaliskuuta klo 16.15. Lautakunta käsittelee tässä kokouksessa muun muassa toimialan omavalvonnan vuosikatsausta 2025.
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 10.3. kokouksen päätöstiedote10.3.2026 18:34:55 EET | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla oli kokous tiistaina 10. maaliskuuta. Kokouksen päätöstiedote on kaupungin verkkosivuilla.
Tervetuloa Helsingin vammaispalvelujen asukasiltaan!10.3.2026 15:05:09 EET | Tiedote
Asukasilta järjestetään tiistaina 24. maaliskuuta klo 16.30–18 Kaupungintalon Tapahtumatorilla, os. Pohjoisesplanadi 11–13. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteyksin Teamsin kautta. Asukasiltaan ovat tervetulleita kaikki Helsingin vammaispalveluista kiinnostuneet. Tilaisuus järjestetään suomeksi.
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 10.3. kokouksen ennakkotiedote6.3.2026 14:56:53 EET | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla on kokous tiistaina 10. maaliskuuta klo 16.15. Lautakunta käsittelee tässä kokouksessa muun muassa toimialan vuoden 2025 tilinpäätöstä ja toimintakertomusta sekä jatkaa iäkkäiden ympärivuorokautisen palveluasumisen hankinnan käsittelyä.
