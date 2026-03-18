Talentian oikeudellinen selvitys: sosiaalihuollon palvelu-uudistus uhkaa heikentää palvelujen laatua ja sosiaalityön vaikuttavuutta
27.3.2026 11:29:08 EET | Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry | Tiedote
Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaalihuollon palvelu-uudistusta koskevan työryhmän ehdotukset ovat Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian mukaan ristiriitaisia ja puutteellisesti valmisteltuja. Arvio perustuu järjestön tekemään ammatilliseen ja oikeudelliseen selvitykseen.
– Vaikka ehdotuksissa on yksittäisiä kannatettavia tavoitteita, kuten hallinnollisen työn keventäminen ja pyrkimys vahvistaa sosiaalihuollon asiakkaiden varhaista tukea, ehdotusten kokonaisvaikutuksena näemme riskin palvelujen laadun, yhdenvertaisuuden ja vaikuttavuuden sekä sosiaalityön edellytysten heikkenemisestä, sanoo Talentian yhteiskuntavaikuttamisen johtaja Jenny Suominen.
– Erityisen huolestuttavaa on, että uudistus kohdistuu haavoittuvimmassa asemassa oleviin lapsiin ja perheisiin ilman riittäviä vaikutusarvioita, Suominen jatkaa.
Talentia painottaa, että moni työryhmän tunnistama ongelma liittyy sosiaalihuollon toimeenpanoon, eikä lainsäädäntöön. Näiden ratkaiseminen lainsäädäntöä muuttamalla voi synnyttää uusia ongelmia palvelujärjestelmään.
Lastensuojelun sääntelyn siirto uhkaa lapsen oikeuksia ja palvelujen laatua
Työryhmän ehdotus siirtää lastensuojelun avohuollon tukitoimet ja jälkihuolto sosiaalihuoltolakiin sisältää merkittäviä riskejä, Talentia varoittaa. Käytännössä muutos tarkoittaa, että lastensuojelun tarkasti määritellyt tukipalvelut korvattaisiin yleisemmillä palveluilla, jolloin perheiden oikeus saada tukea jää epäselvemmäksi.
– Lastensuojelun organisointimallista riippumatta muutostyöskentely varhaista tukea tarvitsevien perheiden kanssa tarvitsee riittävästi työntekijöiden aikaa. Tästä syystä asiakasmitoitus on ulotettava koskemaan lastensuojelun lisäksi perhesosiaalityötä, Suominen huomauttaa.
Talentia vastustaa myös ehdotettua lapsiperheiden tuen kokonaisuutta, joka jää työryhmän ehdotuksessa epäselväksi. Asiakkaan ja työntekijän olisi vaikea hahmottaa, mihin tukeen lapsi ja perhe ovat oikeutettuja tai millä keinoilla huostaanottoa pyritään ehkäisemään.
– Erityisen huolestuttavaa on vakiintuneiden palvelujen – kuten kasvatus- ja perheneuvonnan – poistaminen tilanteessa, jossa varhaisen tuen tarve kasvaa, Suominen sanoo.
Omatyöntekijän roolin heikentäminen vaarantaa sosiaalityön vaikuttavuuden
Työryhmä ehdottaa niin sanotun omatyöntekijän – eli sosiaalihuollon asiakkaan asioista vastaavan työntekijän – roolin heikentämistä. Talentia katsoo, että omatyöntekijyyttä tulisi päinvastoin vahvistaa.
– Jokaisella asiakkaalla tulee olla omatyöntekijä ja yksi asiakassuunnitelma, joka varmistaa tuen kokonaisuuden koordinoinnin ja poistaa päällekkäistä kirjaamista. Näin sosiaalipalveluiden vaikuttavuuden kehittämisen kannalta oleellista tietoa ei myöskään hävitettäisi, Suominen toteaa.
Talentia vaatii, että laissa tulee varmistaa, että sosiaalityöntekijän asiantuntemus on käytössä aina silloin, kun asiakkaan tilanne sitä edellyttää, ja että erityisen tuen tarpeessa oleville nimetään aina laillistettu sosiaalityöntekijä omatyöntekijäksi.
Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen asiantuntijuus vaarassa
Ehdotetut muutokset päätöksentekorakenteisiin voivat kaventaa sosiaalihuollon ammattihenkilöiden harkintavaltaa ja siirtää päätöksentekoa hallinnollisiin rakenteisiin.
Järjestö varoittaa, että asiakasprosessin keventäminen vaarantaa pitkäjänteisen ja vaikuttavan työn. Asiakkaan näkökulmasta tämä voi tarkoittaa, että samaa asiaa joutuu selvittämään useille eri työntekijöille, vastuuhenkilö vaihtuu, eikä tuen tavoitteiden etenemistä seurata johdonmukaisesti.
Uudistus vaatii perusteellisen uudelleenarvioinnin
Talentia korostaa, että ennen lainsäädäntömuutoksia on tehtävä kattavat vaikutusarviot, erityisesti niin sanottu lapsivaikutusten arviointi. Sen tavoitteena on varmistaa, että lasten oikeudet, hyvinvointi ja arjen sujuvuus otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa.
– Uudistuksen tulee turvata sosiaalityön asiantuntijuus, riittävät resurssit ja asiakkaiden oikeudet. Nykyisessä muodossaan työryhmän ehdotukset sisältävät merkittäviä riskejä, eikä niitä tule viedä eteenpäin ilman perusteellista jatkovalmistelua, Suominen sanoo.
Ammatillisen arvion on valmistellut Talentian ammatillisen edunvalvonnan tiimi ja oikeudellisen arvion on Talentian toimeksiannosta laatinut lakitoimisto Lehti&Kumppanit.
Talentian tietojen mukaan sosiaalihuoltolakia koskevan hallituksen esitysluonnoksen on tarkoitus lähteä lausunnolle huhtikuun lopulla.
Taustatilaisuus medialle: Sosiaalihuoltoon tehdään hälyttävän suuria leikkauksia – pettävätkö turvaverkot?
Talentia järjestää sosiaalihuollon leikkauksia käsittelevän taustatilaisuuden medialle 16.4.2026 klo 14.30–15.15.
Tutustu Talentian selvitykseen ja oikeudelliseen arviointiin sosiaalihuollon palvelu-uudistuksesta (PDF) >>
Tiivistelmä Talentian selvityksestä ja oikeudellisesta arvioinnista sosiaalihuollon palvelu-uudistuksesta (PDF) >>
Talentian kannat sosiaalihuollon palvelu-uudistusta koskevan työryhmäraportin ehdotuksiin (PDF) >>
Yhteyshenkilöt
Jenny SuominenYhteiskuntavaikuttamisen johtajaPuh:09 3158 6021jenny.suominen@talentia.fi
Tietoja julkaisijasta
Akavalainen 27 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Talentian jäsenet työskentelevät hyvinvointialueilla, kunnissa, yksityisellä sosiaalipalvelu- ja varhaiskasvatusalalla sekä valtiolla.
Talentia ja Psykologiliitto: Kasvatus- ja perheneuvonta on perheiden varhaisen tuen kulmakivi – sen heikentämiseen ei ole varaa18.3.2026 08:05:00 EET | Tiedote
Kasvatus- ja perheneuvonta on keskeinen ja vaikuttava osa suomalaista ennaltaehkäisevää sosiaalipalvelujärjestelmää. Siksi olemme syvästi huolissamme sosiaali- ja terveysministeriön sosiaalipalveluja uudistavan työryhmän ehdotuksesta poistaa kasvatus- ja perheneuvonta sosiaalihuoltolaista.
Kun kriisi iskee, sosiaalialan ammattilaiset auttavat – kansainvälistä sosiaalityön päivää vietetään 17.3.17.3.2026 06:59:00 EET | Tiedote
Kriisi voi kohdata kenet tahansa, milloin tahansa. Silloin sosiaalialan ammattilaiset auttavat.
Talentia: Sosiaalihuollon rooli ja resurssit turvattava uudessa valmiuslaissa13.3.2026 07:32:47 EET | Tiedote
Hallitus on antanut työryhmän laatiman mietinnön ehdotukseksi uudeksi valmiuslaiksi. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia pitää myönteisenä, että sosiaalihuolto on työryhmän ehdotuksessa huomioitu aiempaa selkeämmin osana poikkeusoloihin varautumista. Tämä vahvistaa sosiaalihuollon asemaa yhteiskunnan kokonaisturvallisuudessa.
Talentia: Menestyksekkäästi päiväkodin johtajina toimineiden ulossulkeminen johtajan tehtävistä olisi osaamispääoman tuhlausta11.3.2026 15:47:09 EET | Tiedote
Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä, jossa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia oli mukana, julkaisi päiväkodin johtamisen kelpoisuuksia koskevan loppuraporttinsa 11.3.2026. Työn taustalla oli hallitusohjelmakirjaus, jossa varhaiskasvatuksen johtajan tehtävässä toimiminen mahdollistetaan myös varhaiskasvatuksen sosionomi YAMK -tutkinnolla huolehtien riittävästä pedagogisesta ja didaktisesta osaamisesta.
Pohjois-Savon hyvinvointialueen kasvatus- ja perheneuvonnan Kuopion tiimi ja Hivpoint palkittiin sosiaalialan hyvinvoivina työpaikkoina4.3.2026 09:20:00 EET | Tiedote
KORJAUS AIEMPAAN TIEDOTTEESEEN: Toisen palkittavan työyhteisön tarkka nimi on Pohjois-Savon hyvinvointialueen kasvatus- ja perheneuvonta: Kuopion tiimi. Aiemmassa tiedotteessa luki virheellisesti Kuopion kasvatus- ja perheneuvonta. Sosiaalialan Hyvinvoiva työpaikka -palkinnon ovat saaneet Pohjois-Savon hyvinvointialueen kasvatus- ja perheneuvonnan Kuopion tiimi sekä Hivpoint. Palkinnon myöntää Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.