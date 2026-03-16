Karisto

Mitä tehdä, kun unelmien koulupaikka ei aukene ja kaverit etenevät elämässä? Välivuosisyndrooma on hyvänmielenromaani paikkaansa etsiville

27.3.2026 08:45:00 EET | Karisto | Tiedote

Jaa

Laura Suomelan lämminhenkinen nuortenromaani on lohtukirja kaikille suuntansa kadottaneille ja elämässään hapuileville. Omaa polkuaan etsivästä Vienosta kertova teos on suurista teemoistaan huolimatta myös humoristista ja kepeää feelgoodia.

Laura Suomelan Välivuosisyndrooma on lohtukirja kaikille paikkaansa etsiville.
Laura Suomelan Välivuosisyndrooma on lohtukirja kaikille paikkaansa etsiville.

Ilmestyy 16.4.

Vieno ei saa unelmiensa opiskelupaikkaa, ja edessä on välivuosi. Eihän se ole niin huono juttu, eihän? Voi tehdä töitä, reissata ja elää miten huvittaa!

Mutta Vienon työnhaku takkuaa, eikä hänellä ole rahaa reissata – välivuoden odotukset ja todellisuus eivät voisi olla kauempana toisistaan. Parhaat ystävät ovat solahtaneet osaksi opiskelijayhteisöä, kun taas Vienon arki typistyy kotisohvan ja Lidlin väliin.

Luovana sieluna Vieno uppoutuu uuteen taideprojektiin. Hän keksii haasteen, jonka avulla pääsee näkemään maailmaa ja selvittämään jotain todellista ihmisistä.

Vuosia nuorten parissa työskennellyt, nykyisin täysipäiväinen kirjailija Laura Suomela halusi käsitellä uudessa romaanissaan nuorten paineita löytää unelmiensa ala. Välivuosisyndrooman päähenkilö Vieno kipuilee oman luovan intohimonsa kanssa ja miettii, onko hänen elämänsä vain tyhjäkäyntiä.

”Kirja on tietyllä tapaa ajankuvaus siitä, millaista on yrittää löytää paikkansa nuorena aikuisena maailmassa, jossa halutaan jahdata omia unelmia. Samalla läsnä on tulevaisuuden pelko: miten maapallolle käy, onko kenellekään kohta töitä tai avautuuko ovi opintoihin ikinä”, Suomela kuvaa.

Vienon tyhjäkäynniltä vaikuttava vuosi on kuitenkin merkityksellinen, sillä sen aikana hän löytää jotain olennaista sekä itsestään että toisista ihmisistä – ehkä orastavasti myös sen, mitä tekisi tulevaisuudellaan.

Välivuosisyndrooma on huumoria ja kepeyttä unohtamaton lohtukirja kaikille suuntansa kadottaneille ja elämässään hapuileville.

Välivuosisyndrooma ilmestyy kovakantisen lisäksi Saara Lehtosen lukemana äänikirjana sekä sähkökirjana.

Laura Suomela on tamperelainen kirjailija, joka työskenteli vuosia nuorten parissa ennen kuin ryhtyi kokopäiväiseksi kirjailijaksi. Suomelalta on aikaisemmin julkaistu kolme aikuistenromaania ja kahdeksan lastenkirjaa. Välivuosisyndrooma on hänen viides nuortenromaaninsa.

Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt sekä lisätiedot: anni.gullichsen@otava.fi

Avainsanat

laura suomelavälivuosisyndroomanuortenkirjallisuusnuortenromaanitulevaisuusnuorisonuorisotyöopiskeluvälivuosi

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Laura Suomela nauttii erityisesti henkilökemioiden kuvaamisesta sekä dialogin kirjoittamisesta.
Laura Suomela nauttii erityisesti henkilökemioiden kuvaamisesta sekä dialogin kirjoittamisesta.
Lataa
Lataa
Laura Suomela.
Laura Suomela.
Irina Kolomijets /Valokuvaamo Luova Karisto
Lataa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Karisto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye