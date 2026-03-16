Mitä tehdä, kun unelmien koulupaikka ei aukene ja kaverit etenevät elämässä? Välivuosisyndrooma on hyvänmielenromaani paikkaansa etsiville
27.3.2026 08:45:00 EET | Karisto | Tiedote
Laura Suomelan lämminhenkinen nuortenromaani on lohtukirja kaikille suuntansa kadottaneille ja elämässään hapuileville. Omaa polkuaan etsivästä Vienosta kertova teos on suurista teemoistaan huolimatta myös humoristista ja kepeää feelgoodia.
Ilmestyy 16.4.
Vieno ei saa unelmiensa opiskelupaikkaa, ja edessä on välivuosi. Eihän se ole niin huono juttu, eihän? Voi tehdä töitä, reissata ja elää miten huvittaa!
Mutta Vienon työnhaku takkuaa, eikä hänellä ole rahaa reissata – välivuoden odotukset ja todellisuus eivät voisi olla kauempana toisistaan. Parhaat ystävät ovat solahtaneet osaksi opiskelijayhteisöä, kun taas Vienon arki typistyy kotisohvan ja Lidlin väliin.
Luovana sieluna Vieno uppoutuu uuteen taideprojektiin. Hän keksii haasteen, jonka avulla pääsee näkemään maailmaa ja selvittämään jotain todellista ihmisistä.
Vuosia nuorten parissa työskennellyt, nykyisin täysipäiväinen kirjailija Laura Suomela halusi käsitellä uudessa romaanissaan nuorten paineita löytää unelmiensa ala. Välivuosisyndrooman päähenkilö Vieno kipuilee oman luovan intohimonsa kanssa ja miettii, onko hänen elämänsä vain tyhjäkäyntiä.
”Kirja on tietyllä tapaa ajankuvaus siitä, millaista on yrittää löytää paikkansa nuorena aikuisena maailmassa, jossa halutaan jahdata omia unelmia. Samalla läsnä on tulevaisuuden pelko: miten maapallolle käy, onko kenellekään kohta töitä tai avautuuko ovi opintoihin ikinä”, Suomela kuvaa.
Vienon tyhjäkäynniltä vaikuttava vuosi on kuitenkin merkityksellinen, sillä sen aikana hän löytää jotain olennaista sekä itsestään että toisista ihmisistä – ehkä orastavasti myös sen, mitä tekisi tulevaisuudellaan.
Välivuosisyndrooma on huumoria ja kepeyttä unohtamaton lohtukirja kaikille suuntansa kadottaneille ja elämässään hapuileville.
Välivuosisyndrooma ilmestyy kovakantisen lisäksi Saara Lehtosen lukemana äänikirjana sekä sähkökirjana.
Laura Suomela on tamperelainen kirjailija, joka työskenteli vuosia nuorten parissa ennen kuin ryhtyi kokopäiväiseksi kirjailijaksi. Suomelalta on aikaisemmin julkaistu kolme aikuistenromaania ja kahdeksan lastenkirjaa. Välivuosisyndrooma on hänen viides nuortenromaaninsa.
Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt sekä lisätiedot: anni.gullichsen@otava.fi
Anni GullichsenViestintäpäällikköLasten- ja nuortenkirjatPuh:0504635238anni.gullichsen@otava.fi
