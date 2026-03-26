THL viikolla 14/2026

26.3.2026 15:03:15 EET | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 26.3. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia.

Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa.   
THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi   

Uutiset

  • ke 1.4. Katupöly heikentää ilmanlaatua ja lisää terveysriskejä. Nopeusrajoitusten alentamisen vaikutukset katupölyn määrään ja keinot, joilla omaa altistumista katupölylle voi vähentää. Lisätietoja: kati.matikainen(at)thl.fi, puh. 029 524 8403

Blogit

  • ti 31.3. Hyvinvointialueiden rahoitus seuraa tarvetta – mutta kuka tuottaa tarpeen? Kirjoittaja: Juha Koivisto, johtava asiantuntija, THL

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.

THL viikolla 13/2026 | 19.3.2026 16:16:25 EET | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 19.3. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Tiedotteet ke 25.3. Sadan vuoden tutkimus käynnistyy – seuraa kokonaista ikäluokkaa perheineen. Huomisen Suomi on maailman mittakaavassa poikkeuksellisen laaja tutkimus, jossa seurataan 2026–2029 syntyvää ikäluokkaa perheineen. Tutkimus käynnistyy maaliskuussa HUSin alueella ja laajenee myöhemmin koko maahan. Lisätiedot: elisa.lautala(at)thl.fi, puh. 029 524 7244 to 26.3. Uutta tietoa pikkulasten rokotuskattavuudesta ja rokottamattomuudesta Suomessa. Lisätiedot: elis

