THL viikolla 14/2026
26.3.2026 15:03:15 EET | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 26.3. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia.
Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa.
THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi
Uutiset
- ke 1.4. Katupöly heikentää ilmanlaatua ja lisää terveysriskejä. Nopeusrajoitusten alentamisen vaikutukset katupölyn määrään ja keinot, joilla omaa altistumista katupölylle voi vähentää. Lisätietoja: kati.matikainen(at)thl.fi, puh. 029 524 8403
Blogit
- ti 31.3. Hyvinvointialueiden rahoitus seuraa tarvetta – mutta kuka tuottaa tarpeen? Kirjoittaja: Juha Koivisto, johtava asiantuntija, THL
Lisätietoa:
Tietoa julkaisijasta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
Vaccinationstäckningen bland småbarn i Finland fortsatt hög, men andelen helt ovaccinerade ökar26.3.2026 00:15:00 EET | Pressmeddelande
Vaccinationstäckningen bland småbarn har länge varit på toppnivå i Finland. Enligt färsk statistik från THL är täckningsgraderna fortfarande höga, men andelen helt ovaccinerade barn har ökat.
Pikkulasten rokotuskattavuus Suomessa edelleen korkea, mutta täysin rokottamattomien osuus on kasvussa26.3.2026 00:15:00 EET | Tiedote
Pikkulasten rokotuskattavuus on ollut Suomessa pitkään huippuluokkaa. THL:n tuoreen tilaston mukaan rokotuskattavuudet on edelleen korkealla tasolla, mutta täysin rokottamattomien lasten osuus on kasvanut.
Hundraårig studie inleds – följer en hel årskull med familjer25.3.2026 00:05:00 EET | Pressmeddelande
Institutet för hälsa och välfärd (THL) inleder en internationellt sett exceptionellt omfattande studie, som följer den årskull som föds i Finland 2026–2029 och deras familjer. Studien Framtidens Finland inleds i mars inom HUS-området och utvidgas senare till hela landet. Studien finansieras av Finska Kulturfonden.
Sadan vuoden tutkimus käynnistyy – seuraa kokonaista ikäluokkaa perheineen25.3.2026 00:05:00 EET | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) käynnistää maailman mittakaavassa poikkeuksellisen laajan tutkimuksen, jossa seurataan 2026–2029 Suomessa syntyvää ikäluokkaa perheineen. Huomisen Suomi -tutkimus käynnistyy maaliskuussa HUSin alueella ja laajenee myöhemmin koko maahan. Tutkimuksen rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto.
THL viikolla 13/202619.3.2026 16:16:25 EET | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 19.3. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Tiedotteet ke 25.3. Sadan vuoden tutkimus käynnistyy – seuraa kokonaista ikäluokkaa perheineen. Huomisen Suomi on maailman mittakaavassa poikkeuksellisen laaja tutkimus, jossa seurataan 2026–2029 syntyvää ikäluokkaa perheineen. Tutkimus käynnistyy maaliskuussa HUSin alueella ja laajenee myöhemmin koko maahan. Lisätiedot: elisa.lautala(at)thl.fi, puh. 029 524 7244 to 26.3. Uutta tietoa pikkulasten rokotuskattavuudesta ja rokottamattomuudesta Suomessa. Lisätiedot: elis
