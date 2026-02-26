Tilinpäätös 2025: Silmäaseman kasvu jatkui vuonna 2025 – myös asiakastyytyväisyys on vahvistunut
30.3.2026 11:00:00 EEST | Silmäasema Oy | Tiedote
Silmäaseman kasvu jatkui vuonna 2025 vahvana. Kaikkiaan Silmäaseman liikevaihto vuonna 2025 oli 267,2 miljoonaa euroa. Oikaistu liiketulos oli 37,1 miljoonaa euroa. Silmäaseman liikevoitto kasvoi noin 9 %. Silmäasema paransi entisestäänkin hyviä tuloksiaan myös niin henkilöstö- kuin asiakastyytyväisyydessä.
”Yhtiön taloudellinen asema on vankka: liikevaihtomme jatkoi kasvuaan ja oikaistu liiketulos parani edellisvuodesta 37,1 miljoonaan euroon. Menestyksemme taustalla on Silmäaseman ainutlaatuinen konsepti, joka kokoaa näönhuollon ja silmäterveyden palvelut asiakkaalle helposti ja asiantuntevasti saman katon alle. Kehitämme määrätietoisesti vahvaa, suomalaislähtöistä brändiämme kilpailulla markkinalla”, Silmäasema Oy:n toimitusjohtaja Teppo Lindén sanoo.
Silmäaseman strategisen tekemisen yhtenä merkittävänä painopisteenä vuonna 2025 oli kehittää asiakaskokemusta. Silmäasemalla on muun muassa kehitetty myymälöiden digitaalisia asiakaspalvelutyökaluja ja vuoden 2026 alussa julkaistiin myös asiakkaille suunnattu OmaSilmä-sovellus. Yrityksessä on myös panostettu henkilöstön kouluttamiseen.
Silmäasema paransi näiden ja lukuisien muidenkin toimenpiteiden ansiosta entisestäänkin hyviä tuloksiaan niin henkilöstö- kuin asiakastyytyväisyysmittauksissa. Vuonna 2025 henkilöstötyytyväisyys oli 4,2/5. Asiakastyytyväisyyden osalta vuonna 2025 sairaalapalveluiden NPS oli 94,8 ja myymälöiden NPS 76,5.
Samalla Silmäasema on laajentanut verkostoaan yhdeksällä myymälällä ja tehnyt laiteinvestointeja nykyisten myymälöiden sekä sairaaloiden uudistamiseksi ja arjen sujuvoittamiseksi.
”Olemme onnistuneet yhdistämään optikkopalvelut ja silmäterveyden hoidon aiempaa sujuvammin yhteen. Olemme kasvattaneet myymälöidemme määrää, lisänneet tiimiemme osaamista ja uudistaneet toimipaikkojamme niin, että ne palvelevat asiakkaita entistäkin paremmin. Tämä näkyy selvästi sekä asiakkaiden että henkilöstön tyytyväisyydessä sekä optisen kaupan että silmäterveyden puolella”, Lindén kertoo.
”Silmäaseman liiketoiminnan pitkän aikavälin näkymät ovat hyvät. Ihmiset haluavat panostaa aiempaa enemmän terveyteensä ja hyvinvointiinsa, ja väestön ikääntyminen lisää tarvetta sekä näönhuollon palveluille että silmäsairauksien hoidolle. Meillä on toiminta-alueillamme jo nyt vahva asema, jota pyrimme jatkuvasti vahvistamaan. Lyhyellä aikavälillä tulevaisuuden näkymien arviointia vaikeuttavat kuitenkin yleiseen taloustilanteeseen ja toimintaympäristöömme liittyvät epävarmuudet”, Lindén kuvailee.
Yhteyshenkilöt
Silmäaseman mediapäivystys (ark. 9-16)Puh:+358 50 4781 508viestinta@silmaasema.fi
Silmäasema on Suomen suurin näönhuollon ja silmäterveyden toimija. Näemme kokonaiskuvan niin asiakkaamme kohtaamisesta ja hoidosta, kuin suomalaisten silmäterveydestä. Silmäaseman yli 1 700 näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista hoitaa lähes miljoonaa asiakasta vuosittain. Silmäasemalla on Suomessa yli 160 optikkoliikettä ja silmälääkärikeskusta, 18 yksityistä silmäsairaalaa ja 5 julkisia silmäterveyspalveluita tarjoavaa yksikköä ympäri maan. Silmäaseman liikevaihto vuonna 2025 oli 267 miljoonaa euroa. Virossa Silmäasemalla on 10 optisen kaupan toimipaikkaa Eagle Vision- ja Tallinna Optika -brändien alla.
