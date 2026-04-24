Suositun Murha Hangossa -sarjan 2. kausi alkaa Ruudussa 1. heinäkuuta

Ruutu-alkuperäissarja Murha Hangossa saa odotettua jatkoa, kun toinen kausi starttaa 1. heinäkuuta.

Uudella kaudella Ruben Waara (Matti Ristinen) pyörittää rakastettunsa Helenin (Inka Kallén) kanssa uudistuvaa Villa Helen -majataloa. Onni kuitenkin loppuu äkisti, kun Helen häviää yllättäen.

Myös Vera Waaran (Mimosa Willamo) kesä alkaa onnettomasti. Hangon poliisilaitos uhataan sulkea, kotona hermoja raastaa teini-ikäinen Aaro (Kalevi Merilahti) ja parisuhderintamalla on masentavan hiljaista.

Hangon kasino on saanut uuden omistajan ja Veran eksä Janne (Aku Sipola) on värvätty avajaishommiin ystävänsä Nortin (Karim Rapatti) kanssa. Avajaiset saavat ikävän käänteen, kun rannalta löytyy entisen jääkiekkoilijan ruumis. Pian kuolemalla huomataan olevan yllättävä yhteys Norjassa tapahtuneen arvokuljetusryöstön kanssa.

Toisella kaudella on mukana monta tuttua hahmoa, joita näyttelevät edellä mainittujen lisäksi Anu Sinisalo, Ville Myllyrinne, Joonas Kääriäinen, Oona Kare, Erkki Saarela, Eino Heiskanen, Antti Jaakola, Ylermi Rajamaa ja Renée Böök.

Mukana on myös nimekkäitä vierailijoita, joihin kuuluvat muun muassa Kai Vaine, Marjaana Maijala, Jarkko Lahti, Sari Havas ja Tommi Korpela.

Sarja perustuu Matti Remeksen Ruben Waara -menestysromaanien hahmoihin ja uuden kauden käänteet ovat saaneet inspiraationsa kirjoista Regatta, Norjalainen tyttöystävä ja Tappava tuliainen. Sarja sisältää kuitenkin yllättäviä käänteitä myös kirjat lukeneille katsojille.



Toisen kauden ohjaa Aleksi Mäkelä ja käsikirjoitustiimissä ovat toimineet Eriikka Etholén-Paju, Antti Pesonen, Markus Mäkelä ja Mikko Peltotupa. Sarjan tuottaa Banijay Finland Oy ja kansainvälinen myyntiyhtiö on Banijay Rights.

Murha Hangossa -sarjan 2. kausi alkaa Ruudussa Ruutu+-tilaajille 1.7.2026. Uusi jakso ilmestyy joka keskiviikko.



Pressitilaisuus

Murha Hangossa -sarjan pressitilaisuus järjestetään maanantaina 18. toukokuuta klo 12 alkaen. Tarkempi kutsu saapuu myöhemmin.