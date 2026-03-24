Lidl Suomi

Takaisinveto: Ritter Sport Nugat-suklaassa virheelliset pakkausmerkinnät – tuote sisältää hasselpähkinää ja maitoa

26.3.2026 15:43:38 EET | Lidl Suomi | Tiedote

Jaa

Lidl vetää takaisin Ritter Sport -merkin Nugat-suklaata virheellisten pakkausmerkintöjen vuoksi. Nugat-suklaan pakkaukseen on tarroitettu virheellisesti tumman suklaan ainesosaluettelo. Suomen- ja ruotsinkielisestä ainesosaluettelosta puuttuu tieto, että suklaa sisältää maitoa ja hasselpähkinää. Näin ollen tuote voi olla vaaraksi maito- ja pähkinäallegikoille. Muille tuote on turvallinen käyttää.

Takaisinveto koskee vain Lidlissä myytäviä Ritter-suklaalevyjä ja vain Nugat-makua. 

Tuote: Ritter Sport Nugat -suklaa
Pakkauskoko: 100 g

Tuotteen voi palauttaa Lidl-myymälään, jossa tuotteen hinta hyvitetään. Lidl pahoittelee asiakkaille aiheutuvaa ylimääräistä haittaa. 

Lisätietoja asiakkaille: Lidlin asiakaspalvelu,  https://asiakaspalvelu.lidl.fi/  
Lisätietoja medialle: Lidlin viestintä, media@lidl.fi, 09 2345 6400

Takaisinveto tehdään, kun tuote on tai sen epäillään olevan terveydelle haitallinen, ihmisravinnoksi soveltumaton tai käytössä vaarallinen. Silloin tuote on saatava pois kuluttajilta ja kaupoista mahdollisimman tehokkaasti. Syitä takaisinvedoille ovat esimerkiksi virheelliset pakkausmerkinnät (esim. allergeenien puuttuminen ainesosaluettelosta), vierasesineet, tuote-erässä todettu mikrobiologinen tai kemiallinen ongelma tai tekninen vika.

Avainsanat

kauppatakaisin

Tietoa julkaisijasta

Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Lidl Suomi

Pullopanttilahjoituksilla yli 250 000 euroa lasten ja nuorten mielenterveyteen sekä Suomen luonnolle – samat lahjoituskohteet jatkavat tulevan vuoden24.3.2026 08:31:35 EET | Tiedote

Lidlin pullonpalautuksessa voi lahjoittaa panttirahan hyvään tarkoitukseen. Viimeisen vuoden aikana panttirahat on voinut lahjoittaa kahteen eri kohteeseen – Mannerheimin Lastensuojeluliitolle lasten ja nuorten mielenterveyden palveluille sekä WWF:lle Suomen luonnon tukemiseksi. Vuoden aikana asiakkaiden pullonpalautuksista kertyi yhteensä yli 250 000 euron potti mielenterveydelle ja luonnolle.

Lidl vertaili ruokakauppojen hintoja ja oli halvin – laskee nyt myös suklaalevyjen hintoja12.3.2026 08:47:19 EET | Tiedote

Ruoan hinta kiinnostaa kuluttajia ja kauppaketjut käyvät kilpaa siitä, kenellä on parhaat hinnat. Lidl vertaili 50 arkituotteen hintoja neljässä eri ruokakaupassa ja haluaa näyttää todelliset hintaerot läpinäkyvästi kuluttajille. Lidl oli halvin kaikissa vertailun kuudessa kaupungissa – parhaimmillaan eroa oli jopa 26 % prosenttia kilpailijan kauppaan. Lidl on viime kuukausina laskenut hintoja eri tuoteryhmissä, ja nyt vuorossa ovat suklaalevyt: 13 maun hintaa lasketaan keskimäärin 12 prosentilla.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye