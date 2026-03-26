Asiakaspysäköinti muuttuu maksulliseksi 1. huhtikuuta vanhan keskussairaalan alueella Hämeenlinnassa

Asiakas- ja henkilöstöpysäköinti muuttuu maksulliseksi vanhan keskussairaalan pysäköintialueilla Hämeenlinnassa 1. huhtikuuta alkaen. Assi-sairaalassa pysäköinti muuttui maksulliseksi jo maaliskuun alussa.

Pysäköinti on maksullista Assin ja vanhan keskussairaalan alueilla joka päivä klo 8–20, myös viikonloppuisin. Yöaikaan klo 20–08 pysäköinti on maksutonta. Ensimmäiset 30 minuuttia ovat maksuttomia, minkä jälkeen pysäköinnin hinta on 1,50 euroa alkavalta tunnilta. Vuorokausimaksu on enintään 9 euroa.

Ilmaisia pysäköintipaikkoja on Parantolankadun sosiaali- ja terveysaseman läheisyydessä (katso kartta uutisen lopusta). Uusi sote-asema toimii vanhan keskussairaalan päivystyksen rakennuksessa. Sen läheisyydessä sijaitsee maksuton pysäköintialue, jossa asiakaspaikoilla on kolmen tunnin aikarajoitus.

Liikuntaesteisten pysäköintipaikkoja on sekä pysäköintihallissa että piha-alueilla sisäänkäyntien läheisyydessä. Pysäköinti perustuu rekisterikilven tunnistukseen. Kamerajärjestelmä tunnistaa ajoneuvon sisään- ja ulosajon yhteydessä, eikä erillistä pysäköintilippua tarvita. Pysäköinnin toteutuksesta vastaa suomalainen pysäköintioperaattori 6Sense Innovations. Hyvinvointialue ei valvo eikä hallinnoi pysäköintiä.

Tarkemmat maksuohjeet ja hintatiedot löytyvät Pysäköinti – Oma Häme.

Parantolankadun sote-aseman toiminta käynnistyy

Parantolankadun sosiaali- ja terveysaseman toiminta käynnistyy toukokuussa vanhan keskussairaalan päivystyksen rakennuksessa. Tilaan siirtyy muun muassa Jukolan terveysaseman toimintaa, neuvolapalveluja, kuntoutusta sekä kotisairaala. Palvelumuutoksista viestitään vielä erikseen ja ajantasaiset tiedot päivitetään palveluiden omille sivuille. Asiakkaat saavat aina ajanvarauksensa yhteydessä tiedon vastaanottopaikasta ja saapumisohjeet.

Samanaikaisesti osa vanhan keskussairaalan kiinteistöistä ja alueesta siirtyy Hämeenlinnan kaupungin hallintaan. Kaupungilla on omat suunnitelmansa alueen kehittämiseksi. Hallintamuutoksen vuoksi ajoreitti Parantolankadulta sote-asemalla (kuvassa E5-rakennus) katkaistaan 30.4. alkaen. Omalla autolla sote-asemalle saapuvat asiakkaat ohjataan kulkemaan Marssitien kautta (katso oheinen kartta).

Parantolankadun varressa ovat käytössä edelleen vanhan keskussairaalan pysäköintipaikat, josta pääsee kävellen (sininen katkoviiva kuvassa) sote-asemalle. Bussilla saapuvat kulkevat samaa jalankulkureittiä pysäkiltä sote-asemalle.