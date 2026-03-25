Ilmanlaatu on heikentynyt paikoitellen itärajan tuntumassa
26.3.2026 15:48:47 EET | Ilmatieteen laitos | Tiedote
Etelä-Karjalassa on mitattu kohonneita pienhiukkaspitoisuuksia tänään ja eilen. Itärajan takaa kulkeutuvat savut voivat vaikuttaa paikallisesti ilmanlaatuun Kaakkois- ja Itä-Suomessa, minkä lisäksi Keski-Euroopasta kaukokulkeutuneet pienhiukkaset huonontavat ilmanlaatua laajemmalla alueella. Ilmanlaatua heikentää myös keväinen katupöly.
Ilmanlaatu on ollut Suomessa tällä viikolla monin paikoin välttävä tai tyydyttävä. Tähän ovat vaikuttaneet Keski-Euroopasta meille kantautuneet pienhiukkaset sekä etenkin vilkasliikenteisissä ympäristöissä katupöly.
Lisäksi itärajan tuntumassa on tänään havaittu savun hajua, joka on mahdollisesti peräisin Venäjällä palavista öljysatamista. Savujen mukana kulkeutuneet pienhiukkaset ovat heikentäneet ilmanlaadun ajoittain huonoksi tai erittäin huonoksi Imatralla ja Lappeenrannassa.
"Venäjältä kulkeutuneet savut eivät ole heikentäneet ilmanlaatua muualla Suomessa, vaan vaikutukset ovat rajoittuneet paikallisesti Etelä-Karjalan alueelle", sanoo erikoistutkija Karri Saarnio Ilmatieteen laitokselta. Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan savut kulkeutuvat tuulen mukana aluksi kohti koillista ja myöhemmin kohti itää. Savua voi kulkeutua seuraavan vuorokauden aikana maan itäisimpiin osiin.
Heikentynyt ilmanlaatu voi aiheuttaa terveyshaittoja
Huono ilmanlaatu voi aiheuttaa terveyshaittoja etenkin ilmansaasteille herkille ihmisille. Astmaatikot ja yleensä iäkkäät, sepelvaltimotautia ja keuhkoahtaumatautia sairastavat henkilöt voivat saada hengitystie- ja sydänoireita; lisäksi keuhkojen ja sydämen toimintakyky voi heiketä. Pienhiukkaset voivat lisätä lasten hengitystieoireita ja -infektioita.
Myös terveet ihmiset voivat kokea silmien, nenän ja kurkun ärsytystä tai lievää hengenahdistusta. Oireilevien henkilöiden kannattaa välttää rasitusta aiheuttavaa liikuntaa ulkona ja pysytellä pääosin sisätiloissa.
Lisätietoja ajantasaisesta ilmanlaadusta saa Ilmatieteen laitoksen verkkopalvelusta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilmanlaatu: Erikoistutkija Karri Saarnio, Ilmatieteen laitos, puh. 050 400 3094, etunimi.sukunimi@fmi.fi
Ilmanlaadun terveysvaikutukset: Erikoistutkija Tarja Yli-Tuomi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, puh. 029 524 6302, etunimi.sukunimi@thl.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi voit tutustua meihin paremmin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme