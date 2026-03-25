Ilmanlaatu on heikentynyt paikoitellen itärajan tuntumassa

Ilmanlaatu on ollut Suomessa tällä viikolla monin paikoin välttävä tai tyydyttävä. Tähän ovat vaikuttaneet Keski-Euroopasta meille kantautuneet pienhiukkaset sekä etenkin vilkasliikenteisissä ympäristöissä katupöly.

Lisäksi itärajan tuntumassa on tänään havaittu savun hajua, joka on mahdollisesti peräisin Venäjällä palavista öljysatamista. Savujen mukana kulkeutuneet pienhiukkaset ovat heikentäneet ilmanlaadun ajoittain huonoksi tai erittäin huonoksi Imatralla ja Lappeenrannassa.

"Venäjältä kulkeutuneet savut eivät ole heikentäneet ilmanlaatua muualla Suomessa, vaan vaikutukset ovat rajoittuneet paikallisesti Etelä-Karjalan alueelle", sanoo erikoistutkija Karri Saarnio Ilmatieteen laitokselta. Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan savut kulkeutuvat tuulen mukana aluksi kohti koillista ja myöhemmin kohti itää. Savua voi kulkeutua seuraavan vuorokauden aikana maan itäisimpiin osiin.

Heikentynyt ilmanlaatu voi aiheuttaa terveyshaittoja

Huono ilmanlaatu voi aiheuttaa terveyshaittoja etenkin ilmansaasteille herkille ihmisille. Astmaatikot ja yleensä iäkkäät, sepelvaltimotautia ja keuhkoahtaumatautia sairastavat henkilöt voivat saada hengitystie- ja sydänoireita; lisäksi keuhkojen ja sydämen toimintakyky voi heiketä. Pienhiukkaset voivat lisätä lasten hengitystieoireita ja -infektioita.

Myös terveet ihmiset voivat kokea silmien, nenän ja kurkun ärsytystä tai lievää hengenahdistusta. Oireilevien henkilöiden kannattaa välttää rasitusta aiheuttavaa liikuntaa ulkona ja pysytellä pääosin sisätiloissa.

Lisätietoja ajantasaisesta ilmanlaadusta saa Ilmatieteen laitoksen verkkopalvelusta.