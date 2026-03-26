Oulunkylään suunnitteilla jopa 8 000 katsojan jalkapallostadion

Oulunkylän liikuntapuistoon suunnitellaan uuden 4 500–8 000 katsojapaikkaisen stadionin rakentamista. Stadion mahdollistaa laadukkaat puitteet kansallisen ja kansainvälisen tason jalkapallo-otteluille sekä muille isommille tapahtumille. Kaupunki neuvottelee parhaillaan jalkapallostadionin toteuttamisesta alueella toimivan jalkapalloseura IF Gnistanin kanssa.

Puiston pohjoisosa säilytetään metsänä ja koululiikunnalle tulee oma alue

Liikuntapuiston suunnittelu käynnistyi vuosi sitten keväällä 2025. Kaupunkilaisilta saaduissa palautteissa asukkaiden huolina korostuivat stadionin tapahtumien lieveilmiöt ja valojen häikäisy sekä se, onko alueella riittävästi tilaa koululiikunnalle sekä asukkaiden ja erityisesti lasten ja nuorten omatoimiselle liikkumiselle. Myös puuston ja lähiluonnon menettämisestä oltiin huolissaan.

Nykyiset stadionin valot on tarkoitus korvata uusilla valoilla, jotka tulevat osaksi stadionrakennusta. Kaavaluonnoksessa on myös erikseen määrätty häiriövalon rajoittamisesta.

Suunnitelmassa kehitetään stadionin lisäksi puiston urheilukenttiä, jotta paikallisten jalkapalloseurojen kilpailu- ja harrastustoiminta, koululiikunta ja asukkaiden kuntoilu ja muu liikunta alueella olisi edelleen mahdollista. Nykyiset liikuntapalvelut säilyvätkin yleisurheilua lukuun ottamatta ennallaan. Liikuntapuiston itäreunan pallokentän yhteyteen on tarkoitus toteuttaa 100 metrin juoksurata erityisesti koululiikuntaa palvelemaan. Stadionin pohjoispuolelle osoitetaan uusi urheilualue, jossa on mahdollista esimerkiksi hypätä korkeutta ja pituutta sekä työntää kuulaa. Uusi jäähalli on tarkoitus toteuttaa reilun viiden vuoden kuluttua suunnilleen nykyiselle paikalleen alueen keskelle.

Liikuntapuiston pohjoisosa muutetaan uudessa kaavassa lähivirkistysalueeksi, jolloin se säilyy metsäisenä vyöhykkeenä eikä sinne saa rakentaa mitään. Koillisreunan liito-oravayhteyttä vahvistetaan uudella puustolla.

Uusia asuntoja pikaraitiotien läheisyyteen

Koska liikuntapuisto sijoittuu aivan pikaraitiotien viereen, on se myös hyvä sijainti asumiselle. Hirsipadontien ja Käskynhaltijantien varteen on luonnosteltu asumista noin 500 uudelle asukkaalle. Rakennukset olisivat 5–7-kerroksisia. Jääkentän ympäristön sekä liikenneympyrän viereistä puustoa säilytetään, jotta käynti liikuntapuistoon olisi edelleen vehreä ja puistomainen.

Käskynhaltijantien varren asfaltoitu pysäköintialue pienenee huomattavasti uusien kerrostalojen sijoittuessa kadun varteen. Liikuntapuiston pysäköintipaikat keskitetään alueen sisääntulon yhteyteen sekä alueen pohjoisosaan. Pohjoiselle pysäköintialueelle olisi mahdollista rakentaa toinen kerros maantason alapuolelle ja se toimisi myös asuintalojen pysäköintialueena. Liikuntapuiston pyöräpaikoitukselle on osoitettu tilaa kenttien läheisyydestä.

Liikuntapuiston läpi kulkevassa reitistössä on korostettu erityisesti turvallisuutta ja sujuvuutta. Käskynhaltijantien pohjoisreunalla jalankulku ja pyöräliikenne erotellaan toisistaan, mikä parantaa kummankin kulkumuodon turvallisuutta. Nykyinen alikulku Käskynhaltijantien ali Norrtäljentien ja Hirsipadontien kiertoliittymän itähaaralla suunnitellaan poistettavaksi, jotta uusi eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie saadaan rakennettua ja yhdistettyä liikenneympyrän järjestelyihin.

Lapset pääsevät kertomaan mielipiteensä karttakyselyssä

Lapset ja nuoret ovat liikuntapuiston yksi tärkeimmistä käyttäjäryhmistä ja he kulkevat alueen läpi myös koulumatkoillaan. Lapsille ja nuorille suunnataan oma karttakysely, jossa he pääsevät kertomaan käyttämistään reiteistä ja toiveista niiden kehittämiseen. He voivat myös kertoa mielipiteensä Käskynhaltijantien alikulun poistamisesta. Kyselyssä kerätään myös ideoita siihen, miten lapset saataisiin käyttämään liikuntapuiston aluetta enemmän.

Kyselylinkki lähetetään alueen kouluille, päiväkodeille ja urheiluseuroille huhtikuussa, joita pyydetään jakamaan linkkiä eteenpäin oppilailleen ja jäsenilleen. Lapset voivat täyttää kyselyn myös yhdessä aikuisen kanssa. Kyselyn lisäksi suunnittelijat käyvät tapaamassa oppilaita Oulunkylän ala-asteella.

Kaavaluonnoksesta keskustellaan asukastilaisuudessa 16. huhtikuuta

Oulunkylän liikuntapuiston kaavaluonnos on nähtävillä 27.3.–20.4.2026. Kaupunkilaiset ovat tervetulleita keskustelemaan kaavaluonnoksesta asukastilaisuuteen, joka järjestetään torstaina 16.4.2026 klo 17.00–18.30 Oulunkylän yhteiskoululla, osoitteessa Siltavoudintie 24. Tilaisuuden alussa käydään läpi kaavaluonnosta, minkä jälkeen asukkaat voivat keskustella asiantuntijoiden kanssa karttojen äärellä ja kertoa ajatuksiaan liikuntapuiston kehittämisestä.

Stadionin toteuttamiseen liittyvä kehittämisvaraus on tarkoitus käsitellä kaupunkiympäristölautakunnassa myöhemmin keväällä.

Kaavaehdotus pyritään valmistelemaan tämän vuoden aikana ja se tulisi nähtäville alkuvuonna 2027. Silloin siitä on mahdollista jättää muistutus.

Tarkistettu kaavaehdotus on tarkoitus viedä kaupunkiympäristölautakuntaan alkukesästä 2027, minkä jälkeen kaava etenee valtuustoon käsittelyyn arviolta loppuvuonna 2027. Rakentaminen voisi alkaa, kun kaava on lainvoimainen.