RKP Varsinais-Suomen puheenjohtajisto hakee jatkokautta

– Meillä on vahva tiimi, hyvä energia ja selkeä eteenpäin suuntautuva asenne. Nyt valmistaudumme tuleviin eduskuntavaaleihin. On tärkeää pitää tempo korkeana ja muuttaa visiomme konkreettisiksi teoiksi, jotka näkyvät ihmisten arjessa. RKP Varsinais-Suomi kokoaa yhteen ihmisiä sekä kaupungeista että saaristosta, ja vahvuutemme on siinä, että kaikkien äänet tulevat kuulluiksi. RKP toimii sillanrakentajana yhteiskunnassa, ja sitä tarvitaan erityisesti näinä levottomina aikoina. Yhdessä kannamme vastuuta, luomme uskoa tulevaisuuteen ja saamme aikaan tuloksia siellä missä ne todella tuntuvat, sanoo Markus Blomquist.

– Minulle varapuheenjohtajan tehtävässä on pohjimmiltaan kyse ihmisistä. Haluan olla läsnä, kuunnella ja ymmärtää, mikä on tärkeää arjessa eri puolilla aluettamme, riippumatta siitä asuuko suuremmassa kaupungissa vai pienemmässä kylässä, sanoo Laura Wickström.

– Uskon vahvasti siihen, että rakennamme tulevaisuutta yhdessä. Hyödyntämällä toistemme ideoita, kokemuksia ja sitoutumista voimme luoda jotain parempaa askel askeleelta. Meillä on jo paljon, mistä voimme olla ylpeitä, ja niillä välineillä, jotka meillä on, voimme jatkaa alueemme kehittämistä suuntaan, joka tuntuu oikealta täällä asuville, Wickström päättää.

Roger Hakalax korostaa yhteistyön merkitystä piirin, kuntien, Varhan, maakuntaliiton ja kansallisen politiikan välillä.

– Piirin on vahvistettava alueellista edunvalvontaa ja jatkettava työtä sen eteen, että ruotsinkieliset sekä alueelliset kysymykset saavat tarvitsemansa näkyvyyden. Elinkeinoelämän tarpeiden ja infrastruktuurin on kuitenkin saatava jatkossa enemmän painoarvoa, sanoo Roger Hakalax.

RKP Varsinais-Suomi pitää piirikokouksensa Naantalissa 15.4.

Lisätietoja:

Markus Blomquist

040 821 0419

Laura Wickström

050 411 6683

Roger Hakalax

050 400 0178