RKP Varsinais-Suomen puheenjohtajisto hakee jatkokautta
26.3.2026 16:34:40 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
RKP Varsinais-Suomen puheenjohtajisto hakee jatkokautta huhtikuussa järjestettävässä piirikokouksessa. Piirin puheenjohtaja Markus Blomquist (Turku) ja varapuheenjohtajat Laura Wickström (Parainen) ja Roger Hakalax (Kemiönsaari) haluavat yhdessä jatkaa tehtävässään.
– Meillä on vahva tiimi, hyvä energia ja selkeä eteenpäin suuntautuva asenne. Nyt valmistaudumme tuleviin eduskuntavaaleihin. On tärkeää pitää tempo korkeana ja muuttaa visiomme konkreettisiksi teoiksi, jotka näkyvät ihmisten arjessa. RKP Varsinais-Suomi kokoaa yhteen ihmisiä sekä kaupungeista että saaristosta, ja vahvuutemme on siinä, että kaikkien äänet tulevat kuulluiksi. RKP toimii sillanrakentajana yhteiskunnassa, ja sitä tarvitaan erityisesti näinä levottomina aikoina. Yhdessä kannamme vastuuta, luomme uskoa tulevaisuuteen ja saamme aikaan tuloksia siellä missä ne todella tuntuvat, sanoo Markus Blomquist.
– Minulle varapuheenjohtajan tehtävässä on pohjimmiltaan kyse ihmisistä. Haluan olla läsnä, kuunnella ja ymmärtää, mikä on tärkeää arjessa eri puolilla aluettamme, riippumatta siitä asuuko suuremmassa kaupungissa vai pienemmässä kylässä, sanoo Laura Wickström.
– Uskon vahvasti siihen, että rakennamme tulevaisuutta yhdessä. Hyödyntämällä toistemme ideoita, kokemuksia ja sitoutumista voimme luoda jotain parempaa askel askeleelta. Meillä on jo paljon, mistä voimme olla ylpeitä, ja niillä välineillä, jotka meillä on, voimme jatkaa alueemme kehittämistä suuntaan, joka tuntuu oikealta täällä asuville, Wickström päättää.
Roger Hakalax korostaa yhteistyön merkitystä piirin, kuntien, Varhan, maakuntaliiton ja kansallisen politiikan välillä.
– Piirin on vahvistettava alueellista edunvalvontaa ja jatkettava työtä sen eteen, että ruotsinkieliset sekä alueelliset kysymykset saavat tarvitsemansa näkyvyyden. Elinkeinoelämän tarpeiden ja infrastruktuurin on kuitenkin saatava jatkossa enemmän painoarvoa, sanoo Roger Hakalax.
RKP Varsinais-Suomi pitää piirikokouksensa Naantalissa 15.4.
Lisätietoja:
Markus Blomquist
040 821 0419
Laura Wickström
050 411 6683
Roger Hakalax
050 400 0178
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Norrback: Rättvisare livsmedelskedja stärker både producenter och konsumenter26.3.2026 14:35:38 EET | Pressmeddelande
Regeringen har idag överlämnat en lagförslaget till riksdagen om ändringar i livsmedelsmarknadslagen. Syftet är att skapa mer rättvisa spelregler i livsmedelskedjan och stärka den svagare parten, särskilt producenterna.
Norrback: Reilummat pelisäännöt vahvistavat koko ruokaketjua26.3.2026 14:35:38 EET | Tiedote
Hallitus on tänään antanut eduskunnalle esityksen elintarvikemarkkinalain muutoksista. Tavoitteena on luoda oikeudenmukaisemmat pelisäännöt ruokaketjuun ja vahvistaa heikommassa asemassa olevaa osapuolta, erityisesti tuottajia.
Adlercreutz: Nu ger vi eleverna en likvärdig och rättvis bedömning26.3.2026 14:19:55 EET | Pressmeddelande
– Kunskapsgarantin är en viktig reform. Med hjälp av den kan vi säkerställa att varje elev har tillräckliga kunskaper för att gå vidare till nästa årskurs. Samtidigt ser vi till att bedömningen är rättvis, oberoende av vilken skola eleven går i, säger SFP:s ordförande och undervisningsminister Anders Adlercreutz.
Adlercreutz: Nyt varmistamme oppilaille yhdenvertaisen ja oikeudenmukaisen arvioinnin26.3.2026 14:19:55 EET | Tiedote
– Osaamistakuu perusopetuksessa on tärkeä uudistus. Sen avulla voimme varmistaa, että jokaisella oppilaalla on riittävät tiedot ja taidot siirtyä seuraavalle vuosiluokalle. Samalla se varmistaa, että arviointi on oikeudenmukaista riippumatta siitä, missä koulussa oppilas opiskelee, sanoo RKP:n puheenjohtaja ja opetusministeri Anders Adlercreutz.
Adlercreutz samlade tidigare undervisningsministrar: Skolan utgör grunden för Finlands framgång25.3.2026 19:06:16 EET | Pressmeddelande
Undervisningsminister Anders Adlercreutz bjöd på onsdagen den 25 mars in sina företrädare till en gemensam lunch i statsrådets festvåning i Helsingfors. Totalt deltog 13 tidigare undervisningsministrar i mötet, som satte fokus på den finländska grundskolans utveckling och framtid.
