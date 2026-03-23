Ensimmäinen maistiainen Pirjo Heikkilän komediaelokuvasta Pirjo i Sverige – elokuva saa ensi-iltansa lokakuussa

ICS Nordicin tuottama ja Pirjo Heikkilän käsikirjoittama Pirjo i Sverige on itsenäinen ja omaperäinen alkuperäisteoksensa, joka rakentuu Pirjon komediapersoonan ympärille. Koko perheen lämminhenkinen ja humoristinen komedia kertoo rohkeudesta, häpeän voittamisesta ja siitä, miten elämä harvoin menee suunnitelmien mukaan. Komedian pääosassa nähdään Pirjo Heikkilä.

Nyt julkaistussa teaserissa nähdään maistiainen syksyllä ilmestyvästä elokuvasta, jossa Pirjo suuntaa Ruotsiin epäonnisen työkeikan jälkeen. Pirjo ihailee ruotsalaisia ja haluaa matkallaan muuttaa suomalaisten mainetta myönteisempään suuntaan. Matka ei kuitenkaan suju odotusten mukaisesti – jatkuva häpeä ja mokailu ruotsalaisten edessä tekevät lomasta kaikkea muuta kuin täydellisen.

Hulvattoman komedian on käsikirjoittanut Pirjo Heikkilä, ohjaajana ja dramaturgina toimii Lauri Nurkse. Elokuvan tuottavat Ilkka Hynninen ja Ilkka Rahkonen, tuotantoyhtiönä ICS Nordic. Nelonen Media levittää elokuvan.

– Pirjo i Sverigen käsikirjoittaminen ja tekeminen oli kivulias ja hauska sukellus mokailun maailmaan. Ja siihen, kuinka jokaisen mokan jälkeen voi nousta – mokaamaan uudestaan. Elokuva naurattaa, mutta saa saliin tulla myös kieriskelemään tuskasta, Pirjo Heikkilä sanoo.

Pirjo i Sverige saa ensi-iltansa 9. lokakuuta.

