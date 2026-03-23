Ensimmäinen maistiainen Pirjo Heikkilän komediaelokuvasta Pirjo i Sverige – elokuva saa ensi-iltansa lokakuussa
27.3.2026 13:00:00 EET | Nelonen Media | Tiedote
Koomikko-näyttelijä Pirjo Heikkilän komediahahmon toilailuista kertova elokuva Pirjo i Sverige saa ensi-iltansa 9. lokakuuta. Elokuvan ensimmäinen maistiainen on nyt julkaistu.
ICS Nordicin tuottama ja Pirjo Heikkilän käsikirjoittama Pirjo i Sverige on itsenäinen ja omaperäinen alkuperäisteoksensa, joka rakentuu Pirjon komediapersoonan ympärille. Koko perheen lämminhenkinen ja humoristinen komedia kertoo rohkeudesta, häpeän voittamisesta ja siitä, miten elämä harvoin menee suunnitelmien mukaan. Komedian pääosassa nähdään Pirjo Heikkilä.
Nyt julkaistussa teaserissa nähdään maistiainen syksyllä ilmestyvästä elokuvasta, jossa Pirjo suuntaa Ruotsiin epäonnisen työkeikan jälkeen. Pirjo ihailee ruotsalaisia ja haluaa matkallaan muuttaa suomalaisten mainetta myönteisempään suuntaan. Matka ei kuitenkaan suju odotusten mukaisesti – jatkuva häpeä ja mokailu ruotsalaisten edessä tekevät lomasta kaikkea muuta kuin täydellisen.
Hulvattoman komedian on käsikirjoittanut Pirjo Heikkilä, ohjaajana ja dramaturgina toimii Lauri Nurkse. Elokuvan tuottavat Ilkka Hynninen ja Ilkka Rahkonen, tuotantoyhtiönä ICS Nordic. Nelonen Media levittää elokuvan.
– Pirjo i Sverigen käsikirjoittaminen ja tekeminen oli kivulias ja hauska sukellus mokailun maailmaan. Ja siihen, kuinka jokaisen mokan jälkeen voi nousta – mokaamaan uudestaan. Elokuva naurattaa, mutta saa saliin tulla myös kieriskelemään tuskasta, Pirjo Heikkilä sanoo.
Pirjo i Sverige saa ensi-iltansa 9. lokakuuta.
VIDEO: Häpeää ja hulvatonta huumoria – Pirjo i Sverige -teaseri nyt katsottavissa
Nelonen Media
Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka portfoliosta löytyvät suoratoistopalvelu Ruutu sekä televisiokanavat Nelonen, Jim, Liv ja Hero. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits ja Kantriradio sekä monipuolinen audiopalvelu Supla.
Nelonen Media levittää kotimaisia elokuvia ja osana Nelonen Mediaa toimii musiikkiyhtiö Kaiku Entertainment, joka julkaisee ja kustantaa kotimaista musiikkia.
Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä, joka tuottaa vuosittain yli 20 suurtapahtumaa, konsertteja ja risteilyjä eri puolilla maata. Suurimpiin tapahtumiin kuuluvat mm. Rockfest, Tammerfest, Suomipop-festivaalit, Tikkurila Festivaali ja RMJ.
