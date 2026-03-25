JHL: Suomi ei tarvitse hankintalakikatastrofia taloutta rokottavien sotien rinnalle

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström on hyvin huolissaan maamme taloudesta.

– Parlamentaarinen velkajarrutyöryhmä on vaikeassa tilanteessa. Suomen ja Euroopan talous on Ukrainan ja Iranin sodan armoilla. Orpo-Purran hallitukselle parasta turvallisuuspolitiikkaa olisi nyt luopua hankintalain uudistamisesta.

Ekström muistuttaa, että kuntien ja hyvinvointialueiden palvelujen rahoitus on haastavassa tilanteessa. Jatkuvat yhteistoimintaneuvottelut hyvinvointialueilla pahentavat palvelujen saatavuutta ja työllisyyttä.

– Nyt olisi rohkeata todeta, että olemme kriisissä. Suomi tarvitsee lisää rahaa tilanteeseen, missä työllisyys ja talous eivät kasva. Jatkuvat talousleikkaukset hyydyttävät kasvua ja työpaikkojen kasvua.

– Yrityskonkurssit nostavat yhteiskunnan kuluja entisestään. Nyt on aika investoida, vaikka velkarahalla, kuten koronakriisissä tehtiin. On hyvä kysyä, onko nykyinen talousjärjestelmä sopiva monen vuoden kaoottiseen maailman tilanteeseen?

Ekströmin mukaan hankintalakiesityksen arviot julkisen menojen kasvuista ovat huolestuttavia.

– Karkeat arviot ovat olleet, että julkisen talouden velka tulee kasvamaan minimissään 600 miljoonaa. Maksimiarviot ovat olleet 1-5 miljardia. Onko Suomen hallituksella varaa edistää hankintalakia, joka pahentaa julkisen talouden tilannetta entisestää.

– Mikään yritys ei tee näin suuria taloudellisia päätöksiä ilman riskiarviointia. Miksi maan hallitus ei ole tällaista tehnyt?