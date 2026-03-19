OSAO aloittaa yhteistoimintaneuvottelut 7.4.2026
30.3.2026 12:09:34 EEST | Koulutuskuntayhtymä OSAO | Tiedote
Koulutuskuntayhtymä OSAO aloittaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla.
Koulutuskuntayhtymä OSAO aloittaa 7.4.2026 koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla.
Yhteistoimintaneuvottelut käynnistetään taloudellisen toimintaympäristön heikentymisen vuoksi. Talouden heikentymiseen ovat vaikuttaneet erityisesti opiskelijamäärien vähentyminen, joidenkin koulutusalojen heikko vetovoima sekä lisääntyneet henkilöstökulut.
Käynnistyvien neuvottelujen tavoitteena on turvata toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset antaa alueen työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin kohdentuvaa ammatillista koulutusta.
Yhteistoimintaneuvotteluissa käsitellään ensisijaisesti vaihtoehtoisia keinoja henkilöstömenojen vähentämiseksi. Irtisanomiset ovat viimesijainen keino, ja niitä käytetään vasta, mikäli muut keinot eivät ole riittäviä talouden tasapainottamiseksi. Tämänhetkisen arvion mukaan mahdolliset irtisanomiset ja osa-aikaistamiset voisivat kohdistua arviolta enintään 35 henkilöön. Lopullinen arvio täsmentyy yhteistoimintaneuvottelujen kuluessa. Neuvottelujen arvioidaan päättyvän toukokuussa 2026.
Yhteistoimintaneuvotteluista päätti Koulutuskuntayhtymä OSAOn yhtymähallitus 30.3.2026 kokouksessaan. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan tarkastuksen jälkeen.
Yhteyshenkilöt
Jarmo PaloniemiKuntayhtymäjohtaja-rehtori, OSAO Edu Oy:n hallituksen puheenjohtajaPuh:050 538 3929jarmo.paloniemi@osao.fi
Koulutuskuntayhtymä OSAO
Koulutuskuntayhtymä OSAO mahdollistaa ammatillisen kasvun, työelämäosaamisen ja jatkuvan oppimisen. Konserniin kuuluvat OSAO ja OSAO Edu Oy. OSAOn päätoimialueina ovat Oulun seutu ja Koillismaa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme