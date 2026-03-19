Koulutuskuntayhtymä OSAO

OSAO aloittaa yhteistoimintaneuvottelut 7.4.2026

30.3.2026 12:09:34 EEST | Koulutuskuntayhtymä OSAO | Tiedote

Koulutuskuntayhtymä OSAO aloittaa 7.4.2026 koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla.  

Yhteistoimintaneuvottelut käynnistetään taloudellisen toimintaympäristön heikentymisen vuoksi. Talouden heikentymiseen ovat vaikuttaneet erityisesti opiskelijamäärien vähentyminen, joidenkin koulutusalojen heikko vetovoima sekä lisääntyneet henkilöstökulut. 

Käynnistyvien neuvottelujen tavoitteena on turvata toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset antaa alueen työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin kohdentuvaa ammatillista koulutusta.

Yhteistoimintaneuvotteluissa käsitellään ensisijaisesti vaihtoehtoisia keinoja henkilöstömenojen vähentämiseksi. Irtisanomiset ovat viimesijainen keino, ja niitä käytetään vasta, mikäli muut keinot eivät ole riittäviä talouden tasapainottamiseksi. Tämänhetkisen arvion mukaan mahdolliset irtisanomiset ja osa-aikaistamiset voisivat kohdistua arviolta enintään 35 henkilöön. Lopullinen arvio täsmentyy yhteistoimintaneuvottelujen kuluessa. Neuvottelujen arvioidaan päättyvän toukokuussa 2026.

Yhteistoimintaneuvotteluista päätti Koulutuskuntayhtymä OSAOn yhtymähallitus 30.3.2026 kokouksessaan. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan tarkastuksen jälkeen. 

Koulutuskuntayhtymä OSAO mahdollistaa ammatillisen kasvun, työelämäosaamisen ja jatkuvan oppimisen. Konserniin kuuluvat OSAO ja OSAO Edu Oy. OSAOn päätoimialueina ovat Oulun seutu ja Koillismaa.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye