Visit TornioHaparanda vahvistuu – Tornion kaupunki ja Haaparannan kunta syventävät markkinointiyhteistyötä

Haaparannan kunta mukana kruunu kruunusta -periaatteella

Haaparannan kunta on kaupunginhallituksen päätöksellä 23.3. 2026 päättänyt liittyä mukaan Visit TornioHaparandan markkinointiyhteistyöhön kruunu kruunusta -periaatteella, mikä tarkoittaa kunnan panostavan samalla tavalla kuin Tornion kaupunki. Päätös vahvistaa rajaseudun tasapainoista kehittämistä ja osoittaa yhteisen tahtotilan tehdä alueesta entistä houkuttelevampi matkailukohde. Tornion kaupunginhallitus on aiemmin hyväksynyt vastaavan kolmivuotisen markkinointiyhteistyösopimuksen vuosille 2025–2027. Sopimuksen kautta Tornion kaupunki tukee Visit TornioHaparandan puitteissa tehtäviä markkinointitoimenpiteitä periaatteella kaupungin euro yritysten euroa vastaan, enintään 50 000 euroa vuodessa. Samalla tavalla Haaparannan kunnan maksama tukisumma on enintään 100 000 SEK Haaparannan yrittäjien jäsenmaksuja kohden.



Tornion kaupungilla; Haaparannan kunnalla ja Business Torniolla on myös edustus yhdistyksen hallituksessa, mikä vahvistaa kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistä sitoutumista matkailun kehittämiseen.

Vahva signaali rajaseudun matkailun kasvusta

Haaparannan kunnan mukaan tulo, Tornion kaupungin rahoituspäätös ja Visit TornioHaparandan roolin vahvistuminen muodostavat vahvan kokonaisuuden, joka tukee matkailun kasvua Tornion ja Haaparannan alueella. Yhteinen markkinointityö lisää alueen kilpailukykyä, tukee yritysten toimintaedellytyksiä ja tuo rajakaupungille näkyvyyttä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.





