Visit TornioHaparanda vahvistuu – Tornion kaupunki ja Haaparannan kunta syventävät markkinointiyhteistyötä
27.3.2026 14:00:00 EET | Business Tornio Oy | Tiedote
Visit TornioHaparanda on suomalais-ruotsalainen matkailuyhdistys, jonka Tornion ja Haaparannan alueen matkailuyritykset perustivat vuonna 2024 vahvistaakseen rajakaupungin vetovoimaa. Tavoitteena on lisätä alueen näkyvyyttä kotimaassa ja kansainvälisesti sekä tuoda esiin kaksikielisen ja kahden kulttuurin rajaseudun ainutlaatuiset elämykset.
Tornion kaupunki ja Business Tornio ovat sitoutuneet tukemaan Visit TornioHaparanda ry:n toimintaa sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.
Haaparannan kunta mukana kruunu kruunusta -periaatteella
Haaparannan kunta on kaupunginhallituksen päätöksellä 23.3. 2026 päättänyt liittyä mukaan Visit TornioHaparandan markkinointiyhteistyöhön kruunu kruunusta -periaatteella, mikä tarkoittaa kunnan panostavan samalla tavalla kuin Tornion kaupunki. Päätös vahvistaa rajaseudun tasapainoista kehittämistä ja osoittaa yhteisen tahtotilan tehdä alueesta entistä houkuttelevampi matkailukohde. Tornion kaupunginhallitus on aiemmin hyväksynyt vastaavan kolmivuotisen markkinointiyhteistyösopimuksen vuosille 2025–2027. Sopimuksen kautta Tornion kaupunki tukee Visit TornioHaparandan puitteissa tehtäviä markkinointitoimenpiteitä periaatteella kaupungin euro yritysten euroa vastaan, enintään 50 000 euroa vuodessa. Samalla tavalla Haaparannan kunnan maksama tukisumma on enintään 100 000 SEK Haaparannan yrittäjien jäsenmaksuja kohden.
Tornion kaupungilla; Haaparannan kunnalla ja Business Torniolla on myös edustus yhdistyksen hallituksessa, mikä vahvistaa kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistä sitoutumista matkailun kehittämiseen.
Vahva signaali rajaseudun matkailun kasvusta
Haaparannan kunnan mukaan tulo, Tornion kaupungin rahoituspäätös ja Visit TornioHaparandan roolin vahvistuminen muodostavat vahvan kokonaisuuden, joka tukee matkailun kasvua Tornion ja Haaparannan alueella. Yhteinen markkinointityö lisää alueen kilpailukykyä, tukee yritysten toimintaedellytyksiä ja tuo rajakaupungille näkyvyyttä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.
Lisätietoja
Visit TornioHaparanda ry
Juha-Pekka Koskinen, puheenjohtaja, p. 040 169 5797, juha-pekka.koskinen@torniogolf.fi
Tornion kaupunki
Sampo Kangastalo, kehitysjohtaja, p. 040 764 0559, sampo.kangastalo@tornio.fi
Haaparannan kunta
Janne Lind, kunnanneuvos, p. +46 763042066, janne.lind@haparanda.se
Business Tornio Oy
Tero Siivola, toimitusjohtaja, p. 040 358 5888, tero.siivola@tornio.fi
Business Tornio
Business Tornio on Tornion kaupungin ja paikallisten pk-yritysten omistama kehitysyhtiö. Me ohjaamme ja opastamme paikallisia yrityksiä ja yrittäjiä yritystoiminnan käynnistämisessä, autamme toimivia yrityksiä kasvupolulla ja kansainvälistymisessä.
