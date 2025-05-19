Business Tornio Oy

Visit TornioHaparanda vahvistuu – Tornion kaupunki ja Haaparannan kunta syventävät markkinointiyhteistyötä

27.3.2026 14:00:00 EET | Business Tornio Oy | Tiedote

Jaa

Visit TornioHaparanda on suomalais-ruotsalainen matkailuyhdistys, jonka Tornion ja Haaparannan alueen matkailuyritykset perustivat vuonna 2024 vahvistaakseen rajakaupungin vetovoimaa. Tavoitteena on lisätä alueen näkyvyyttä kotimaassa ja kansainvälisesti sekä tuoda esiin kaksikielisen ja kahden kulttuurin rajaseudun ainutlaatuiset elämykset.

Tornion kaupunki ja Business Tornio ovat sitoutuneet tukemaan Visit TornioHaparanda ry:n toimintaa sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Haaparannan kunta mukana kruunu kruunusta -periaatteella

Haaparannan kunta on kaupunginhallituksen päätöksellä 23.3. 2026 päättänyt liittyä mukaan Visit TornioHaparandan markkinointiyhteistyöhön kruunu kruunusta -periaatteella, mikä tarkoittaa kunnan panostavan samalla tavalla kuin Tornion kaupunki. Päätös vahvistaa rajaseudun tasapainoista kehittämistä ja osoittaa yhteisen tahtotilan tehdä alueesta entistä houkuttelevampi matkailukohde. Tornion kaupunginhallitus on aiemmin hyväksynyt vastaavan kolmivuotisen markkinointiyhteistyösopimuksen vuosille 2025–2027. Sopimuksen kautta Tornion kaupunki tukee Visit TornioHaparandan puitteissa tehtäviä markkinointitoimenpiteitä periaatteella kaupungin euro yritysten euroa vastaan, enintään 50 000 euroa vuodessa. Samalla tavalla Haaparannan kunnan maksama tukisumma on enintään 100 000 SEK Haaparannan yrittäjien jäsenmaksuja kohden. 

Tornion kaupungilla; Haaparannan kunnalla ja Business Torniolla on myös edustus yhdistyksen hallituksessa, mikä vahvistaa kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistä sitoutumista matkailun kehittämiseen.

Vahva signaali rajaseudun matkailun kasvusta

Haaparannan kunnan mukaan tulo, Tornion kaupungin rahoituspäätös ja Visit TornioHaparandan roolin vahvistuminen muodostavat vahvan kokonaisuuden, joka tukee matkailun kasvua Tornion ja Haaparannan alueella. Yhteinen markkinointityö lisää alueen kilpailukykyä, tukee yritysten toimintaedellytyksiä ja tuo rajakaupungille näkyvyyttä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Lisätietoja

Visit TornioHaparanda ry
Juha-Pekka Koskinen, puheenjohtaja, p. 040 169 5797, juha-pekka.koskinen@torniogolf.fi

Tornion kaupunki
Sampo Kangastalo, kehitysjohtaja, p. 040 764 0559, sampo.kangastalo@tornio.fi

Haaparannan kunta

Janne Lind, kunnanneuvos, p. +46 763042066,  janne.lind@haparanda.se

Business Tornio Oy
Tero Siivola, toimitusjohtaja, p. 040 358 5888, tero.siivola@tornio.fi

Avainsanat

matkailuyhteistyörajakaupunkikehitysmarkkinointi

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lataa

Linkit

Business Tornio

Business Tornio on Tornion kaupungin ja paikallisten pk-yritysten omistama kehitysyhtiö. Me ohjaamme ja opastamme paikallisia yrityksiä ja yrittäjiä yritystoiminnan käynnistämisessä, autamme toimivia yrityksiä kasvupolulla ja kansainvälistymisessä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Business Tornio Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
