Liikenne valtatiellä 7 Husulan tunnelissa Haminassa ohjataan tilapäisesti kiertotielle 7.4. klo 9.00 – 9.4.2026 klo 18.00
27.3.2026 08:47:47 EET | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Valtatiellä 7/E18 Haminan ohikulkutiellä sijaitseva Husulan tunneli suljetaan tilapäisesti tunnelijärjestelmän pesu- ja huoltotöiden ajaksi ja liikenne ohjataan tunnelin varareitille.
Husulan tunneli suljetaan 7.4.2026 kello 9.00 – 9.4.2026 kello 18.00 väliseksi ajaksi. Vaikutus on molempiin suuntiin.
Husulan tunneli suljetaan tunnelijärjestelmän pesu- ja huoltotöiden takia. Tunnelin putki avataan liikenteelle heti huoltojen päätyttyä.
Tunnelin sulkemisessa on kelivaraus. Huonon keliennusteen vuoksi tunnelin sulkeminen voidaan peruuttaa hyvin lyhyellä varoitusajalla.
- Työn aikaisesta liikennejärjestelystä vastaa YIT Road Oy, Lauri Heija
lauri.heija@yit.fi, p.050 560 2413.
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus hoitaa elinkeinoihin ja osaamiseen, maahanmuuttoon, maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, ympäristöön ja vesivaroihin sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus toimii Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
