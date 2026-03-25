Liikenne valtatiellä 7 Husulan tunnelissa Haminassa ohjataan tilapäisesti kiertotielle 7.4. klo 9.00 – 9.4.2026 klo 18.00

27.3.2026 08:47:47 EET | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Valtatiellä 7/E18 Haminan ohikulkutiellä sijaitseva Husulan tunneli suljetaan tilapäisesti tunnelijärjestelmän pesu- ja huoltotöiden ajaksi ja liikenne ohjataan tunnelin varareitille.

Kartta, johon on piirretty punainen viiva reittinä Husulan tunnelin alueella.
Husulan tunnelin varareitti.

Husulan tunneli suljetaan 7.4.2026 kello 9.00 – 9.4.2026 kello 18.00 väliseksi ajaksi. Vaikutus on molempiin suuntiin.

Husulan tunneli suljetaan tunnelijärjestelmän pesu- ja huoltotöiden takia. Tunnelin putki avataan liikenteelle heti huoltojen päätyttyä. 

Tunnelin sulkemisessa on kelivaraus. Huonon keliennusteen vuoksi tunnelin sulkeminen voidaan peruuttaa hyvin lyhyellä varoitusajalla.

Yhteyshenkilöt

- Työn aikaisesta liikennejärjestelystä vastaa YIT Road Oy, Lauri Heija
 lauri.heija@yit.fi, p.050 560 2413.

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus hoitaa elinkeinoihin ja osaamiseen, maahanmuuttoon, maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, ympäristöön ja vesivaroihin sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus toimii Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

