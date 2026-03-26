Ilmatieteen laitos

Yhteiskunnan kasvava materiaalinkäyttö tekee ilmastonmuutoksen hillinnästä haastavampaa

27.3.2026 09:16:15 EET | Ilmatieteen laitos | Tiedote

Jaa

Ilmatieteen laitoksen johtamassa tutkimuksessa kehitettiin uusi menetelmä, jolla voidaan arvioida yhteiskunnan materiaalintarvetta ja sen ilmasto- ja ympäristövaikutuksia pitkällä aikavälillä. Nopeampi talouskasvu ja sen myötä kasvava materiaalinkulutus ja päästöt edellyttävät enemmän toimia ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi.

Teollinen tuotanto on merkittävä hiilidioksidin päästölähde sekä energian kuluttaja. Raskaan teollisuuden päästövähennykset ovat usein hankalampia ja kalliimpia kuin esimerkiksi sähköntuotannossa tai liikenteessä. Yhteiskunnan tarvetta perusmateriaaleille, esimerkiksi teräkselle, sementille ja alumiinille, on kuitenkin tutkittu vähän.

Tutkimuksessa kehitettiin uusi laskentamenetelmä yhteiskunnan materiaalitarpeen sekä teollisen tuotannon laskemiseen maailmanlaajuisesti. Menetelmä yhdistettiin Ilmatieteen laitoksella kehitettyyn SuCCESs‑skenaariomalliin, jonka avulla laskettiin materiaalikysyntä sekä siitä syntyvät kasvihuonekaasupäästöt, energiankulutus sekä joukko muita ympäristöhaittoja. Laskelmat tehtiin kuudelle pitkän aikavälin skenaariolle, jotka eroavat toisistaan talouden kasvunopeuden ja talouden materiaali-intensiteetin suhteen.

Materiaalituotanto kasvaa merkittävästi käytännössä kaikissa tulevaisuuden skenaarioissa. Lisääntyvän materiaalituotannon myötä kasvavat päästöt lisäävät painetta päästöjen vähentämiseen, mikä tekee esimerkiksi Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamisesta vaikeampaa. Ainoastaan matalan materiaalikysynnän skenaariossa, jossa tulevaisuuden talouskasvu jäi maltilliseksi ja materiaali-intensiteetti laski merkittävästi pitkän aikavälin keskiarvostaan, teollisuuden kasvihuonekaasupäästöt laskivat vuosisadan aikana ilman aktiivisia päästövähennystoimia.

Kiertotalous voi tarjota uusia ratkaisuja ilmastotoimiin

Tutkimuksessa kehitetty mallinnusmenetelmä mahdollistaa myös kiertotalouskysymysten yhdistämisen ilmastonmuutoksen hillintäskenaarioihin aiempaa paremmin. Tämä auttaa päätöksentekijöitä arvioimaan, miten ilmastotavoitteita voidaan edistää esimerkiksi kierrätystä, tuotteiden pitkäikäisyyttä ja materiaalitehokkuutta parantamalla.

”Kiertotalous on pitkään tunnistettu yhdeksi keinoksi vähentää päästöjä, mutta sen huomioimiseen päästöskenaarioissa ei ole ollut kattavaa menetelmää. Kehittämämme menetelmä voi toimia siltana päästöskenaarioiden ja kiertotaloustutkimuksen välissä”, toteaa tutkimusta johtanut tutkimusprofessori Tommi Ekholm Ilmatieteen laitokselta.

Päästöskenaarioita hyödynnetään laajasti mm. hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n arviointiraporteissa ja ne ovat tärkeitä työkaluja myös käytännön ilmastopolitiikan tukena. Skenaarioiden avulla voidaan tunnistaa ja analysoida kustannustehokkaimpia keinoja ilmastotavoitteiden saavuttamiseen erilaisilla tulevaisuuspoluilla.

Tutkimus tehtiin Ilmatieteen laitoksen johdolla yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja Wienin BOKU-yliopiston kanssa.

Avainsanat

tutkimusilmastoilmastonmuutos

Yhteyshenkilöt

Tutkimusprofessori Tommi Ekholm, Ilmatieteen laitos, p. 040 775 4079

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fmi.fi.

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi voit tutustua meihin paremmin.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Ilmatieteen laitos

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye