Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Kuluttajat vajoavat synkkyyteen
27.3.2026 08:48:26 EET | Keskuskauppakamari | Tiedote
Kotitalouksien luottamus talouteen heikkeni entisestään, selviää Tilastokeskuksen tuoreesta luottamusindikaattorista. Luottamus heikkeni Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan jopa suhteessa helmikuun valmiiksi sysisynkkään lukemaan. ”Tiedot on kerätty maaliskuun kahden ensimmäisen viikon aikana, eli ne heijastelevat yleisen pessimismin lisäksi osittain Iranin sodan alkuvaiheita”, sanoo Appelqvist.
Maaliskuun luottamusindikaattori sai arvon -11,5. Pitkän aikavälin keskiarvo on -2,8, joten Appelqvistin mukaan tunnelmat ovat tuntuvasti tavallista kehnompia.
”Sodan tärkein vaikutuskanava talouteen toteutuu energian kallistuneiden hintojen kautta, mutta ei ole syytä vähätellä myöskään sen vaikutusta kuluttajien tunnelmiin. Epävarmassa tilanteessa kotitaloudet saattavat reagoida jopa liiallisella varovaisuudella”, arvioi Appelqvist.
Suhdanne-ennusteita on viime aikoina leikattu alaspäin, mutta pääosin ekonomistit ennustavat edelleen kohtalaista talouden elpymistä kuluvan vuoden aikana. Kotitaloudet eivät ole Appelqvistin mukaan samalla kannalla. Vain 18 prosenttia kuluttajista arvioi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Talouden taantumista ennakoi 46 prosenttia.
”Lähtökohtaisesti kuluttajien arvio Suomen talouden kehityksestä vaikuttaa liian synkältä, mutta jos sota Lähi-idässä pitkittyy, saattaa siitä tulla todellisuutta”, sanoo Appelqvist.
Maaliskuun luottamusindikaattorissa heikkenivät tasapuolisesti kaikki osa-alueet. Lukemat heikkenivät sekä omaa taloutta ja sen näkymiä koskevissa arvioissa että Suomen makrotalouteen liittyvissä kannoissa. Kuluttajista jopa 59 prosenttia ennakoi työttömyyden lisääntyvän seuraavan vuoden kuluessa.
”Pahimmassa tapauksessa heikosta luottamuksesta tulee itsensä toteuttava ennuste, jos luottamuspula johtaa yksityisen kulutuksen jarrutukseen”, sanoo Appelqvist
Yhteyshenkilöt
Jukka AppelqvistPääekonomistiPuh:044 263 1051jukka.appelqvist@chamber.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme