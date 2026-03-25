Salvos Oyj kiistää täysin Luxus-Saunat Oy:n tiedotteessa ja muualla julkisuudessa esitetyt väitteet Salvoksen tytäryhtiö Lapelland Oy:öön liittyen

Salvos ja sen tytäryhtiö Lapelland noudattavat toiminnassaan lainsäädäntöä, mukaan lukien kilpailuoikeutta, ja kiistävät täysin julkisuudessa esitetyt väitteet. Salvos haluaa tuoda esille, että markkinoilla toimii useita kilpailijoita, eikä yksittäisellä toimijalla ole sellaista asemaa, että kilpailua voisi rajoittaa. Lapellandilla ei myöskään ole määräävää markkina-asemaa. Lapellandin ja alustatoimittajien väliset sopimukset eivät miltään osin rajoita kilpailua tai estä markkinatoimijoiden alalle tuloa tai niillä laajentumista. Salvos ja Lapelland ovat sitoutuneet reiluun ja avoimeen kilpailuun sekä parhaiden mahdollisten tuotteiden tarjoamiseen asiakkailleen.



Salvos toteaa myös, että toimenpidepyynnön jättäminen KKV:lle ei tarkoita, että viranomainen olisi aloittanut tutkintaa tai että kilpailuoikeutta olisi rikottu. KKV ei ole ollut yhteydessä Salvokseen tai Lapellandiin asiassa. Salvoksen näkemys on, että Luxus-Saunat Oy:n tavoite julkisten väitteiden esittämisessä on Salvos-konsernin liiketoiminnan häiritseminen.



Toimenpidepyynnöllä ei ole vaikutusta Salvoksen tai Lapellandin liiketoimintaan. Salvos ja Lapelland keskittyvät jatkossakin korkealaatuisten tuotteiden kehittämiseen ja asiakkaidensa palvelemiseen.