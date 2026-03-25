Salvos Oyj kiistää täysin Luxus-Saunat Oy:n tiedotteessa ja muualla julkisuudessa esitetyt väitteet Salvoksen tytäryhtiö Lapelland Oy:öön liittyen
27.3.2026 09:30:00 EET | Salvos Oyj | Tiedote
Salvos Oyj ("Salvos" tai "Yhtiö") on saanut tietoonsa Luxus-Saunat Oy:n 25.3.2026 julkaiseman tiedotteen, jossa todetaan, että Salvoksen tytäryhtiö Lapelland Oy:n ("Lapelland") kilpailija on jättänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastolle ("KKV") toimenpidepyynnön koskien Lapellandin väitettyä kilpailunvastaista menettelyä.
Salvos ja sen tytäryhtiö Lapelland noudattavat toiminnassaan lainsäädäntöä, mukaan lukien kilpailuoikeutta, ja kiistävät täysin julkisuudessa esitetyt väitteet. Salvos haluaa tuoda esille, että markkinoilla toimii useita kilpailijoita, eikä yksittäisellä toimijalla ole sellaista asemaa, että kilpailua voisi rajoittaa. Lapellandilla ei myöskään ole määräävää markkina-asemaa. Lapellandin ja alustatoimittajien väliset sopimukset eivät miltään osin rajoita kilpailua tai estä markkinatoimijoiden alalle tuloa tai niillä laajentumista. Salvos ja Lapelland ovat sitoutuneet reiluun ja avoimeen kilpailuun sekä parhaiden mahdollisten tuotteiden tarjoamiseen asiakkailleen.
Salvos toteaa myös, että toimenpidepyynnön jättäminen KKV:lle ei tarkoita, että viranomainen olisi aloittanut tutkintaa tai että kilpailuoikeutta olisi rikottu. KKV ei ole ollut yhteydessä Salvokseen tai Lapellandiin asiassa. Salvoksen näkemys on, että Luxus-Saunat Oy:n tavoite julkisten väitteiden esittämisessä on Salvos-konsernin liiketoiminnan häiritseminen.
Toimenpidepyynnöllä ei ole vaikutusta Salvoksen tai Lapellandin liiketoimintaan. Salvos ja Lapelland keskittyvät jatkossakin korkealaatuisten tuotteiden kehittämiseen ja asiakkaidensa palvelemiseen.
Yhteyshenkilöt
Veli-Matti Kurkela
toimitusjohtaja
Salvos Oyj
+358 41 437 0490
veli-matti.kurkela@salvos.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.