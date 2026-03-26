Gynekologisten sairauksien tutkimus ja hoito ei ole vähättelyn aihe
27.3.2026 09:53:16 EET | Demarinaiset | Tiedote
Tällä viikolla vietetään endometrioosiviikkoa, joka kannustaa puhumaan avoimesti endometrioosista, sen oireista ja laajuudesta. Endometrioosia sairastaa joka kymmenes hedelmällisessä iässä oleva nainen, mutta silti sen diagnoosiviive on usein monta vuotta. Endometrioosi on kohdun limakalvon sirottumatauti, joka vaikuttaa merkittävästi arkeen. Vaikka endometrioosia voidaan hoitaa ja elämänlaatua parantaa, lopullista parantavaa hoitoa ei ole.
“Endometrioosi on hyvin yleinen sairaus, joka voi aiheuttaa naiselle kovia fyysisiä kipuja, mutta samalla myös henkistä surua kuten tahatonta lapsettomuutta. Endometrioosin ja muidenkin gynekologisten sairauksien oireet ja sairaudet jäävät usein tunnistamatta terveydenhuollossa, mikä voi johtaa oireiden pahenemiseen, terveydentilan huononemiseen ja jopa työkyvyn heikkenemiseen. Nämä kaikki ovat seurasta terveydenhuollossa vallitsevasta sukupuolivinoumasta, jonka takia naisten sairauksien tutkimukseen ja hoitoon laitetaan vähemmän resursseja”, muistuttaa Demarinaisten 2. varapuheenjohtaja Miina-Anniina Heiskanen.
Osa gynekologisten sairauksien diagnosoinnista viivästyy merkittävästi, koska sitä varten tulee käyttää yksityisiä gynekologian palveluita. Gynekologinen osaaminen on keskittynyt yksityiselle sektorille ja erikoissairaanhoitoon, vaikka osaamista ja tutkimusvälineistöä tarvittaisiin myös perusterveydenhuoltoon.
“Oikea-aikainen oireiden tunnistaminen, diagnosointi ja hoito on keskeistä endometrioosin, kuten myös kaikkien gynekologisten tautien kohdalla. Meidän on päästävä irti vanhentuneesta “nehän ovat vain naistentauteja”-ajattelusta, jolla naisten kokemaa kipua on vähätelty niin terveydenhuollossa, työelämässä kuin jokaisella naisen elämän osa-alueella. Vähättelyn lisäksi naisille kertyy taloudellista taakkaa gynekologisten sairauksien riittämättömän hoidon vuoksi: endometrioosin hoitoon käytettävät hormonaaliset ehkäisyvalmisteet eivät kuulu lääkekorvausten piiriin ja endometrioosia sairastavilla naisilla kertyy enemmän sairauspoissaolopäiviä. Nyt viimeistään on aika lopettaa kivuliaista kuukautisista puhuminen, ja ottaa naisten oireet tosissaan”, päättää Demarinaisten 2. varapuheenjohtaja Miina-Anniina Heiskanen.
Demarinaiset ovat jättäneet SDP:n 48. puoluekokoukseen aloitteen gynekologisista sairauksista ja oireyhtymistä johtuvan lääkityksen lisäämiseksi Kela-korvattavaksi.
Miina-Anniina HeiskanenDemarinaisten 2. varapuheenjohtaja, Oulun kaupungin Yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu ja varakansanedustajaPuh:0443236300miina.anniina.heiskanen@gmail.comwww.miina-anniina.fi
Demarinaiset
Sosialidemokraattiset Naiset (Demarinaiset) on Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen naisjärjestö.
