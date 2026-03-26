Kutsu: Miten kriisit vaikuttavat maatalouteen ja elintarviketuotantoon? – PTT:n maa- ja elintarviketalouden suhdanne-ennusteen julkistuswebinaari 1.4. klo 10.00

27.3.2026 09:03:41 EET | Pellervon taloustutkimus PTT | Kutsu

Pellervon taloustutkimus PTT julkistaa kevään maa- ja elintarviketalouden ennusteensa tilanteessa, jossa maailma myrskyää konfliktien takia. Lyhytaikainen kriisi Lähi-idässä ei uhkaa Suomen elintarviketuotantoa – mutta entä jos sota pitkittyy?

Pohdimme myös mm. seuraavia kysymyksiä:

  • Kääntääkö tuotantopanosten kustannusten nousu maatalouden tuottajahintakehityksen?
  • Vaikuttaako Lähi-idän sota ruuan hintaan ja kuinka nopeasti?
  • Mihin suuntaan kääntyy maatalouden yrittäjätulo?
  • Onko naudanlihamarkkina löytänyt tasapainon?

Aika: 1.4. klo 10-11
Paikka: webinaari Teams-alustalla

Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä: https://link.webropol.com/ep/pttennusteme26k

Lähetämme sinulle linkin lähetykseen tilaisuutta edeltävänä päivänä.

Tervetuloa!

Lisätietoja ennusteesta:

Päivi Kujala, paivi.kujala@ptt.fi, 040 194 5184

Ennakkomateriaalit toimituksille:

Kimmo Mäkilä, kimmo.makila@ptt.fi, 040 358 0222

Avainsanat

maatalouselintarvikkeetennustekriisitwebinaariruokaruuan hintaruokaketju

Tietoja julkaisijasta

Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.

Lue lisää julkaisijalta Pellervon taloustutkimus PTT

TÄSMENNETTY INGRESSIÄ - Pikakommentti: Lähi-idän sodan pitkittyminen lisää inflaatiopaineita ruuan hintaan

//TÄSMENNETTY INGRESSIÄ: LIHA-TUOTERYHMÄN INFLAATIO 10,3 % KOSKEE TUORETTA LIHAA// Parin viime vuoden aikana ruuan kuluttajahintojen nousu Suomessa on ollut maltillista, vaikka joidenkin yksittäisten tuotteiden hinnoissa on ollut suuriakin muutoksia. Tänään julkaistun Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksin mukaan ruuan (elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat) hinta nousi helmikuussa 1,4 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Liha-tuoteryhmässä nousua oli tuoreessa lihassa 10,3 prosenttia. Tähän on vaikuttanut naudanlihan reippaasti noussut kuluttajahinta.

