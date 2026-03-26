Taideyliopisto: Lakiesitys voi heikentää Suomen vetovoimaa kansainvälisille opiskelijoille
27.3.2026 09:08:10 EET | Taideyliopisto | Tiedote
Taideyliopisto suhtautuu kriittisesti hallituksen esitykseen, joka koskee kolmansien maiden kansalaisten oleskelulupia opiskelun perusteella. Yliopisto jätti lausuntonsa työ- ja elinkeinoministeriölle helmikuussa.
Yliopiston mukaan esitetyt muutokset voivat heikentää Suomen houkuttelevuutta kansainvälisten opiskelijoiden ja osaajien silmissä.
”Pidämme muutoksia ongelmallisina, sillä ne heikentävät Suomen vetovoimaa kansainvälisten opiskelijoiden näkökulmasta”, sanoo Taideyliopiston vararehtori Tapio Kujala.
Lakiesityksen mukaan toimeentulotukeen turvautuminen voisi jatkossa johtaa herkemmin oleskeluluvan peruuttamiseen tai epäämiseen. Taideyliopisto arvioi tämän lisäävän opintojen viivästymisen ja keskeytymisen riskiä.
”Pahimmillaan opinnot keskeytyvät tilapäisten toimeentulo-ongelmien vuoksi, jolloin menetetään sekä koulutukseen käytetyt resurssit että opiskelijan osaaminen”, Kujala toteaa.
Yliopiston mukaan esitys voi johtaa kohtuuttomiin tilanteisiin erityisesti opintojen loppuvaiheessa ja heikentää Suomen kykyä houkutella ja pitää kansainvälisiä osaajia.
”Suomen kannalta olisi tärkeämpää edistää täällä opiskelleiden jäämistä maahan ja siirtymistä työelämään”, Kujala painottaa.
Liisa KontunenViestinnän asiantuntijaPuh:050 349 7678liisa.kontunen@uniarts.fi
Taideyliopisto tarjoaa ylintä musiikin, kuvataiteen, esittävien taiteiden sekä kirjoittamisen koulutusta Suomessa. Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Vuonna 2013 perustetun Taideyliopiston muodostavat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu.
