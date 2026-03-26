Taideyliopisto

Tai­dey­li­opis­to: La­kie­si­tys voi hei­ken­tää Suo­men ve­to­voi­maa kan­sain­vä­li­sil­le opis­ke­li­joil­le

27.3.2026 09:08:10 EET | Taideyliopisto | Tiedote

Jaa

Taideyliopisto suhtautuu kriittisesti hallituksen esitykseen, joka koskee kolmansien maiden kansalaisten oleskelulupia opiskelun perusteella. Yliopisto jätti lausuntonsa työ- ja elinkeinoministeriölle helmikuussa.

Taideyliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori Tapio Kujala

Yliopiston mukaan esitetyt muutokset voivat heikentää Suomen houkuttelevuutta kansainvälisten opiskelijoiden ja osaajien silmissä.

”Pidämme muutoksia ongelmallisina, sillä ne heikentävät Suomen vetovoimaa kansainvälisten opiskelijoiden näkökulmasta”, sanoo Taideyliopiston vararehtori Tapio Kujala.

Lakiesityksen mukaan toimeentulotukeen turvautuminen voisi jatkossa johtaa herkemmin oleskeluluvan peruuttamiseen tai epäämiseen. Taideyliopisto arvioi tämän lisäävän opintojen viivästymisen ja keskeytymisen riskiä.

”Pahimmillaan opinnot keskeytyvät tilapäisten toimeentulo-ongelmien vuoksi, jolloin menetetään sekä koulutukseen käytetyt resurssit että opiskelijan osaaminen”, Kujala toteaa.

Yliopiston mukaan esitys voi johtaa kohtuuttomiin tilanteisiin erityisesti opintojen loppuvaiheessa ja heikentää Suomen kykyä houkutella ja pitää kansainvälisiä osaajia.

”Suomen kannalta olisi tärkeämpää edistää täällä opiskelleiden jäämistä maahan ja siirtymistä työelämään”, Kujala painottaa.

Avainsanat

lausuntokansainvälisyysopiskelijatoleskeluluvatoleskelulupayliopistokorkeakoulukoulutuspolitiikka

Yhteyshenkilöt

Liitteet

Taideyliopisto tarjoaa ylintä musiikin, kuvataiteen, esittävien taiteiden sekä kirjoittamisen koulutusta Suomessa. Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Vuonna 2013 perustetun Taideyliopiston muodostavat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Taideyliopisto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
