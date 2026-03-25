Kymenlaakson hyvinvointialuejohtajan rekrytoinnin haastatteluvalinnat tehty
27.3.2026 09:18:16 EET | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote
Hyvinvointialuejohtajan rekrytoinnin valmistelu- ja arviointiryhmä on valinnut haastatteluihin kutsuttavat hakijat.
Haastatteluun kutsutaan:
- Aarnisalo Piia, johtaja, lääketieteen tohtori, dosentti
- Haapanen Jorma, toimialajohtaja, maatalous- ja metsätieteiden maisteri
- Hakari Kari, vanhempi neuvonantaja, hallintotieteiden tohtori
- Kariniemi-Örmälä Kristiina, palvelujohtaja, terveystieteiden tohtori
- Leväpelto Kirsi, projektijohtaja, kauppatieteiden maisteri
- Salonen Anu, toimialajohtaja, kasvatustieteen lisensiaatti, yhteiskuntatieteiden maisteri.
Haastattelut toteutetaan pääsiäisen jälkeen. Haastattelujen perusteella valmistelu- ja arviointiryhmä valitsee, ketkä hakijoista etenevät soveltuvuusarvioon.
Hakuaikana 18.2.–22.3.2026 hyvinvointialuejohtajan virkaan saapui yhteensä 23 hakemusta.
Yhteyshenkilöt
Anne HeikkiläAluehallituksen puheenjohtajaKymenlaakson hyvinvointialuePuh:040 700 9982anne.heikkila@luottamus.kymenhva.fi
Kuvat
Kymenlaakson hyvinvointialue
Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme