Kymenlaakson hyvinvointialue

Kymenlaakson hyvinvointialuejohtajan rekrytoinnin haastatteluvalinnat tehty

27.3.2026 09:18:16 EET | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote

Hyvinvointialuejohtajan rekrytoinnin valmistelu- ja arviointiryhmä on valinnut haastatteluihin kutsuttavat hakijat.

Ilmakuva Kymenlaakson keskussairaalasta vehreässä ympäristössä, taustalla järvimaisema.
Kymenlaakson keskussairaala. Kymenlaakson hyvinvointialue

Haastatteluun kutsutaan:

  • Aarnisalo Piia, johtaja, lääketieteen tohtori, dosentti
  • Haapanen Jorma, toimialajohtaja, maatalous- ja metsätieteiden maisteri
  • Hakari Kari, vanhempi neuvonantaja, hallintotieteiden tohtori
  • Kariniemi-Örmälä Kristiina, palvelujohtaja, terveystieteiden tohtori
  • Leväpelto Kirsi, projektijohtaja, kauppatieteiden maisteri
  • Salonen Anu, toimialajohtaja, kasvatustieteen lisensiaatti, yhteiskuntatieteiden maisteri.

Haastattelut toteutetaan pääsiäisen jälkeen. Haastattelujen perusteella valmistelu- ja arviointiryhmä valitsee, ketkä hakijoista etenevät soveltuvuusarvioon.

Hakuaikana 18.2.–22.3.2026 hyvinvointialuejohtajan virkaan saapui yhteensä 23 hakemusta.

Kymenlaakson hyvinvointialue

Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.

