Agria Eläinvakuutus

Pääsiäisen herkut ja kukat voivat olla hengenvaarallisia lemmikeille

30.3.2026 06:00:00 EEST | Agria Eläinvakuutus | Tiedote

Jaa

Pääsiäisen viettoon liittyy monia vaaranpaikkoja lemmikeille. Suklaamunat ja suositut kevätkukat voivat aiheuttaa eläimelle jopa henkeä uhkaavan myrkytyksen. Agria Eläinvakuutus muistuttaa, että esimerkiksi suklaamyrkytyksen oireet voivat näkyä vasta viiveellä.

Pääsiäisen vietossa piilee monta vaaranpaikkaa lemmikeille. | Agria Eläinvakuutus

Koirille suurin riski piilee suklaamunissa

Pääsiäismunan suklaa sisältää koiralle myrkyllistä ainetta, teobromiinia. Mitä tummempaa suklaa on, sitä enemmän teobromiinia se sisältää. Lisäksi pääsiäismunan sisällä piilevä muovinen yllätys saattaa päätyä eläimen suolistoon ja aiheuttaa ongelmia.

Suklaan sietokyky on yksilöllistä, mutta yleisesti ottaen noin 10-kiloinen koira voi saada myrkytyksen oireita syötyään 100–150 grammaa maitosuklaata tai 40–50 grammaa tummaa suklaata. Myrkyllinen annos riippuu suklaan kaakaopitoisuudesta, ja pienelle koiralle jo huomattavasti pienempi määrä voi olla vaarallinen.

Suositut pääsiäiskukat ovat kissalle myrkyllisiä

Kissoilla on usein taipumusta maistella huonekasveja. Monet sesongin kukat, kuten tulppaanit ja hyasintit, ovat kissoille myrkyllisiä. Narsissit ovat erityisen vaarallisia: niiden maistelu voi aiheuttaa kissalle vakavan myrkytyksen sekä maksa- ja munuaisvaurioita.

Myös pääsiäiskoristeet voivat uteliaan lemmikin silmissä näyttää hauskoilta leluilta. Eläimen pureskellessa koristeita niistä voi irrota paloja, jotka juuttuvat nieluun tai henkitorveen. Pahimmassa tapauksessa suolistoon asti päätynyt esine joudutaan poistamaan leikkauksen avulla.

Myrkytyksen oireet voivat ilmetä viiveellä

Jos lemmikki syö jotain sopimatonta, sen vointia on hyvä seurailla tarkasti. Myrkytyksen oireet riippuvat siitä, mitä eläin on syönyt ja kuinka paljon. Jos lemmikin yleisvointi heikkenee tai tilanne vaikuttaa akuutilta, lemmikki tulee viedä välittömästi lähimmälle avoinna olevalle eläinlääkäriasemalle.

Tavallisia myrkytyksen oireita ovat muun muassa vatsavaivat kuten oksentelu ja ripuli, levottomuus, tihentynyt hengitys tai apaattisuus. Oireet voivat ilmetä pian syömisen jälkeen, mutta toisinaan oireet näkyvät vasta myöhemmin. Esimerkiksi suklaamyrkytyksen oireet näkyvät yleensä vasta 4–24 tunnin kuluessa.

Lievissä tapauksissa tai jos et ole varma, onko lemmikin syömä aine sille vaarallista, kannattaa ottaa yhteyttä etäeläinlääkäriin. Muun muassa Agrian etäeläinlääkärit ovat valmiina palvelemaan lemmikistään huolestunutta omistajaa vuoden jokaisena päivänä, myös pääsiäisenä.

Avainsanat

pääsiäinenkoiratkissateläimetlemmikitagriaeläinvakuutuslemmikkivakuutussuklaamunatpääisäiskukatkevätkevätkukatjuhlapyhät

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lataa

Agria Eläinvakuutus on eläimiin erikoistunut vakuutusyhtiö, joka tarjoaa vakuutuksia koirille ja kissoille. Lemmikkivakuuttamisen lisäksi tuemme eläinlääketieteellistä tutkimustyötä ja edistämme lemmikkien hyvinvointia. 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
