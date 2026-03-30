Kohtaamiskuiluista kohti osallisuuden kokemusta – katsaus näkymättömyyden juurisyihin ja ratkaisuihin torstaina 16.4.2026
30.3.2026 09:12:00 EEST | Diakonissalaitos | Kutsu
Mitä ovat kohtaamiskuilut? Entä mitä on tämän päivän näkymättömyys? Näkymättömät-ohjelma tarjoaa vastauksia. Kutsumme mukaan Teams-tilaisuuteen, jossa kerromme, miltä Suomi näyttää Näkymättömät-ohjelmasta katsottuna ja millaiset käytännöt arjen työssä on todettu toimiviksi. Tervetuloa kuulemaan ajankohtaista tietoa ja keskustelemaan lisää.
Tilaisuuden ohjelma:
Klo 8.30 Tilaisuuden avaus: Heidi Rosbäck, ohjelmajohtaja, Näkymättömät, Diakonissalaitos
Puheenvuorot
- Kohtaamiskuilut repivät railoja yhteiskuntaan Ville Tikka, tutkija, Näkymättömät, Diakonissalaitos
- Hyväksi todettuja käytäntöjä Tuuli Shinyella, asiantuntija, Näkymättömät, Diakonissalaitos
Paneelikeskustelu: Juho Hietarinta (Ulkokehän Miehet, Miessakit ry), Essi Leikas (Iltaolkkari yksinasuville, Auralan Setlementti), Kati Huotari (Näkyväksi – askeleita osallisuuteen, Jyväskylän Suvanto), Joni Hyttinen (IKI-hanke, Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry)
Puheenvuoro: Näkymättömistä näkyviksi – näin työmme etenee, Siiri Pohjoinen, viestinnän asiantuntija, Näkymättömät, Diakonissalaitos
Keskustelua ja kysymyksiä
10.00 Tilaisuus päättyy
Pidätämme oikeuden muutoksiin. Lämpimästi tervetuloa!
Ilmoittauduthan mukaan viimeistään torstaina 16.4. tämän linkin kautta. Lisätietoa Näkymättömät-ohjelmasta löydät täältä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heidi RosbäckJohtaja, Näkymättömät-ohjelmaPuh:050 563 8610heidi.rosback@diakonissalaitos.fi
Siiri PohjoinenViestinnän asiantuntija, Näkymättömät-ohjelmaPuh:+358504384349siiri.pohjoinen@diakonissalaitos.fi
Linkit
Diakonissalaitos toimii rohkeasti ihmisarvon puolesta yhteiskuntaa uudistaen. Olemme jo lähes 160 vuoden ajan kehittäneet kunnianhimoisesti luovia ratkaisuja yksilön arkeen ja yhteiskunnan haasteisiin. Elämme rinnalla sekä luomme kohtaamisia ja yhteisöjä, joissa jokainen löytää paikkansa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Diakonissalaitos
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme