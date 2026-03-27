Kokoomuksen Jukkola: SDP:n arvaamaton talouslinja kurittaisi suomalaisia epävarmassa maailmantilanteessa

Polttoaineiden hinnannousun taustalla on sodaksi eskaloitunut tilanne Lähi-idässä sekä epävarmuus Hormuzinsalmen alueella, jonka kautta kulkee merkittävä osa maailman öljystä.

– Monelle suomalaiselle auto ei ole valinta vaan välttämättömyys. Kun polttoaine kallistuu, se näkyy heti työmatkoissa, lapsiperheiden arjessa, yrittäjien kustannuksissa ja pitkien etäisyyksien Suomessa aivan jokapäiväisessä elämässä, Jukkola sanoo.

Jukkolan mukaan SDP:n puheet ovat ristiriidassa puolueen omien talouslinjausten kanssa.

– SDP puhuu kauniisti suomalaisten arjen kustannusten keventämisestä tässä tilanteessa, mutta he olisivat vaihtoehtobudjetissaan kiristäneet energiaveroja noin 150 miljoonalla eurolla ja peruneet jakeluvelvoitteen kevennyksiä. Käytännössä se tarkoittaisi entistä kalliimpaa liikkumista, suurempia kustannuksia ja lisää painetta tavallisten suomalaisten arkeen, Jukkola toteaa.

Jukkolan mukaan kyse ei ole vain autoilun hinnasta, vaan myös Suomen toimintakyvystä poikkeuksellisessa maailmantilanteessa ja huoltovarmuudesta.

– Tällaisessa tilanteessa pitäisi vahvistaa suomalaisten ostovoimaa, pitää liikkumisen hinta kohtuullisena ja huolehtia siitä, että kuljetukset ja logistiikka toimivat kaikissa oloissa. Näin Orpon hallitus on toiminut. SDP:n arvaamaton linja tekisi juuri päinvastoin, Jukkola sanoo.