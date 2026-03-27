Kokoomuksen Jukkola: SDP:n arvaamaton talouslinja kurittaisi suomalaisia epävarmassa maailmantilanteessa
27.3.2026 09:27:00 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Janne Jukkola arvostelee SDP:n arvaamatonta talouslinjaa, joka tarkoittaisi entistä kalliimpaa liikkumista, suurempia kustannuksia ja lisää painetta tavallisten suomalaisten arkeen. SDP esitti vaihtoehtobudjetissaan energiaverojen kiristämistä noin 150 miljoonalla eurolla ja jakeluvelvoitteen kevennyksien perumista.
Polttoaineiden hinnannousun taustalla on sodaksi eskaloitunut tilanne Lähi-idässä sekä epävarmuus Hormuzinsalmen alueella, jonka kautta kulkee merkittävä osa maailman öljystä.
– Monelle suomalaiselle auto ei ole valinta vaan välttämättömyys. Kun polttoaine kallistuu, se näkyy heti työmatkoissa, lapsiperheiden arjessa, yrittäjien kustannuksissa ja pitkien etäisyyksien Suomessa aivan jokapäiväisessä elämässä, Jukkola sanoo.
Jukkolan mukaan SDP:n puheet ovat ristiriidassa puolueen omien talouslinjausten kanssa.
– SDP puhuu kauniisti suomalaisten arjen kustannusten keventämisestä tässä tilanteessa, mutta he olisivat vaihtoehtobudjetissaan kiristäneet energiaveroja noin 150 miljoonalla eurolla ja peruneet jakeluvelvoitteen kevennyksiä. Käytännössä se tarkoittaisi entistä kalliimpaa liikkumista, suurempia kustannuksia ja lisää painetta tavallisten suomalaisten arkeen, Jukkola toteaa.
Jukkolan mukaan kyse ei ole vain autoilun hinnasta, vaan myös Suomen toimintakyvystä poikkeuksellisessa maailmantilanteessa ja huoltovarmuudesta.
– Tällaisessa tilanteessa pitäisi vahvistaa suomalaisten ostovoimaa, pitää liikkumisen hinta kohtuullisena ja huolehtia siitä, että kuljetukset ja logistiikka toimivat kaikissa oloissa. Näin Orpon hallitus on toiminut. SDP:n arvaamaton linja tekisi juuri päinvastoin, Jukkola sanoo.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Paasi: Tekoäly voi mullistaa suomalaisen työn jo kahdessa vuodessa – politiikan pysyttävä mukana27.3.2026 08:50:31 EET | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmä on nimennyt kansanedustaja Martin Paasin johtamaan tekoälytyöryhmää, jonka tehtävänä on arvioida tekoälyn vaikutuksia suomalaisiin työmarkkinoihin ja valmistella ehdotuksia konkreettisiksi politiikkatoimiksi muutokseen varautumiseksi.
Akseli Lehtonen Kokoomuksen eduskuntaryhmän sosiaaliturvan ja työelämän asiantuntijaksi26.3.2026 14:48:59 EET | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmä on valinnut uudeksi sosiaaliturvan ja työelämän asiantuntijaksi Akseli Lehtosen. Eduskuntaryhmä päätti valinnasta torstaina 26.3.2026.
Kokoomuksen maa- ja metsätalousvaliokunnan edustajat: Viimein alkutuottajan asemaa parantava elintarvikemarkkinalaki etenee26.3.2026 14:04:55 EET | Tiedote
Kokoomuksen maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenet Teemu Kinnari, Markku Eestilä, Milla Lahdenperä ja Janne Jukkola ovat tyytyväisiä elintarvikemarkkinalain uudistukseen, jonka hallitus antoi eduskunnalle tänään. Esitys parantaa elintarvikeketjun toimintaa sekä parantaa heikommassa asemassa olevien toimijoiden, kuten alkutuottajien, neuvotteluasemaa elintarvikeketjussa.
Kokoomuksen Partanen: Keskustan takuutyö on takuuvarmaa sosialismia26.3.2026 13:40:28 EET | Tiedote
Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Karoliina Partanen pitää keskustan avausta nuorten ”takuutyöstä” veronmaksajien rahoilla käsittämättömänä.
Kokoomuksen Laiho: Hallitus ajaa nuorten huumekuolemia alas – STM myöntää lisärahoitusta26.3.2026 08:24:56 EET | Tiedote
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja, kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho kehuu hallituksen päätöstä myöntää 5,85 miljoonaa euroa valtionavustuksia nuorten huumekuolemien ehkäisemiseen. Sosiaali- ja terveysministeriö jakaa rahoituksen hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle osana hallituksen laajempaa ohjelmaa, jolle on varattu yhteensä 10,9 miljoonaa euroa vuosille 2025–2027.
