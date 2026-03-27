Yhä useampi yli 90-vuotias asuu kotona ilman virallista hoitoa
27.3.2026 10:16:56 EET | Tampereen yliopisto | Tiedote
Tervaskannot 90+ -tutkimus käynnistää uuden aineistonkeruun huhtikuussa. Pitkään kerättyä kyselyaineistoa on vastikään hyödynnetty tarkasteltaessa pitkäaikaissairauksien yleisyyden ja toimintakyvyn kehitystä. Tulosten mukaan vanhoista vanhimpien ihmisten sairastuvuus on kasvanut, mutta heidän toimintakykynsä on pysynyt lähes ennallaan.
Suuri osa 90 vuotta täyttäneistä tamperelaisista on kotihoidon piirissä, ja noin kolmannes heistä asuu ympärivuorokautisessa hoidossa.
Pauliina Halosen ja kumppaneiden tuoreen tutkimuksen mukaan yhä useampi yli 90-vuotias asuu kotona ilman kotihoitoa, ja ympärivuorokautisessa hoidossa asuvien osuus on laskenut. Aiempaa suurempi joukko monisairaita, muistisairaita ja muiden apua tarvitsevia ihmisiä asuu kotona ilman virallista hoitoa.
Muistisairautta sairastavien vastaajien osuus kasvoi sekä kotihoitoa saavien että ympärivuorokautisessa hoidossa asuvien joukossa, ja sairauksien määrä kasvoi kaikissa ryhmissä.
– Yli 90-vuotiaiden sairastavuus on kasvanut, mutta Tampereen vanhimpien toimintakyky on lähes samalla tasolla kuin vuosituhannen alun 90-vuotiailla tai jopa hieman parempi, kertoo tutkimuksen johtaja Linda Enroth.
Tutkimuksen perusteella yli 90-vuotiaiden tamperelaisten ympärivuorokautinen hoito ja kotihoito keskittyvät yhä voimakkaammin monisairaille ja henkilöille, jotka tarvitsevat apua arjen perustoiminnoissa.
Tuoreet tulokset perustuvat Tervaskannot 90+ -kyselyaineistoon, joka kerättiin seitsemän kertaa Tampereella vuosina 2001–2022. Vastaajia oli yhteensä 6 876.
Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä julkaistu tutkimus selvitti pitkäaikaissairauksien yleisyyden ja toimintakyvyn kehitystä kahden vuosikymmenen ajalta. Tutkimus pureutui eri hoiva- ja asuinmuotoihin ja tarkasteli mahdollisia hoiva- ja asuinmuotojen eroavaisuuksia.
Ikäryhmän koon kasvun vuoksi myös palveluja tarvitsevien ihmisten lukumäärä on kasvanut. Muistisairautta sairastavia ja perustoiminnoissa apua tarvitsevia asuu määrällisesti aiempaa enemmän kotona ilman kotihoitoa.
– Tulostemme perusteella näyttää siltä, että palvelujen käyttöä ohjaa yhä vahvemmin niiden saatavuus ja tarjonta. Kotona asumista painottava politiikka on johtanut ympärivuorokautisen hoidon vähentymiseen, mutta kotihoidon kattavuus ei ole samassa määrin kasvanut.
Tampereen vanhimpia tutkitaan jälleen
Tervaskannot 90 + -tutkimus toteuttaa uuden kyselyaineiston keruun loppukeväällä 2026.
Aineistonkeruu toteutetaan postikyselynä, mutta tällä kertaa vastata voi myös sähköisesti. Tutkimus koskee kaikkia vuonna 1936 ja sitä aikaisemmin syntyneitä tamperelaisia, joita on arviolta 3 000.
Tervaskannot 90+ on 90-vuotiaita tamperelaisia koskeva pitkäaikainen tutkimushanke. Maailmanlaajuisesti poikkeuksellinen tutkimuskokonaisuus käynnistyi vuonna 1995. Erityisyys juontuu pitkästä seuranta-ajanjaksosta ja poikkeuksellisen korkeasta vastausprosentista.
– Kun yhä useammat saavuttavat hyvin korkean iän, on tärkeää ymmärtää paremmin tämän ikäryhmän tarpeita ja elinoloja. Tervaskannot 90+ -hankkeella on tässä keskeinen ja ainutlaatuinen rooli, sanoo Enroth.
Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa pitkäikäisen väestön terveydestä ja toimintakyvystä, asumis- ja perhetilanteesta, avun tarpeesta ja avun antajista sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä ja niissä tapahtuneista muutoksista.
Aineistosta on julkaistu noin 100 tieteellistä artikkelia, ja sitä on hyödynnetty 14 väitöskirjassa.
Tutkimusartikkeli
Pitkäikäisten ihmisten terveys ja toimintakyky eri hoiva- ja asuinmuodoissa 2001-2022 – Tervaskannot 90+ -tutkimus | Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti.
Tervaskannot 90+
- Järjestyksessään 11. kysely on tarkoitus aloittaa huhtikuussa.
- Tutkimusta toteuttaa Tampereen yliopisto ja tutkimuksesta vastaa terveystieteiden tohtori, dosentti Linda Enroth.
Linda Enroth
Puh: 040 190 1647
linda.enroth@tuni.fi
Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Teemme kumppaniemme kanssa yhteistyötä, joka perustuu vahvuusalueillemme sekä uudenlaisille tieteenalojen yhdistelmille ja niiden soveltamisosaamiselle. Luomme ratkaisuja ilmastonmuutokseen, luontoympäristön turvaamiseen sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja kestävyyden rakentamiseen. Yliopistossa on 23 200 opiskelijaa ja henkilöstöä noin 4 200. Rakennamme yhdessä kestävää maailmaa.
Älykkäiden sähköverkkojen kehitys vauhtiin miljoonarahoituksella27.3.2026 07:30:00 EET | Tiedote
Sähköverkkojen toimintavarmuutta ja häiriönsietokykyä parantava nelivuotinen tutkimushanke saa miljoonan euron rahoituksen STEK ry:ltä. Tampereen yliopiston ja Vaasan yliopiston yhteishankkeessa kehitetään älykäs kokonaisarkkitehtuuri, joka yhdistää sähköverkon reaaliaikaisen tilannekuvan, hajautetun ohjauksen ja virtualisoidun suojausautomaation. Tavoitteena on parantaa Suomen sähköjärjestelmän kykyä kestää häiriöitä ja nopeuttaa palautumista esimerkiksi myrskyjen ja kyberiskujen jälkeen.
Tampereen yliopisto kiinnosti hakijoita yhteishaussa25.3.2026 13:45:45 EET | Tiedote
Korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa Tampereen yliopistoon haki yli 34 000 hakijaa. Yhteishaun kanssa samaan aikaan järjestettiin yliopistojen avoimen väylän haku, jossa Tampereen yliopiston hakukohteisiin jätettiin 335 hakemusta. Opiskelupaikkoja syksyllä alkavaan koulutukseen on tarjolla yli 3 600.
Työuupumus näkyy aivoissa – uusi löydös luo pohjan uupumuksen objektiiviselle mittaukselle ja diagnostiikalle25.3.2026 10:20:00 EET | Tiedote
Tuore tutkimus tuo uutta tietoa siitä, mitä uupumus tarkoittaa aivojen ja kehon tasolla. Samalla se avaa mahdollisuuden uusien mittareiden ja yksilöllisten hoitomuotojen kehittämiselle.
Traumaperäisen stressihäiriön hoidon kehittäjä vierailee Tampereen yliopistossa19.3.2026 14:15:53 EET | Tiedote
Traumaperäisen stressihäiriön (PTSD) psykoterapian kehittäjä Patricia A. Resick vierailee toukokuussa Tampereella luennoimassa psykoterapeuttiopiskelijoille ja muille hoitoalan ammattilaisille.
Työterveysdata paljastaa: kun työntekijä voi vaikuttaa omaan työhönsä, toistuvat poissaolot vähenevät17.3.2026 09:20:00 EET | Tiedote
Tuore tutkimus osoittaa, että työterveyshuollon perustyössä kertyvä data ennustaa sairauspoissaoloja huomattavan tarkasti. Yksittäiset masennusoireet ja vähäiset vaikutusmahdollisuudet työssä kertovat kohonneesta riskistä jo etukäteen. Kiinnostava yksittäinen havainto oli, että 45–54 vuoden ikä suojaa työpaikan kielteisistä kokemuksista johtuvalta työkyvyn heikkenemiseltä.
