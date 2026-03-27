Yhä useampi yli 90-vuotias asuu kotona ilman virallista hoitoa

Suuri osa 90 vuotta täyttäneistä tamperelaisista on kotihoidon piirissä, ja noin kolmannes heistä asuu ympärivuorokautisessa hoidossa.

Pauliina Halosen ja kumppaneiden tuoreen tutkimuksen mukaan yhä useampi yli 90-vuotias asuu kotona ilman kotihoitoa, ja ympärivuorokautisessa hoidossa asuvien osuus on laskenut. Aiempaa suurempi joukko monisairaita, muistisairaita ja muiden apua tarvitsevia ihmisiä asuu kotona ilman virallista hoitoa.

Muistisairautta sairastavien vastaajien osuus kasvoi sekä kotihoitoa saavien että ympärivuorokautisessa hoidossa asuvien joukossa, ja sairauksien määrä kasvoi kaikissa ryhmissä.

– Yli 90-vuotiaiden sairastavuus on kasvanut, mutta Tampereen vanhimpien toimintakyky on lähes samalla tasolla kuin vuosituhannen alun 90-vuotiailla tai jopa hieman parempi, kertoo tutkimuksen johtaja Linda Enroth.

Tutkimuksen perusteella yli 90-vuotiaiden tamperelaisten ympärivuorokautinen hoito ja kotihoito keskittyvät yhä voimakkaammin monisairaille ja henkilöille, jotka tarvitsevat apua arjen perustoiminnoissa.

Tuoreet tulokset perustuvat Tervaskannot 90+ -kyselyaineistoon, joka kerättiin seitsemän kertaa Tampereella vuosina 2001–2022. Vastaajia oli yhteensä 6 876.

Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä julkaistu tutkimus selvitti pitkäaikaissairauksien yleisyyden ja toimintakyvyn kehitystä kahden vuosikymmenen ajalta. Tutkimus pureutui eri hoiva- ja asuinmuotoihin ja tarkasteli mahdollisia hoiva- ja asuinmuotojen eroavaisuuksia.

Ikäryhmän koon kasvun vuoksi myös palveluja tarvitsevien ihmisten lukumäärä on kasvanut. Muistisairautta sairastavia ja perustoiminnoissa apua tarvitsevia asuu määrällisesti aiempaa enemmän kotona ilman kotihoitoa.

– Tulostemme perusteella näyttää siltä, että palvelujen käyttöä ohjaa yhä vahvemmin niiden saatavuus ja tarjonta. Kotona asumista painottava politiikka on johtanut ympärivuorokautisen hoidon vähentymiseen, mutta kotihoidon kattavuus ei ole samassa määrin kasvanut.

Tampereen vanhimpia tutkitaan jälleen

Tervaskannot 90 + -tutkimus toteuttaa uuden kyselyaineiston keruun loppukeväällä 2026.

Aineistonkeruu toteutetaan postikyselynä, mutta tällä kertaa vastata voi myös sähköisesti. Tutkimus koskee kaikkia vuonna 1936 ja sitä aikaisemmin syntyneitä tamperelaisia, joita on arviolta 3 000.

Tervaskannot 90+ on 90-vuotiaita tamperelaisia koskeva pitkäaikainen tutkimushanke. Maailmanlaajuisesti poikkeuksellinen tutkimuskokonaisuus käynnistyi vuonna 1995. Erityisyys juontuu pitkästä seuranta-ajanjaksosta ja poikkeuksellisen korkeasta vastausprosentista.

– Kun yhä useammat saavuttavat hyvin korkean iän, on tärkeää ymmärtää paremmin tämän ikäryhmän tarpeita ja elinoloja. Tervaskannot 90+ -hankkeella on tässä keskeinen ja ainutlaatuinen rooli, sanoo Enroth.

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa pitkäikäisen väestön terveydestä ja toimintakyvystä, asumis- ja perhetilanteesta, avun tarpeesta ja avun antajista sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä ja niissä tapahtuneista muutoksista.

Aineistosta on julkaistu noin 100 tieteellistä artikkelia, ja sitä on hyödynnetty 14 väitöskirjassa.

Tutkimusartikkeli

Pitkäikäisten ihmisten terveys ja toimintakyky eri hoiva- ja asuinmuodoissa 2001-2022 – Tervaskannot 90+ -tutkimus | Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti.

Tervaskannot 90+