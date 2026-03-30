Viestinnän monet kasvot – mikä on kuvan merkitys yhteiskunnallisessa viestinnässä? tiistaina 14.4. klo 10–12 (Teams)

Mitä huomioida kuvissa, jotta ne purkavat stereotypioita ja stigmoja, eivätkä vahvista niitä? Visuaalisuuteen viestinnässä ja journalismissa liittyy eettisiä ja yhteiskunnallisia kysymyksiä, eikä kasvojen antaminen haastaville aiheille ole yksinkertaista. Tilaisuus tarjoaa näkökulmia kuvituksen suunnitteluun ja yhteistyöhön kuvaajien ja kuvajournalistien kanssa.

Tilaisuus on toinen osa Näkymättömät-ohjelman viestintätilaisuuksien sarjaa, joka käsittelee näkymättömyyteen liittyviä aiheita eri näkökulmista. Tervetuloa mukaan kuulemaan ja jakamaan ajatuksia kuvista.

Ohjelma



10.00 Tilaisuuden avaus: Siiri Pohjoinen, viestinnän asiantuntija, Näkymättömät, Diakonissalaitos

Puheenvuorot: Mielikuvien haasteet kuvissa

Heidi Mylläri , projektipäällikkö, Exit-toiminta ja Radikaalisti sovussa nuorille -hanke, Diakonissalaitos

, projektipäällikkö, Exit-toiminta ja Radikaalisti sovussa nuorille -hanke, Diakonissalaitos Matti Cantell, projektityöntekijä, Exit-toiminta ja Radikaalisti sovussa nuorille -hanke, Diakonissalaitos





Yhteiskunnallisten aiheiden visuaalisuus ja kuvallinen kerronta

Antti Yrjönen , kuvajournalisti, Suomen Kuvajournalistit ry

, kuvajournalisti, Suomen Kuvajournalistit ry Johanna Erjonsalo, kuvajournalisti, Suomen Kuvajournalistit ry





Näkymättömät-ohjelman näkökulmia visuaalisuuteen

Hanna-Mari Pusaa , hanketyöntekijä, Näkyväksi- Askeleita osallisuuteen

, hanketyöntekijä, Näkyväksi- Askeleita osallisuuteen Heidi Korvela , sosiaalisen hyvinvoinnin suunnittelija, VOIMA – Osallisuutta, osaamista ja yhteisöllisyyttä vapaaehtoistoiminnasta

, sosiaalisen hyvinvoinnin suunnittelija, VOIMA – Osallisuutta, osaamista ja yhteisöllisyyttä vapaaehtoistoiminnasta Siiri Pohjoinen, viestinnän asiantuntija, Näkymättömät-ohjelma





Virtuaalinen paneelikeskustelu



Keskustelussa ovat mukana aamun alustajat Heidi Mylläri, Matti Cantell, Antti Yrjönen, Johanna Erjonsalo, Hanna-Mari Pusaa ja Heidi Korvela. Osallistujilla on tilaisuus osallistua keskusteluun ja esittää kysymyksiä.



12.00 Tilaisuus päättyy



Pidätämme oikeuden muutoksiin. Lämpimästi tervetuloa!