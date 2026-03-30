Viestinnän monet kasvot – mikä on kuvan merkitys yhteiskunnallisessa viestinnässä? tiistaina 14.4. klo 10–12 (Teams)
30.3.2026 09:14:00 EEST | Diakonissalaitos | Kutsu
Näkymättömät-ohjelma kutsuu toimittajia, sisällöntuottajia, viestijöitä ja viestintäpainotteisia työtä tekeviä visuaalisen viestinnän äärelle Viestinnän monet kasvot – mikä on kuvan merkitys yhteiskunnallisessa viestinnässä? -tilaisuuteen (Teams) tiistaina 14.4. klo 10–12.
Mitä huomioida kuvissa, jotta ne purkavat stereotypioita ja stigmoja, eivätkä vahvista niitä? Visuaalisuuteen viestinnässä ja journalismissa liittyy eettisiä ja yhteiskunnallisia kysymyksiä, eikä kasvojen antaminen haastaville aiheille ole yksinkertaista. Tilaisuus tarjoaa näkökulmia kuvituksen suunnitteluun ja yhteistyöhön kuvaajien ja kuvajournalistien kanssa.
Tilaisuus on toinen osa Näkymättömät-ohjelman viestintätilaisuuksien sarjaa, joka käsittelee näkymättömyyteen liittyviä aiheita eri näkökulmista. Tervetuloa mukaan kuulemaan ja jakamaan ajatuksia kuvista.
Ohjelma
10.00 Tilaisuuden avaus: Siiri Pohjoinen, viestinnän asiantuntija, Näkymättömät, Diakonissalaitos
Puheenvuorot: Mielikuvien haasteet kuvissa
- Heidi Mylläri, projektipäällikkö, Exit-toiminta ja Radikaalisti sovussa nuorille -hanke, Diakonissalaitos
- Matti Cantell, projektityöntekijä, Exit-toiminta ja Radikaalisti sovussa nuorille -hanke, Diakonissalaitos
Yhteiskunnallisten aiheiden visuaalisuus ja kuvallinen kerronta
- Antti Yrjönen, kuvajournalisti, Suomen Kuvajournalistit ry
- Johanna Erjonsalo, kuvajournalisti, Suomen Kuvajournalistit ry
Näkymättömät-ohjelman näkökulmia visuaalisuuteen
- Hanna-Mari Pusaa, hanketyöntekijä, Näkyväksi- Askeleita osallisuuteen
- Heidi Korvela, sosiaalisen hyvinvoinnin suunnittelija, VOIMA – Osallisuutta, osaamista ja yhteisöllisyyttä vapaaehtoistoiminnasta
- Siiri Pohjoinen, viestinnän asiantuntija, Näkymättömät-ohjelma
Virtuaalinen paneelikeskustelu
Keskustelussa ovat mukana aamun alustajat Heidi Mylläri, Matti Cantell, Antti Yrjönen, Johanna Erjonsalo, Hanna-Mari Pusaa ja Heidi Korvela. Osallistujilla on tilaisuus osallistua keskusteluun ja esittää kysymyksiä.
12.00 Tilaisuus päättyy
Pidätämme oikeuden muutoksiin. Lämpimästi tervetuloa!
Ilmoittautuminen
Ilmoittauduthan mukaan viimeistään maanantaina 13.4.2026 tämän linkin kautta
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Siiri PohjoinenViestinnän asiantuntija, Näkymättömät-ohjelmaPuh:+358504384349siiri.pohjoinen@diakonissalaitos.fi
Linkit
Diakonissalaitos toimii rohkeasti ihmisarvon puolesta yhteiskuntaa uudistaen. Olemme jo lähes 160 vuoden ajan kehittäneet kunnianhimoisesti luovia ratkaisuja yksilön arkeen ja yhteiskunnan haasteisiin. Elämme rinnalla sekä luomme kohtaamisia ja yhteisöjä, joissa jokainen löytää paikkansa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Diakonissalaitos
Kohtaamiskuiluista kohti osallisuuden kokemusta – katsaus näkymättömyyden juurisyihin ja ratkaisuihin torstaina 16.4.202630.3.2026 09:12:00 EEST | Kutsu
Mitä ovat kohtaamiskuilut? Entä mitä on tämän päivän näkymättömyys? Näkymättömät-ohjelma tarjoaa vastauksia. Kutsumme mukaan Teams-tilaisuuteen, jossa kerromme, miltä Suomi näyttää Näkymättömät-ohjelmasta katsottuna ja millaiset käytännöt arjen työssä on todettu toimiviksi. Tervetuloa kuulemaan ajankohtaista tietoa ja keskustelemaan lisää.
Diakonissalaitos vahvistaa nuorten hyvinvoinnin tukea Espoossa: uusi Olohuone ja Katutaso vastaavat nuorten kasvaviin tarpeisiin23.3.2026 09:10:53 EET | Tiedote
Diakonissalaitos laajentaa toimintaansa Espoossa kahdella palvelulla, jotka tarttuvat nuorten hyvinvoinnin heikkenemiseen ja palvelutarpeen kasvuun. Vamos Espoon yhteyteen avautunut Olohuone tarjoaa matalan kynnyksen yhteisön ja tukea monikulttuurisille nuorille, ja Katutaso käynnistää jalkautuvan päihdetyön Espoossa Helsingin ja Vantaan rinnalla.
Diakonissalaitoksella on leivottu ehtoollisleipiä 100 vuotta19.3.2026 10:10:05 EET | Tiedote
Keväällä 1926 Diakonissalaitos aloitti uuden työmuodon. Se perusti ehtoollisleipäleipomon. Leipiä on siitä lähtien leivottu Helsingissä Alppikadun korttelissa.
Pitkäaikaisasunnottomuus, huumekuolemat ja nuorten tulevaisuususko - Millaisia uudistuksia Aurora Karamzin tänä päivänä ajaisi?10.3.2026 06:00:00 EET | Tiedote
Diakonissalaitoksen perustaja Aurora Karamzin oli rikas kosmopoliitti, hyväntekijä ja rohkea vaikuttaja 1800-luvulla. Tämän päivän Suomi tarvitsee Auroransa. 10.3. vietettävä Auroran päivä on hyvä hetki pohtia, millaisia uudistuksia Aurora tänä päivänä ajaisi, keistä olisi huolissaan, kenen rinnalla ja tukena erityisesti kulkisi. Tähän vastaavat Diakonissalaitoksen tänään julkaistavat vaalitavoitteet.
Diakonissalaitos laajentaa nuorten Vamos-toimintaa Poriin – tarve yksilölliselle tuelle ja uravalmennukselle kasvaa Satakunnassa9.3.2026 14:06:41 EET | Tiedote
Diakonissalaitos perustaa Poriin uuden Vamos-nuortenpalvelujen yksikön vastauksena alueen nuorten kasvaviin tuen tarpeisiin. Toiminta käynnistyy kevään 2026 aikana tiiviissä yhteistyössä Porin kaupungin nuorisopalveluiden, Satakunnan hyvinvointialueen ja Ohjaamo Porin kanssa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme