M.L. Stedmanin kansainvälinen bestseller Valo valtameren yllä on lumoava kertomus rakkaudesta ja mahdottomasta valinnasta

Ensimmäisestä maailmansodasta kotiutunut majakanvartija Tom ja hänen vaimonsa Isabel asuvat syrjäisellä majakkasaarella Australian rannikolla. Rakastuneen nuorenparin elämän täydentäisi vauva, mutta Isabel saa useita keskenmenoja. Kipeät keskenmenot alkavat luoda varjoaan pariskunnan onneen.

Sitten myrsky heittää rantaan veneen, jossa on miehen ruumis, naisen villatakki – ja elävä tyttövauva. Tom ja Isabel pelastavat pienokaisen ja päättävät väittää vauvaa omakseen. Tytöstä tulee heidän elämänsä valo. Mutta voiko valheelle rakennettu onni kestää?

Hollywood-elokuvanakin lumonnut, kaunis ja raastava Valo valtameren yllä koettelee oikean ja väärän rajoja. Herkän ihmissuhdekuvauksen lisäksi M.L. Stedman taitaa luontokuvauksen. Valtameren mahti vyöryy kirjan sivuilta voimallisesti.

M.L. Stedman on syntyjään australialainen, nykyään Lontoossa asuva kirjailija. Valo valtameren yllä on hänen palkittu esikoisromaaninsa.

Stedmanin lukijoita hemmotellaan tänä vuonna, sillä kesäkuussa ilmestyy hänen toinen romaaninsa, Elämä kaukana kaikesta. Luvassa on vavahduttava perhesaaga Australian takamailta.

Valo valtameren yllä on arvosteluvapaa 24.4.2026. Se ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Suomennos Leena Perttula, äänikirjan lukee Jussi Puhakka.

