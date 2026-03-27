Karisto

M.L. Stedmanin kansainvälinen bestseller Valo valtameren yllä on lumoava kertomus rakkaudesta ja mahdottomasta valinnasta

31.3.2026 09:15:00 EEST | Karisto | Tiedote

Jaa

Maailmanlaajuisesti miljoonia myynyt historiallinen romaani Valo valtameren yllä ilmestyy hartaasti odotettuna uutena painoksena 24.4.2026. M.L. Stedmanin lukijoita hemmotellaan myös kesäkuussa, kun uutuusteos Elämä kaukana kaikesta ilmestyy.

Ensimmäisestä maailmansodasta kotiutunut majakanvartija Tom ja hänen vaimonsa Isabel asuvat syrjäisellä majakkasaarella Australian rannikolla. Rakastuneen nuorenparin elämän täydentäisi vauva, mutta Isabel saa useita keskenmenoja. Kipeät keskenmenot alkavat luoda varjoaan pariskunnan onneen.

Sitten myrsky heittää rantaan veneen, jossa on miehen ruumis, naisen villatakki – ja elävä tyttövauva. Tom ja Isabel pelastavat pienokaisen ja päättävät väittää vauvaa omakseen. Tytöstä tulee heidän elämänsä valo. Mutta voiko valheelle rakennettu onni kestää?

Hollywood-elokuvanakin lumonnut, kaunis ja raastava Valo valtameren yllä koettelee oikean ja väärän rajoja. Herkän ihmissuhdekuvauksen lisäksi M.L. Stedman taitaa luontokuvauksen. Valtameren mahti vyöryy kirjan sivuilta voimallisesti.

M.L. Stedman on syntyjään australialainen, nykyään Lontoossa asuva kirjailija. Valo valtameren yllä on hänen palkittu esikoisromaaninsa.

Stedmanin lukijoita hemmotellaan tänä vuonna, sillä kesäkuussa ilmestyy hänen toinen romaaninsa, Elämä kaukana kaikesta. Luvassa on vavahduttava perhesaaga Australian takamailta.

Valo valtameren yllä on arvosteluvapaa 24.4.2026. Se ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Suomennos Leena Perttula, äänikirjan lukee Jussi Puhakka.

Tiedustelut ja pdf:t medialle: emma.koivula@otava.fi

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi

Avainsanat

romaanikaunokirjallisuus

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lataa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Karisto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
