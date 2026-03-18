KunnonKartta-tutkimus käynnistyy Rovaniemellä – 2 000 aikuista kutsuttu mittauksiin

20.4.2026 07:02:00 EEST | UKK-instituutti | Tiedote

KunnonKartta-tutkimus käynnistyy Rovaniemen seudulla. UKK-instituutin väestötutkimukseen on kutsuttu satunnaisotannalla yli 2 000 aikuista. Tutkimus selvittää työikäisten ja ikääntyneiden liikkumista, fyysistä kuntoa ja toimintakykyä.

KunnonKartta-väestötutkimus selvittää, miten työikäiset ja ikääntyneet aikuiset liikkuvat ja minkälainen heidän fyysinen kuntonsa ja toimintakykynsä on. UKK-instituutti / Teemu Keskinen

UKK-instituutin KunnonKartta-väestötutkimus toteutetaan nyt kolmatta kertaa. Tutkimus tuottaa uutta tietoa muun muassa aikuisten liikkumisesta, paikallaanolosta, unesta, fyysisestä kunnosta ja kehonkoostumuksesta sekä niiden muutoksista.

Mittauksia viiden viikon ajan 

Tutkimusmittaukset toteutetaan Keltakankaan liikuntahallissa (Keltakangas 1, Rovaniemi). Mittaukset ovat käynnissä viiden viikon ajan 21.4.–20.5. Aamupäivien mittausajat on suunnattu pääasiassa työikäisille ja iltapäivien ajat ikäihmisille.  

Mittausten lisäksi osallistujat täyttävät kyselyn, jonka avulla selvitetään terveyttä, toimintakykyä, hyvinvointia, elämänlaatua, elintapoja, terveyspalveluiden käyttöä sekä liikkumiseen vaikuttavia tekijöitä. Työikäisiltä osallistujilta otetaan myös verinäyte, josta analysoidaan muun muassa veren rasva- ja sokeriarvoja. 

– Tutkimuskäynnillä saamme monipuolista mittaustietoa osallistujien fyysisestä kunnosta ja liikkumiskyvystä. Viikon liikemittarimittauksen avulla muodostuu kokonaiskuva aikuisten liikkumisesta, paikallaanolosta ja unesta, kertoo UKK-instituutin johtava tutkija Pauliina Husu

Henkilökohtainen palaute jokaiselle osallistujalle 

Jokainen tutkimukseen osallistuva saa omista tuloksistaan henkilökohtaisen palautekoosteen. Se sisältää tietoa fyysisestä kunnosta sekä liikemittarin mittaamasta liikkumisesta, paikallaanolosta ja unesta. Kuntotuloksia verrataan oman ikäryhmän viitearvoihin, ja työikäiset saavat lisäksi yhteenvedon veriarvoistaan.

Osa valtakunnallista ja eurooppalaista seurantaa 

KunnonKartta-tutkimus toteutetaan Suomessa seitsemällä seutukunnalla neljän vuoden välein. Väestötutkimus tuottaa sekä seurantatietoa aiemmin mukana olleista osallistujista että uutta tietoa aiempaa laajemmasta osallistujajoukosta. 

– Uusi tiedonkeruu kertoo, miten aikuisten fyysinen toimintakyky on muuttunut verrattuna aiempiin tutkimusvuosiin. Muutosta voidaan seurata muun muassa UKK-instituutin kehittämän mitatun fyysisen toimintakyvyn indeksin avulla, sanoo UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari

Työikäisten aikuisten liikkumista, paikallaanoloa ja unta mitataan vastaavalla menetelmällä myös kuudessa muussa Euroopan maassa osana EU-rahoitteista hanketta. 

– Kansainvälinen yhteistyö mahdollistaa arvokkaan vertailun eri maiden välillä ja tuottaa uutta tietoa liikkumisen ja paikallaanolon yhteyksistä terveyteen, Vasankari lisää. 

KunnonKartta-väestötutkimuksen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Kansainvälinen yhteistyö saa tukea EU:n Joint Action Prevent Cancer and NCDs -projektista.

Tutkitusti terveellistä ja turvallista liikkumista

UKK-instituutti on terveys- ja liikunta-alalla toimiva tutkimus- ja asiantuntijakeskus. Tavoitteenamme on edistää terveyttä ja toimintakykyä lisäämällä liikkumista ja vähentämällä paikallaanoloa, liikuntavammoja ja iäkkäiden kaatumisia. Tuotamme tutkittua tietoa muun muassa väestön liikkumisesta ja fyysisestä toimintakyvystä päätöksenteon tueksi.

Lue lisää julkaisijalta UKK-instituutti

Lapin lapset ja nuoret kertoivat yli tuhat arkeen sopivaa ajatusta ja ideaa terveellisten elintapojen edistämiseksi18.3.2026 12:00:00 EET | Tiedote

Lapin hyvinvointialue kysyi lasten ja nuorten ratkaisuja liikkumisen lisäämiseen ja elintapojen puheeksiottoon. Tavoitteena oli tuoda lasten ja nuorten oma ääni kuuluviin: mikä saisi heidät liikkumaan enemmän arjessa ja millä tavoin he toivovat aikuisten puhuvan elintavoista. Vastauksina saatiin yli 1 100 ajatusta ja ideaa terveellisten elintapojen tueksi.

Mediakutsu seminaariin 12.3.: Uusi indeksi väestön mitatusta fyysisestä toimintakyvystä7.3.2026 07:00:00 EET | Kutsu

UKK-instituutti on kehittänyt uuden, tutkimukseen perustuvan tavan kuvata suomalaisten aikuisten fyysistä toimintakykyä. Fyysisen toimintakyvyn indeksi tarjoaa yhteen lukuun tiivistetyn kokonaiskuvan fyysisestä toimintakyvystä. Torstaina 12.3. järjestettävän seminaarin aikana tutustut tammikuussa 2026 julkaistuun indeksiin, saat tuoreinta tutkimustietoa suomalaisen aikuisväestön fyysisestä toimintakyvystä sekä käytännön näkökulmia siitä, millaisilla toimilla fyysinen toimintakyky saadaan nousujohtoiseen kehityssuuntaan.

