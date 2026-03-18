KunnonKartta-tutkimus käynnistyy Rovaniemellä – 2 000 aikuista kutsuttu mittauksiin
20.4.2026 07:02:00 EEST | UKK-instituutti | Tiedote
KunnonKartta-tutkimus käynnistyy Rovaniemen seudulla. UKK-instituutin väestötutkimukseen on kutsuttu satunnaisotannalla yli 2 000 aikuista. Tutkimus selvittää työikäisten ja ikääntyneiden liikkumista, fyysistä kuntoa ja toimintakykyä.
UKK-instituutin KunnonKartta-väestötutkimus toteutetaan nyt kolmatta kertaa. Tutkimus tuottaa uutta tietoa muun muassa aikuisten liikkumisesta, paikallaanolosta, unesta, fyysisestä kunnosta ja kehonkoostumuksesta sekä niiden muutoksista.
Mittauksia viiden viikon ajan
Tutkimusmittaukset toteutetaan Keltakankaan liikuntahallissa (Keltakangas 1, Rovaniemi). Mittaukset ovat käynnissä viiden viikon ajan 21.4.–20.5. Aamupäivien mittausajat on suunnattu pääasiassa työikäisille ja iltapäivien ajat ikäihmisille.
Mittausten lisäksi osallistujat täyttävät kyselyn, jonka avulla selvitetään terveyttä, toimintakykyä, hyvinvointia, elämänlaatua, elintapoja, terveyspalveluiden käyttöä sekä liikkumiseen vaikuttavia tekijöitä. Työikäisiltä osallistujilta otetaan myös verinäyte, josta analysoidaan muun muassa veren rasva- ja sokeriarvoja.
– Tutkimuskäynnillä saamme monipuolista mittaustietoa osallistujien fyysisestä kunnosta ja liikkumiskyvystä. Viikon liikemittarimittauksen avulla muodostuu kokonaiskuva aikuisten liikkumisesta, paikallaanolosta ja unesta, kertoo UKK-instituutin johtava tutkija Pauliina Husu.
Henkilökohtainen palaute jokaiselle osallistujalle
Jokainen tutkimukseen osallistuva saa omista tuloksistaan henkilökohtaisen palautekoosteen. Se sisältää tietoa fyysisestä kunnosta sekä liikemittarin mittaamasta liikkumisesta, paikallaanolosta ja unesta. Kuntotuloksia verrataan oman ikäryhmän viitearvoihin, ja työikäiset saavat lisäksi yhteenvedon veriarvoistaan.
Osa valtakunnallista ja eurooppalaista seurantaa
KunnonKartta-tutkimus toteutetaan Suomessa seitsemällä seutukunnalla neljän vuoden välein. Väestötutkimus tuottaa sekä seurantatietoa aiemmin mukana olleista osallistujista että uutta tietoa aiempaa laajemmasta osallistujajoukosta.
– Uusi tiedonkeruu kertoo, miten aikuisten fyysinen toimintakyky on muuttunut verrattuna aiempiin tutkimusvuosiin. Muutosta voidaan seurata muun muassa UKK-instituutin kehittämän mitatun fyysisen toimintakyvyn indeksin avulla, sanoo UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari.
Työikäisten aikuisten liikkumista, paikallaanoloa ja unta mitataan vastaavalla menetelmällä myös kuudessa muussa Euroopan maassa osana EU-rahoitteista hanketta.
– Kansainvälinen yhteistyö mahdollistaa arvokkaan vertailun eri maiden välillä ja tuottaa uutta tietoa liikkumisen ja paikallaanolon yhteyksistä terveyteen, Vasankari lisää.
KunnonKartta-väestötutkimuksen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Kansainvälinen yhteistyö saa tukea EU:n Joint Action Prevent Cancer and NCDs -projektista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tommi Vasankarijohtaja, professoriUKK-instituuttiPuh:040 505 9157tommi.vasankari@ukkinstituutti.fi
Pauliina Husujohtava tutkija, dosenttiUKK-instituuttiPuh:046 922 1832pauliina.husu@ukkinstituutti.fi
Linkit
UKK-instituutti on terveys- ja liikunta-alalla toimiva tutkimus- ja asiantuntijakeskus. Tavoitteenamme on edistää terveyttä ja toimintakykyä lisäämällä liikkumista ja vähentämällä paikallaanoloa, liikuntavammoja ja iäkkäiden kaatumisia. Tuotamme tutkittua tietoa muun muassa väestön liikkumisesta ja fyysisestä toimintakyvystä päätöksenteon tueksi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta UKK-instituutti
Lapin lapset ja nuoret kertoivat yli tuhat arkeen sopivaa ajatusta ja ideaa terveellisten elintapojen edistämiseksi18.3.2026 12:00:00 EET | Tiedote
Lapin hyvinvointialue kysyi lasten ja nuorten ratkaisuja liikkumisen lisäämiseen ja elintapojen puheeksiottoon. Tavoitteena oli tuoda lasten ja nuorten oma ääni kuuluviin: mikä saisi heidät liikkumaan enemmän arjessa ja millä tavoin he toivovat aikuisten puhuvan elintavoista. Vastauksina saatiin yli 1 100 ajatusta ja ideaa terveellisten elintapojen tueksi.
KunnonKartta käynnistyy Oulun seudulla – yli 2000 aikuista tutkimusmittauksiin16.3.2026 10:53:42 EET | Tiedote
UKK-instituutin KunnonKartta-väestötutkimus alkaa Oulun seudulla: yli 2 000 aikuista on kutsuttu mukaan. Tutkimus selvittää työikäisten ja ikääntyneiden liikkumista, fyysistä kuntoa ja toimintakykyä.
Mediakutsu seminaariin 12.3.: Uusi indeksi väestön mitatusta fyysisestä toimintakyvystä7.3.2026 07:00:00 EET | Kutsu
UKK-instituutti on kehittänyt uuden, tutkimukseen perustuvan tavan kuvata suomalaisten aikuisten fyysistä toimintakykyä. Fyysisen toimintakyvyn indeksi tarjoaa yhteen lukuun tiivistetyn kokonaiskuvan fyysisestä toimintakyvystä. Torstaina 12.3. järjestettävän seminaarin aikana tutustut tammikuussa 2026 julkaistuun indeksiin, saat tuoreinta tutkimustietoa suomalaisen aikuisväestön fyysisestä toimintakyvystä sekä käytännön näkökulmia siitä, millaisilla toimilla fyysinen toimintakyky saadaan nousujohtoiseen kehityssuuntaan.
ABC+‑liikuntaohjelma – valmis harjoituskokonaisuus ikääntyneiden liikunnanohjaukseen10.2.2026 07:07:16 EET | Tiedote
Uusi ABC+‑liikuntaohjelma tarjoaa järjestöille ja seuroille selkeän ja käyttövalmiin kokonaisuuden, jonka avulla voidaan vahvistaa ikääntyneiden tasapainoa, lihasvoimaa ja arjen liikkumisvarmuutta. Nousujohteinen ja selkeästi jäsennelty liikuntaohjelma on suunniteltu tukemaan aktiivista ikääntymistä vahvistamalla fyysistä ja toiminnallista toimintakykyä.
KunnonKartta-tutkimus käynnissä Kuopion seudulla – osallistujille henkilökohtainen palaute9.2.2026 07:01:00 EET | Tiedote
UKK-instituutin KunnonKartta-tutkimus selvittää aikuisten liikkumista, fyysistä kuntoa ja toimintakykyä. Mittauksissa kerätään tietoa myös unesta, paikallaanolosta ja kehonkoostumuksesta sekä niiden muutoksista. Kuopion seudulla tutkimukseen on kutsuttu yli 2 000 aikuista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme